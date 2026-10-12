”Întreaga economie riscă să devină o ruină” acuză Sorin Grindeanu, în caz de alegeri anticipate: S-ar putea să devenim martorii unui faliment național

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, consideră că România ar intra în faliment dacă vom avea alegeri anticipate.

Mai e mult până la a avea un program de guvernare asumat de PSD - afirmă Sorin Grindeanu. De asemenea, conducerea PSD a trimis în teritoriu o adresă către toate organizațiile județene care să inventarieze toate problemele urgente ale administrațiilor locale în prag de iarnă.

În legătură cu alegerile anticipate, Sorin Grindeanu afirmă că ”nu e un scenariu pe care să ni-l dorim, nu din calculele electorale. El a avertizat că-n acest scenariu, ”vom porni un joc de domino, care, la un moment dat, nu va putea fi oprit. Nu doar relansarea economică va fi amânată, ci întreaga economie ar risca să devină o ruină, după trei - patru luni de bătălii politice până în alegerile anticipate. S-ar putea să devenim martorii unui faliment național, pentru că noi credem că și investitorii și piețele financiare vor reacționa instant la o asemenea decizie politică și-și vor retrage banii din România”. Totuși, susține că, deși scenariul nu e de dorit, s-ar putea să nu fie de evitat, în lunile următoare.

”Aș fi vrut să n-avem dreptate, aș fi vrut ca măsurile de austeritate impuse de Ilie Bolojan să ducă la creștere economică, reducerea cheltuielilor statului și să avem relansare economică. Din păcate, nu-i așa” a mai spus Sorin Grindeanu, referindu-se la măsurile propuse de PSD încă de la finalul lui 2025 și, parțial, luate în calcul de premierul Ilie Bolojan în februarie 2026.

Deși face un apel pentru susținerea Guvernului Luca Niculescu, Sorin Grindeanu afirmă că ”nu e premierul PSD, de ce să și-l asume PSD? Este un independent, și-a făcut foarte bine treaba. E propunerea președintelui, dar nu al PSD. Înțelegem apelul făcut și de el, și de președintele țării, spunem da, direct asumat, respectând cele două direcții: cea legată de partea economică și asumarea unei majorității transparente, nu doar de conjunctură”.

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