Trei variante pentru România, în plină criză guvernamentală. Bogdan Chirieac: Mai există un scenariu

Luca Niculescu, desemnat premier de Nicușor Dan - Inquam Photos / George Călin

Analistul politic Bogdan Chirieac a analizat cele trei scenarii aflate pe masa partidelor pentru ieșirea din criza politică și a prezentat o a patra variantă posibilă.

Criza politică pune pe masa partidelor trei scenarii, fiecare cu implicații diferite pentru viitorul României: menținerea lui Ilie Bolojan în funcția de premier, învestirea unui guvern condus de Luca Niculescu sau organizarea alegerilor anticipate, în cazul în care nicio formulă politică nu reușește să obțină majoritatea parlamentară.

Prima variantă, cu Ilie Bolojan interimar, ar continua să adâncească criza politică. A doua variantă ar putea permite reluarea deciziilor economice importante, inclusiv rectificarea bugetară și bugetul pentru 2027. Al treilea scenariu, cel al alegerilor anticipate, ar putea prelungi incertitudinea pentru că măsurile necesare nu ar mai putea fi luate. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat aceste posibilități într-o intervenție la România TV, prezentând și un scenariu alternativ privind formarea viitorului guvern.

"Încă de ieri seară nu văd nicio șansă ca onorabilul guvern Niculescu să poată trece"

"Mai există un scenariu. O nouă nominalizare pentru funcția de premier a președintelui PSD, Sorin Grindeanu. Atunci, dacă PNL și USR vor accepta un guvern monocolor PSD, lucrurile pot sta altfel. Nu știu ce va face UDMR-ul. Dacă intră și UDMR-ul, atunci PSD are o majoritate pe care se poate baza, fiindcă sunt și electronii liberi din Parlament care ar vota această variantă. Toate încercările eșuate au fost bifate sau puse pe listă astfel încât președintele să nu fie acuzat de susținătorii săi, câți au mai rămas, că a pus PSD-ul la putere, deși social-democrații au câștigat alegerile. Altfel nu-mi explic alegerile domnului președinte Nicușor Dan. Deci, orice în afară de aplicarea spiritului și literei Constituției. Sigur, PSD-ul are responsabilitatea introducerii moțiunii de cenzură într-un moment extrem de nepotrivit, care a costat România. E adevărat că ambiția lui Ilie Bolojan este atât de mare încât a înfrânt România. Nu mai vorbim de dezastrul economic pe care îl lasă în urmă.

Situația, așa cum o anticipează și cum o descriu în primul rând economiștii, este catastrofală, pentru că România are nevoie de măsuri economice urgente în acest moment. Am văzut datele de la statistică. Vorbim de -2% contracția PIB-ului în anul acesta. E de-a dreptul sinistru. Încă de ieri seară nu văd nicio șansă ca onorabilul guvern Niculescu să poată trece. Am înțeles manevra lui Bolojan în care ne-a spus într-un fel sau altul: intrați cu premierul Luca Niculescu, un premier de centru dreapta, voi PSD într-un guvern monocolor. Noi vă votăm dar nu participăm în guvern. Am înțeles că prima ofertă a lui Grindeanu a fost să intre toți la guvernare, fără USR, pentru că a făcut deja foarte mult rău acestei țări, și ”ai mei” vor continua să o facă, dar lucrul acesta nu e acceptat de Bolojan. Din cauza asta spun că, astăzi, când vorbim, nu are nicio șansă să treacă guvernul Luca Niculescu. Partidele nu se mai întâlnesc. Nu mai există dialog între partide", a explicat Bogdan Chirieac.