Intră România în faliment, în caz de anticipate? Adrian Bența: Cum s-a redus, de fapt, deficitul României

Adrian Bența / FOTO: Facebook Adrian Benta

Economistul Adrian Bența a vorbit, pentru DCNews, despre scenariul intrării țări în faliment, în caz că vor fi declanșate alegeri anticipate.

Economistul Adrian Bența a răspuns întrebărilor DCNews, după ce Sorin Grindeanu, președintele PSD, a avertizat că România ar putea intra în faliment în scenariul alegerilor anticipate. Adrian Bența afirmă că, în cazul unor alegeri anticipate, în contextul actual dat, AUR ar putea lua un procent semnificativ mai mare, conform sondajelor. Făcând apel la gândirea lui Călin Georgescu - orice firmă din România fie va fi deținută de un român, fie va avea capitalul majoritar din România - economistul este de părere că, pusă în acest context, afirmația lui Sorin Grindeanu ar fi reală: ”Părerea mea este că, aici, domnul Grindeanu are dreptate”, dar vine la pachet cu teama de a pierde parlamentari în favoarea AUR.

Falimentul sau AUR: ce-l sperie, cu adevărat, pe Sorin Grindeanu

Adrian Bența subliniază că, de cinci luni, ”de când a căzut guvernul, nu s-a schimbat cu nimic situația. Firmele tot merg prost, dar țara nu a fost retrogradată. Dimpotrivă! Deficitul s-a mai redus. E adevărat că s-a redus prin datorii către firme, ceea ce, de fapt, nu este o reducere de datoriei, ci doar o neplată la termen a datoriilor. Da, poți să spui că pe unii i-ai taxat mai tare. Dar uitați-vă numai la efectul TVA sau cât de mult au crescut prețurile la combustibil. Vă dați seama cât TVA încasează Guvernul? Principal câștigător al prețurilor mari la pompă este chiar Guvernul României”. El (n.r. Sorin Grindeanu) are dreptate pe fond, dar dumnealui "o potrivește", din perspectiva numărului de voturi, că o să aibă o influență mult mai mare politicile AUR”.

Declarația lui Sorin Grindeanu

Astăzi, Sorin Grindeanu a declarat, vorbind despre posibilitatea unor alegeri anticipate, că ”nu e un scenariu pe care să ni-l dorim, nu din calculele electorale. El a avertizat că ”vom porni un joc de domino, care, la un moment dat, nu va putea fi oprit. Nu doar relansarea economică va fi amânată, ci întreaga economie ar risca să devină o ruină, după trei - patru luni de bătălii politice până în alegerile anticipate.

S-ar putea să devenim martorii unui faliment național, pentru că noi credem că și investitorii și piețele financiare vor reacționa instant la o asemenea decizie politică și-și vor retrage banii din România".