Grindeanu, decizie de ultimă oră privind Guvernul Niculescu

Imagine cu Sorin Grindeanu, liderul PSD. Foto: Agerpres

Sorin Grindeanu a convocat miercuri Consiliul Politic Național al PSD, care va decide poziția finală a partidului față de Guvernul propus de Luca Niculescu.

Decizia finală referitoare la Guvernul propus de Luca Niculescu va fi luată miercuri, în cadrul Consiliului Politic Național al PSD, convocat de Sorin Grindeanu.

Liderul PSD va prezenta conducerii din teritoriu și parlamentarilor toate opțiunile pentru formarea noului Guvern. Prima variantă este un Executiv în care PSD să fie singurul partid reprezentat.

Vor fi supuse votului și alte două formule față de care social-democrații și-au exprimat până acum rezerve: Un cabinet de tehnocrați sau un Guvern alcătuit din PSD și gruparea conservatoare din PNL.

Mai mulți lideri invocă faptul că, deși ar putea obține voturile necesare învestirii, un asemenea Executiv ar rămâne vulnerabil în fața opoziției parlamentare, inclusiv a lui Ilie Bolojan. În aceste condiții, în partid se insistă asupra refacerii fostei coaliții, fără USR.

Sorin Grindeanu, mesaj pentru Ilie Bolojan, transmis luni seară

PSD îi cere lui Ilie Bolojan să participe la construcția unui guvern responsabil, ceea ce îi va da și șansa să corecteze problemele pe care tot el le-a creat, i-a transmis premierului interimar liderul social-democraților, Sorin Grindeanu.

„Domnule Bolojan, renunțați să mai trăiți în trecut! Concentrați-vă pe prezent și mai ales pe viitor! Vă reamintesc. Guvernarea dumneavoastră și-a dovedit limitele deoarece s-a axat doar pe cultivarea sărăciei: taxe și impozite mărite, prețuri din ce în ce mai mari și venituri scăzute! Ceea ce PSD propune este schimbarea viziunii: o relansare economică reală, creșterea puterii de cumpărare a românilor și reluarea investițiilor! Asta vă cerem, să participați - în sfârșit! - la construcția unui guvern responsabil. Aveți șansa să corectați problemele pe care tot dumneavoastră le-ați creat!', afirmă Sorin Grindeanu, luni seara, într-o postare pe pagina sa de Facebook

Totodată, liderul PSD îi solicită șefului PNL să renunțe la ipostaza de spectator și să își asume să fie „parte a soluției, nu în afara ei”.

„Nu puteți să vorbiți despre responsabilitate atunci când alegeți să fiți spectator. Românii nu merită să plătească în continuare prețul unui blocaj politic. Românii s-au sacrificat destul! Acum au dreptul să nu mai poarte pe umeri greutatea unor politici absurde, cum au și dreptul să se bucure de un nivel de trai predictibil. Nu trebuie să se mai teamă că nu își vor putea plăti facturile, că le vor scădea veniturile sau că vor fi concediați. Experimentul social din ultimii 2 ani trebuie să înceteze! PSD este pregătit să participe la un nou Guvern, pe baza unui program care răspunde acestor cerințe ale societății. Program care poate fi pus în aplicare doar cu sprijinul unei majorități stabile. Aici nu este vorba despre PSD, domnule Bolojan! Am ajuns în punctul în care orice zi pierdută agravează situația tuturor! Trebuie să vă asumați să fiți parte a soluției, nu în afara ei”', a mai zis Sorin Grindeanu.

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