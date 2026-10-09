Sorin Grindeanu: ”PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR”. Nu și cu USR!

Imagine cu Sorin Grindeanu, liderul PSD. Foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, transmite un nou semnal către clasa politică pentru a sta la aceeași masă în vederea susținerii guvernării.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, face astăzi un nou apel către PNL și UDMR în vederea susținerii unei majorități guvenamentale. Nu și către USR, după cum s-a conturat încă de joi, când premierul desemnat Luca Niculescu a purtat discuții numai cu PSD, PNL și UDMR.

”România ar fi putut avea deja un Guvern cu puteri depline, capabil să schimbe direcția economică a țării, dacă refacerea unei majorități stabile ar fi fost pusă înaintea calculelor politice și electorale.

Au trecut cinci luni de blocaj și suntem din nou în fața aceleiași alegeri: punem pe primul loc oamenii, economia și interesul României sau se caută în continuare formule politice care rezolvă doar problema învestirii unui Guvern?

PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR și este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării. Totul pe baza unui program care să ofere României șansa de a-și redresa parcursul economic, de a proteja puterea de cumpărare a românilor, de a stimula masiv investițiile pentru crearea locurilor de muncă.

O discuție despre viitorul unei țări nu se poate reduce doar la numărul de voturi necesare pentru instalarea unui Guvern. Trebuie să vorbim și despre ceea ce se întâmplă după învestire, despre capacitatea de a lua decizii și de a le duce până la capăt.

Atunci când aproape 90% dintre români au spus că țara merge într-o direcție greșită, toate partidele care au primit votul lor pentru a-i reprezenta în Parlament au datoria să țină cont de acest semnal și să răspundă prin decizii concrete, nu doar prin declarații politice” transmite Sorin Grindeanu, liderul Partidului Social Democrat, vineri.

Luca Niculescu și primele concluzii după negocierile cu PSD, PNL, UDMR

PSD a fost primul partid care a negociat cu premierul desemnat Luca Niculescu guvernarea. A făcut inclusiv o propunere de Guvern. Luca Niculescu a lansat, la ieșirea din sediul PSD, varianta unui guvern hibrid, format din experți, dar și din politicieni. Au continuat discuțiile cu PNL, de unde premierul desemnat nu a mai ieșit la fel de optimist. PNL a respins oferta PSD. În joc, a mai rămas și UDMR care ar vota un Guvern Niculescu dacă s-ar forma majoritatea care să scoată România din criză guvernamentală.

Își depune Luca Niculescu mandatul?

În această dimineață, s-a vehiculat inclusiv scenariul ca Luca Niculescu să-și depună mandatul. În urmă cu o zi, a fost întrebat despre această posibilitate, la care a răspuns:

”Niciodată nu mi-a plăcut să mă gândesc la ce ar fi dacă, deși câteodată este util. Deocamdată, după cum ziceam, suntem în această primă fază a discuțiilor. Am văzut pozițiile celor trei partide cu care m-am văzut azi, evident că discuțiile vor continua și voi lua această decizie la care vă referiți după ce vor continua și când ne vom apropia de termenul respectiv”.

Sorin Grindeanu, a cincea propunere de premier?

România pare astfel că se îndreaptă tot mai mult spre un scenariu invocat astăzi și de către analistul politic Bogdan Chirieac, al desemnării unui nou premier, în persoana lui Sorin Grindeanu. De altfel, un sondaj realizat de DCNews susținea majoritar ca Sorin Grindeanu să fie propunerea de premier a președintelui Nicușor Dan, în detrimentul unui tehnocrat sau al unui reprezentant PNL, respectiv USR.