Sorin Grindeanu, mesaj pentru Ilie Bolojan: Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România

Imagine cu Sorin Grindeanu, liderul PSD. Foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a transmis un mesaj premierului interimar Ilie Bolojan, sâmbătă dimineața.

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat (PSD) i-a transmis un mesaj lui Ilie Bolojan, premier interimar și președinte al Partidului Național Liberal (PNL), sâmbătă, 10 octombrie, pe pagina sa de Facebook. Grindeanu i-a atras atenția lui Bolojan că "nemulțumirea oamenilor față de direcția în care merge țara nu este o invenție a PSD" și a criticat discursul ironic al șefului PNL.

Sorin Grindeanu: Domnule Bolojan, lipsurile cu care se confruntă românii nu dispar pentru că alegeți să le tratați cu ironie

"Domnule Bolojan, blocajul din economie și lipsurile cu care se confruntă românii nu dispar pentru că alegeți să le tratați cu ironie.

Nemulțumirea oamenilor față de direcția în care merge țara nu este o invenție a PSD. Scumpirile apasă pe bugetele familiilor, salariile nu mai țin pasul cu prețurile, iar firmele resimt tot mai puternic panta descendentă economică în care ne aflăm.

"Nu puteți să vă prefaceți că nu vedeți consecințele politicilor pe care le-ați susținut!"

Nu puteți să vă prefaceți că nu vedeți consecințele politicilor pe care le-ați susținut! Schimbarea de direcție nu înseamnă promisiunea că toate problemele se vor rezolva peste noapte.

Înseamnă să recunoașteți că măsurile adoptate nu au dat rezultatele așteptate și să existe voința politică de a le corecta, printr-un program de guvernare realist, dar care protejează banii românilor. Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România", a scris Sorin Grindeanu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ce spune Ilie Bolojan

Mesajul lui Sorin Grindeanu vine după ce vineri, 9 octombrie, Ilie Bolojan a scris, tot pe Facebook, că PNL nu va accepta să repete "formule politice care s-au dovedit că nu funcționează", făcând astfel referire la o posibilă guvernare alături de PSD.

"România are nevoie de un guvern funcțional, iar PNL este deschis să contribuie la instalarea acestuia. Nu vom accepta să repetăm, însă, formule politice care s-au dovedit că nu funcționează.

Refuzul de a guverna cu PSD nu ține de orgolii sau de calcule politice, ci de lecția pe care am învățat-o în ultimul an. PSD a demonstrat că are nevoie de parteneri mai degrabă pentru a avea pe cine să arunce vina când blochează soluțiile necesare și pentru a-și proteja propriile interese, inclusiv prin utilizarea resurselor publice.

PSD, cu sprijinul AUR, a dărâmat guvernul invocând soluții magice și schimbarea direcției. A respins guvernul Mureșan pentru că menținea direcția. Acum ar fi fost de așteptat să lupte pentru a avea ocazia să pună în practică soluțiile invocate, în cadrul guvernului Niculescu.

Să arate cum schimbă direcția, cum revarsă „cornul abundenței” peste țară și, în același timp, cum evită să arunce în aer bugetul României. Dar refuză fără participarea PNL. De ce au nevoie de PNL? De ce trag de PNL „să le strice” schimbarea de direcție și soluțiile miraculoase? Pentru că asumarea guvernării înseamnă și asumarea răspunderii, așa cum am fost noi dispuși să ne-o asumăm prin guvernul minoritar Mureșan, respins de PSD. Fără PNL nu ar mai exista un paravan, iar PSD nu ar mai avea pe cine să dea vina atunci când promisiunile care nu pot fi onorate se vor dovedi vorbe goale", a scris Ilie Bolojan într-o postare pe pagina sa de Facebook.

PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR

Ilie Bolojan a răspuns astfel apelului făcut de Sorin Grindeanu în vederea susținerii unei majorități guvernamentale. Acesta anunțase ieri că PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR.

Reamintim că premierul desemnat Luca Niculescu a avut, joi, 8 octombrie, consultări cu PSD, PNL și UDMR. Social-democrații au fost primii care au negociat cu acesta și au făcut inclusiv o propunere de Guvern. Luca Niculescu a lansat, la ieșirea din sediul PSD, varianta unui guvern hibrid, format din experți, dar și din politicieni. Au continuat discuțiile cu PNL, iar liberalii au respins oferta PSD de a forma o majoritate solidă în Guvernul Niculescu.