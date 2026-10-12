Grindeanu nu vrea rotativă. Bolojan fuge de răspundere: Hai, Ilie, guvernează / video

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Sursa foto: Agerpres

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, a anunţat deciziile luate în şedinţa Biroului Permament Naţional al PSD cu privire la Guvernul Luca Niculescu.

Social-democraţii au discutat mai bine de două ore în şedinţa de luni. Iată ce a declarat Sorin Grindeanu la final.

"Realitatea astăzi este că avem un prim-ministru desemnat în persoana domnului Luca Niculescu, care trebuie să dea României un Guvern pentru oameni.

Sunt pensionari care ne privesc în acest moment, sunt mame care ne privesc, sunt oameni care muncesc din greu și așteaptă un Guvern care să le ușureze povara pusă pe umerii lor în ultimele luni, nu să le-o facă și mai grea. Pentru acești oameni am discutat astăzi și vom continua să discutăm, ca să găsim soluții alături de prim-ministrul desemnat.

Pentru acești oameni i-am cerut domnului Niculescu să facă acea schimbare pe care o așteaptă toată lumea: o schimbare care să relanseze economia și care să aducă o creștere a nivelului de trai în România. O schimbare pentru care să fie susținut de o majoritate transparentă, o majoritate asumată.

Am discutat de asemenea în cadrul Biroului Permanent Național, foarte serios, despre varianta alegerilor anticipate. Alegerile anticipate sau acest scenariu pare a fi unul tot mai real, având în vedere neînțelegerile politice. În acest sens, Biroul Permanent Național a votat astăzi înființarea unei comisii de analiză a legislației electorale", a declarat Sorin Grindeanu.

"PSD este pregătit de anticipate"

"Componența acestei comisii este următoarea: Marian Neacșu, Ovidiu Popa — liderul de grup de la Cameră, Daniel Zamfir — liderul de grup de la Senat.

Ei trebuie să analizeze cadrul legislativ în acest moment legat de posibilul scenariu al alegerilor parlamentare anticipate și ce eventuale modificări sunt necesare, astfel încât să putem avea un cadru legal cât mai repede.

De asemenea, s-a votat mandatarea conducerii pentru participarea la discuțiile privind programul de guvernare, ceea ce știți că a fost și săptămâna trecută. Pot să spun că, din acest punct de vedere și din semnalele primite de la prim-ministrul desemnat, lucrurile pot să le cataloghez ca fiind pe o direcție corectă, o direcție bună, dar e mai mult până la a avea un program de guvernare asumat de Partidul Social Democrat. De aceea a fost nevoie de acest mandat.

De asemenea, am hotărât să trimitem în teritoriu o adresă către toate organizațiile județene, care la rândul lor să disemineze această cerere către organizațiile locale pentru inventariarea tuturor problemelor urgente ale administrațiilor locale în prag de iarnă, astfel încât să avem o imagine completă și la zi a tuturor acestor chestiuni.

Partidul Social Democrat este pregătit de alegeri anticipate și vom fi foarte bine pregătiți dacă se va intra pe acest scenariu. Nu e un scenariu pe care să ni-l dorim — am mai spus această chestiune, și nu din calcule electorale. Cine își dorește alegeri anticipate pur electoral și pur pentru interesul propriu de partid în acest moment, cred că e orb. Nu-i interesează binele României, ci să-și valorifice procentele pe care le au în sondaje.

Dar nu fugim de un asemenea scenariu noi, cei de la Partidul Social Democrat, și vom fi pregătiți. Vom porni însă, dacă se dă drumul la acest scenariu — pe care nu-l văd a fi unul bun pentru România, dar care poate să fie de neevitat, vreau să fiu cât se poate de clar, și de aceea facem aceste pregătiri —, un joc de domino care la un moment dat nu va mai putea fi oprit.

Nu doar relansarea economică ar fi amânată, ci întreaga economie, din evaluările noastre, ar risca să devină o ruină după 3–4 luni de bătălii politice, până la alegerile anticipate. S-ar putea să devenim martorii unui faliment național, pentru că noi credem că și investitorii, și piețele financiare vor reacționa instant la o asemenea decizie politică și până la urmă își vor retrage banii din România.

De aceea pot să vă spun că eu cred că nu e un scenariu de dorit, dar e un scenariu care e posibil să fie de neevitat în săptămânile viitoare. Aș face un apel, încă o dată, la rațiune și la responsabilitate. Și mai spun, sau mai repet încă o dată: acest apel nu e pentru PSD sau în favoarea Partidului Social Democrat, ci este pentru România. Iar pentru România trebuie să avem un guvern rapid.

Însă, dacă nu se va putea să avem un guvern, ne vom întoarce la urne pentru ca românii să decidă. Nu există alte variante democratice în acest moment, conform Constituției României”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Ce se întâmplă dacă celelalte partide refuză o coaliţie cu PSD în Guvernul Niculescu

Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă PSD va refuza să dea votul Guvernului Niculescu, în condiţiile în care celelalte partide vor refuza să intre în coaliţie cu social-democraţii.

"Noi am spus încă din toamnă, cred că a fost în jurul datei de 1 decembrie, că vom intra într-o perioadă de evaluare a guvernării din care făceam parte în acea perioadă, în acel decembrie 2025, și că vom termina acea evaluare odată cu aprobarea noului buget în Parlament. Noul buget în Parlament, adică bugetul pe anul 2026, a fost votat în aprilie. Imediat după, am făcut acea consultare internă, la care am avut în spate zeci de întâlniri cu activul PSD pentru informare, pentru preluare de păreri din teritoriu și care a culminat cu ceea ce știți.

De ce am făcut acest lucru? Pentru că noi am spus încă din septembrie 2025, cu peste un an în urmă, că direcția în care merge România e o direcție proastă. Am venit aici în curte la partid și am făcut, eu, alături de o parte din colegii mei, propuneri pentru relansare economică. Propuneri pe șapte sau opt domenii, dacă nu mă înșel, pe care le-am prezentat pe larg. Am spus încă din septembrie 2025 că direcția în care merge România e o direcție greșită din punct de vedere economic și că vom ajunge la scădere economică, la inflație foarte mare și în situația în care ne aflăm astăzi aici.

Ca să dau doar acel exemplu, noi am făcut acele propuneri în septembrie 2025, iar o parte foarte, foarte mică a fost luată în considerare de prim-ministrul demisi Ilie Bolojan în februarie 2026, deci la vreo cinci sau șase luni după. De aceea vă spun că ceea ce am spus atunci și ce am hotărât era urmarea unei direcții greșite pe care o urma România din punct de vedere al administrării țării și din punct de vedere economic.

Aș fi vrut să nu avem dreptate. Aș fi vrut ca măsurile de austeritate pe care le-a impus Ilie Bolojan să ducă la creștere economică, la reducerea cheltuielilor statului și, ca urmare a acestor chestiuni, să avem relansare economică și lucrurile așezate pe alte baze. Din păcate, nu-i așa și vedem acest lucru.

Atunci am luat această hotărâre de schimbare a direcției, după care tot noi am spus că suntem într-o situație în care România are nevoie rapid de guvern, neavând niciodată desemnat un prim-ministru din PSD, partidul care a câștigat alegerile. Cu toate acestea, noi nu am respins variantele de până acum, sigur, mai puțin varianta Siegfried Mureșan, care a făcut tot ceea ce ține de el ca să nu fie susținut de către noi. Și atunci am fost parte și am spus că vrem să fim parte activă, asumată a unui guvern. Eu cred că asta arată responsabilitate.

Același apel la responsabilitate îl facem acum pentru ceilalți, în special pentru PNL și UDMR: de a fi parte a acestui efort, fiindcă nu e de vină doar PNL, doar PSD sau doar UDMR. Să trecem această perioadă grea în care avem modificări, trebuie să avem un nou buget, o să reînceapă să vină agențiile de rating, iar în primăvară să facem o evaluare dacă se continuă sau nu în această formă.

Luca Niculescu nu e premierul PSD. De ce trebuie să își asume Partidul Social Democrat? Nu vă spălați pe mâini. Noi am mers la Cotroceni cu propunerea Sorin Grindeanu. Luca Niculescu este un independent, un om care și-a făcut foarte bine treaba și cât a fost în diplomație și ca coordonator al aderării României la OECD. Este propunerea președintelui, dar nu e propunerea PSD.

Da, înțelegem apelul la responsabilizate pe care l-a făcut și el, și președintele Nicușor Dan. Spunem da într-un mod direct, asumat, respectând cele două direcții pe care le-am anunțat și săptămâna trecută: cea legată de partea economică și de un program economic care să încerce să schimbe direcția proastă impusă de Bolojan, și asumarea unei majorități transparente, nu doar de conjunctură.

De aceea spun că pare în acest moment că doar noi dorim acest lucru. Ceilalți vor să dea un vot de conjunctură rapid, să învestim Guvernul, iar de a doua zi să înceapă concursul de a da picioare în gură în Parlament Guvernului respectiv. Cam la asta se reduce toată înțelegerea politică a unora.

Am cerut acest lucru nu pentru PSD. Văd că unii au temeri că nouă ne trebuie cineva pe care să aruncăm vina. Niculescu nu e prim-ministru PSD, nu e prim-ministru PNL, nici măcar UDMR. E un independent. Și cerem un efort comun al tuturor partidelor responsabile din țara asta. Așa că nu e niciun concurs de a arunca vina unul pe altul. E o perioadă în care ar trebui toată lumea să-și bage săbiile la loc în teacă și să nu mai calculeze politic. Acesta e apelul nostru.

Nu se va înțelege treaba aceasta? Evident că se intră pe scenariul de care vorbeam mai devreme. Ce poate să fie altceva decât să se intre pe scenariul de alegeri anticipate?”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu respinge rotativa guvernamentală, dar nu o exclude total

Sorin Grindeanu a anunţat că PSD nu va acorda votul unui Guvern tehnocrat. De asemenea, PSD respinge şi ideea unui guvern hibrid, format din tehnocraţi şi doar membri PSD.

Preşedintele PSD a declarat că respinge ideea unei rotative guvernamentale.

"Nu! În acest moment, nu. Nu văd de ce ar fi o chestiune care să fie solidă, cu majoritate transparentă, asumată în Parlament și care să reziste la provocările care vor veni în Parlament. Dar hai să dau o nuanță: nu o exclud total! Ca să nu fie chiar atât de drastic acest verdict al meu”, a spus Sorin Grindeanu.

Ulterior, Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă nu a fost ironic când a declarat că ar putea oferi voturile unui guvern PNL-USR-UDMR.

"Nu! Eu am spus că aș putea oferi voturile unui guvern PNL-UDMR. Nu m-ați auzit pe mine să spun de USR. Vă rog să verificați”, a spus Sorin Grindeanu.

Bolojan fuge de răspundere: Hai, Ilie, guvernează

"Eu fac un îndemn să venim cu toții să trecem peste această perioadă. Deci, undeva în martie, aprilie, să evaluăm dacă merită să se continue sau nu.

Dar eu cred că România este mai importantă decât calculele politice ale lui Ilie Bolojan și fuga pe care pare că și-o dorește de la Palatul Victoria. Pare că propria imagine este mai importantă.

Credeți că nu sunt conștient că intrarea PSD-ului într-o asemenea coaliție nouă, chiar și într-o asemenea coaliție, nu ar duce iarăși la scăderea PSD-ului în sondaje? Da, dar îmi asum acest lucru. Pentru că România, în acest moment, are nevoie de un guvern.

Este mai important acest lucru decât dorințele electorale ale PSD-ului, ale lui Grindeanu, ale lui Bolojan, ale PNL-ului sau ale altora.

România are nevoie, doar pentru lunile viitoare, de vreo 12, 15 miliarde ca să se împrumute pentru a acoperi cheltuielile statului. Va fi foarte greu să găsești de unde să te împrumuți, chiar și la dobânzi mari”, a precizat liderul PSD.

Amintim că, potrivit stenogramelor din şedinţa PSD, Claudiu Manda, secretarul general al PSD a transmis că şansele Guvernului Niculescu sunt 50-50, dar şi că PSD ar trebui să se pregătească de alegeri anticipate. În plus, Marian Neacşu a transmis că situaţia economică a ţării nu este deloc una bună.