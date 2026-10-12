Alegerile anticipate, scenariu real pentru România? Bogdan Chirieac descifrează declaraţiile lui Sorin Grindeanu. Ce Guvern ar putea vota PSD

Președintele UDMR, Kelemen Hunor (S), președintele PSD, Sorin Grindeanu (D). În spate, premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, a declarat luni că social-democraţii sunt pregătiţi de alegeri anticipate, dacă Guvernul Luca Niculescu nu trece de votul Parlamentului.

Analistul politic Bogdan Chirieac a explicat, într-o intervenţie la România TV, în jurnalul moderat de Violeta Romanescu, ce se poate înţelege din declaraţiile făcute de preşedintele PSD, la capătul şedinţei Biroului Permanent Naţional, în contextul în care preşedintele Nicuşor Dan nu a dat semne că ar marşa spre alegerile anticipate parlamentare.

"Eu nu ştiu de ce se agită atât de mult lumea vizavi de alegerile anticipate, care într-adevăr nu sunt benefice pentru România. Preşedintele Nicuşor Dan, singurul care le poate declanşa, a spus în nenumărate declaraţii publice că este împotriva alegerilor anticipate. A spus foarte clar asta! În plus, dânsul e matematician, un om inteligent. Alegerile anticipate în acest moment ar complica şi mai mult situaţia politică din România. AUR s-ar duce de la 20%, partid cu care preşedintele nu doreşte să se facă vreun Guvern, către 40%. Sondajele sunt cu totul şi cu totul orientative, dar la atmosfera socială şi situaţia economică din România lumea nu va vota cu AUR pentru că e suveranistă, ci va vota cu AUR pentru că e un vot împotriva partidelor. Sigur, dacă se înfiinţează şi alte partide politice, şi aici multă lume are aşteptări mari de la Victor Ponta, şi acela ar putea lua un scor surprinzător de mare. Şi în acest caz, AUR ar putea să scadă. Dar deocamdată nu s-au înfiinţat alte partide. Asta înseamnă atomizarea şi mai mare a Parlamentului, şi dificultăţi şi mai mari de a face o majoritate parlamentară.

Mai mult, din declaraţia domnului Grindeanu ce înţelegem? Alegerile anticipate nu sunt bune. Prin urmare, mă aştept ca PSD să îşi schimbe atitudinea şi să voteze ce-o vota, pentru ca Guvernul Luca Niculescu să treacă", a declarat Bogdan Chirieac.

Ce tip de Guvern ar putea vota PSD, în opinia lui Bogdan Chirieac

Sorin Grindeanu a exclus varianta unui Guvern tehnocrat complet, dar şi a unui guvern hibrid, format din tehnocraţi şi membri PSD. Social-democraţii şi-ar dori refacerea coaliţiei de guvernare, dar fără USR. Bogdan Chirieac spune, însă, altceva.

"PSD poate vota şi un Guvern cu mulţi tehnocraţi, şi un Guvern cu PSD şi ceva tehnocraţi. Nu e clar dacă UDMR ar intra într-un asemenea Guvern, dar mi se pare o flexibilizare neaşteptată, şi nu benefică pentru PSD, a poziţiei preşedintelui Sorin Grindeanu. Deci mie aşa mi se pare. Că PSD e gata să se apropie şi să voteze un Guvern Luca Niculescu, din ce spune dânsul despre alegerile anticipate, că sunt de neconceput, că înseamnă faliment naţional. Nu e departe de adevăr Sorin Grindeanu. Dar preşedintele Dan nu a anunţat, nu şi-a schimbat niciodată punctul de vedere vizavi de alegerile anticipate. Deci faptul că domnul Grindeanu spune de alegerile anticipate fără ca preşedintele Nicuşor Dan să afirme acest lucru, după mintea mea, înseamnă că PSD e mai dispus să voteze Guvernul Luca Niculescu decât era cu o săptămână în urmă. Ceea ce dă o şansă! Pentru că după şedinţa PSD de azi nu s-a ieşit cu declaraţia fermă "Nu votăm guvernul Luca Niculescu, deoarece partidul nostru acceptă guvernarea, dar pentru asta îl vrem premier pe Sorin Grindeanu".", a mai spus Chirieac.

De unde poate strânge Guvernul Niculescu 233 de voturi

Numărul minim necesar pentru trecerea de Parlament a unui Guvern este de 233 de voturi. Bogdan Chirieac a explicat de unde poate strânge Luca Niculescu această majoritate.

"Prietenul poporului român, Ilie Bolojan, a anunţat public, că dacă PSD intră monocolor la guvernare, domnia sa va vota Guvernul. Deci va trece cu voturile PNL. Toată problema este ca PSD să intre la guvernare sub un premier care nu este PSD-ist, Luca Niculescu. Ba dimpotrivă, e mai aproape de ai mei (n.r. USR, Bogdan Chirieac face des referiri ironice la apropierea de USR), cu toate consecinţele care decurg de aici. Pentru că măsurile politice care trebuie luate sunt cumplite", a încheiat Chirieac.