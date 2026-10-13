Lista miniștrilor Guvernului Luca Niculescu: PSD vrea 9 ministere. Se conturează un Executiv hibrid - surse

Sorin Grindeanu / FOTO: Agerpres

Se conturează scenariul unui Guvern hibrid. Partidul Social Democrat (PSD) și-ar dori 9 ministere în Guvernul Luca Niculescu, potrivit surselor Realitatea Plus.

PSD intră în ședință miercuri. Se pare că nu există unanimitate cu privire la intrarea la Guvernare, spun surse Realitatea Plus. O parte dintre liderii dn partid şi-ar dori să rămână în Opoziţie sau, cel puţin, să nu intre în acest guvern, pentru că ar prefera o desemnare din partea PSD, practic un guvern 100% PSD.

Sunt însă şi alți lideri care şi-ar dori să intre la guvernare, pentru că ar fi nevoie de un guvern care să se ocupe de problemele urgente ale țării și iau în calcul varianta unui Executiv hibrid - miniştri din partea PSD, dar şi miniştri tehnocraţi. Aceștia din urmă ar urma să fie propuși chiar de către președintele țării, Nicușor Dan.

Sursele citate susțin că PSD ar vrea nouă sau chiar zece ministere, printre care s-ar număra cele pe care le-au deţinut anterior, cum ar fi Agricultura, Transporturile, Sănătatea, dar şi ministere precum Mediul sau Ministerul Fondurilor Europene.

O decizie clară, în primul rând cu privire la intrarea la guvernare, va fi luată, cel mai probabil, în şedinţa care va avea loc mâine, la ora 16:00, la Vila Lac.

Reamintim că premierul desemnat, Luca Niculescu, a declarat, astăzi, după negocierile cu partidele parlamentare, că "toate opțiunile" pe care le-a evocat și ieri "rămân în picioare: guvern politic, guvern hibrid, politic și tehnic, sau un guvern tehnocrat."

"Pe români îi interesează să aibă un guvern cu puteri depline"

"Discuțiile (n.r. cu reprezentații partidelor și grupurilor parlamentare) au fost despre formarea guvernului, dar au fost și despre programul de guvernare, despre ceea ce îi interesează pe români. Pe români îi interesează să aibă un guvern cu puteri depline care să se aplece asupra problemelor lor, care sunt numeroase. După cum știm, traversăm o criză politică de atâtea luni, o criză economică ce trebuie rezolvată, o criză socială pe care o simt din ce în ce mai mulți oameni.

Toate aceste discuții au fost cu reprezentanții Parlamentului, am discutat cu ei și am repetat că este nevoie de acest guvern, care să se aplece asupra problemelor lor. Am discutat despre chestiuni mai tehnice, proiecte de lege, documente care pot fi adoptate, reforme care pot fi implementate, a fost o paletă foarte largă de discuții pe care am avut-o și vreau să le mulțumesc”, a mai spus Luca Niculescu la Parlament.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a convocat pentru miercuri Consiliul Politic Național al PSD, care va decide poziția finală a partidului față de Guvernul propus de Luca Niculescu. Liderul PSD va prezenta conducerii din teritoriu și parlamentarilor toate opțiunile.