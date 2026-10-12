Ilie Bolojan: PNL, dispus să voteze Guvernul Niculescu. Liberalii nu intră la guvernare cu PSD

Premierul interimar și președintele PNL, Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, luni seară, că PSD îi cere să plece din funcție încă din mai, de la căderea Guvernului la moțiunea de cenzură, fără să „ofere o soluție pentru a prelua guvernarea”. Președintele PNL a reiterat că partidul său nu va guverna din nou alături de social-democrați.

Ilie Bolojan a venit cu noi precizări, luni seară, în ziua în care premierul Luca Niculescu a discutat cu USR și Minoritățile Naționale pentru formarea unui nou guvern.

Potrivit surselor DCNews, PNL va vota Guvernul Niculescu în Parlament, dar fără să participe la un executiv în care este prezent și PSD, așa cum a reiterat, în această seară, premierul demis.

„De la moțiunea de cenzură, PSD îmi cere să plec imediat din funcție, deși nu a oferit o soluție pentru a prelua guvernarea, de care, în mod evident, se teme. Acum îmi cere să guvernez. Asta fac. Cu atribuții limitate, acest guvern ține România pe linia de plutire”, a scris Ilie Bolojan, luni, într-o postare pe Facebook.

Bolojan: PNL, dispus să voteze Guvernul Niculescu, fără a participa la guvernare

„Dar țara are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline, iar pentru asta: PNL este dispus să asigure învestirea unui guvern, chiar dacă nu face parte din el. I-am prezentat domnului Luca Niculescu acest lucru și condițiile noastre de bun-simț. În situația unui guvern tehnocrat, considerăm fezabil un acord al premierului cu fiecare dintre partide, prin care acestea să își asume susținerea unor obiective pe o anumită durată, inclusiv adoptarea bugetului pe anul viitor.

PNL nu va ataca niciodată soluții corecte pentru țară și nu va încălca un acord asumat. Nu avem nicio șansă să recâștigăm încrederea românilor dacă nu ne respectăm unii pe alții și nu suntem responsabili. Noi nu suntem PSD. Noi nu considerăm că a guverna pentru țară înseamnă să fii 'fraier' sau să cazi într-o capcană”, a adăugat premierul interimar.

Ilie Bolojan: „PNL nu va guverna din nou împreună cu PSD”

„PNL nu va guverna din nou împreună cu PSD, pentru că refuză să-i mintă pe români cu soluții care nu au cum să funcționeze. Cine s-ar mai asocia cu cei care au dovedit în repetate rânduri că nu respectă angajamentele, fug de răspundere și provoacă crize? PSD critică direcția prin care acest guvern a stabilizat țara, dar le cere celor pe care îi atacă fără încetare să rămână la guvernare.

Direcția noastră înseamnă că am încheiat PNRR-ul, am trecut cu bine de toate evaluările agențiilor de rating, ne-am asumat responsabilitatea, am spus adevărul, am respectat angajamentele și ducem România înainte. PSD invocă grija pentru oameni, dar, în același timp, recunoaște că nu preia guvernarea 'ca să nu se vulnerabilizeze'”, a mai precizat Ilie Bolojan.