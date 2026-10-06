Guvernul Luca Niculescu, sub "mari semne de întrebare". Chirieac: Cuiul, în acest moment, este PSD

Luca Niculescu și Nicușor Dan / FOTO: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a analizat situația actuală de pe scena politic privind noua propunere de premier în persoana lui Luca Niculescu și posibilitatea ca noul guvern să treaca de votul Parlamentului.

"Cam cine ar putea să voteze acest nou guvern? În scenariul în care este și PSD de acord, avem 301 voturi din necesarul de 233 de voturi. Ar fi peste limită, zic eu. Dacă nu vrea Partidul Social Democrat, cele 126 de voturi se scad din aceste 301, ar rămâne la 175, am impresia, dar ar pleca și cei de la PACE din această formulă, spun surse, și cei de la UPR.

S-ar duce sau nu noul Executiv către o colaborare, către o negociere cu cei de la AUR sau extremiștii, cu ghilimele de rigoare, așa cum îi denumesc cei de la UDMR și asta ar însemna că cele 31 de la voturi de la UDMR ar dispărea și ele. Asta ar duce către alegeri anticipate. Cum vedeți dumneavoastră situația acum? Va fi sau nu va fi stabilitate? Va fi sau nu va fi guvern?", a fost întrebat analistul politic Bogdan Chirieac, la Realitatea Plus.

"Cuiul, în acest moment, e PSD-ul"

"Cuiul, în acest moment, e PSD-ul. Dacă PSD-ul votează Guvernul Luca Niculescu, atunci vom avea guvern. Dacă PSD nu votează, nu vom avea un Guvern Luca Niculescu. Cum AUR este exclus... AUR a făcut clar cunoscut faptul că nu vor vota niciun guvern, cu atât mai puțin un guvern cu USR-ul și cu UDMR-ul, din punctul lor de vedere, câtă vreme nu e eliberat Călin Georgescu. N-avem ce să mai discutăm aici. Problema PSD-ului este dacă va vota un guvern din care să nu facă parte. Fiindcă PNL a spus că nu dorește niciun guvern și nu votează niciun guvern din care să facă parte PSD-ul", a punctat Bogdan Chirieac.

"Țara e îngenuncheată de orgoliul Iui Ilie Bolojan"

"Sunt câteva puncte care trebuie luate în considerare, când ne gândim la această negociere, nu doar la partea politică. Ne gândim și la prețul energiei, ne gândim și la pensii și salarii, la rectificare bugetară. Credeți că lucrurile astea o să cântărească mai mult decât liniile roșii?", a mai fost întrebat analistul politic.

"Toată țara e îngenuncheată de orgoliul Iui Ilie Bolojan. Credeți că toate lucrurile astea de care vorbim cu toții și care sunt grele, unele aproape catastrofale, au frânt orgoliul lui Ili Bolojan? Că de acolo a plecat totul. Bun, a fost greșeala PSD-ului cu moțiunea de cenzură. Sunt de acord. Greșeala este că au băgat moțiunea de cenzură într-un moment nepotrivit. Trebuia să facă asta din toamna trecută. Au făcut-o primăvara, înainte de finalul PNRR.

Știm toate astea, dar orgoliul unui singur om care nu suportă să fie dat jos din funcția de prim-ministru - că omu a rămas președinte PNL, pe care l-a userizat... Vedeți că nu i se apleacă când ai toate problemele astea despre care vorbim cu toții - și pensii, salarii, rectificare bugetară. Nu sunt bani de salarii în educație, sănătate și protecție publică, siguranță publică pe sfârșitul anului. Despre ce vorbim?", a spus Bogdan Chirieac.

"Unde s-a văzut așa ceva?"

Analistul a continuat, afirmând că, "în partea asta, ce vor ei - ca PSD-ul să voteze un guvern din care nu face parte... Nu cred că poate să facă PSD-ul asta. Totuși, PSD-ul, partidul de pe locul întâi cedează puterea partidelor de pe locurile trei, patru și cinci. Unde s-a văzut, în democrație, așa ceva? Nu s-a văzut nicăieri. Nu știu ce va hotărî PSD-ul.

Poate că vă hotărî să treacă Guvernul Luca Niculescu, pentru ca Luca să facă rectificarea bugetară ca să aibă bani de salarii pentru bugetarii importanți, ca să spunem așa - totuși educația și sănătatea sunt esențiale și siguranța publică - și apoi să să se mai gândească, să vadă cum intră și ei, sau nu intră, sau se întâmplă, sau nu se întâmplă sau ceva."

"Sunt mari semne de întrebare"

Bogdan Chirieac a punctat și faptul că "nominalizarea domnului Nicușor Dan este sub semnul întrebării", nefiind propus de niciun partid politic.

"Există vreun partid politic care l-a pus pe Luca Niculescu - o persoană respectabilă, tot repet asta - ca premier? Nu există niciun partid politic. Și atunci de ce ai mai făcut consultările cu partidele dacă pui tu, din senin așa, pe cine vrei. Sunt mari semne de întrebare.

Iar acolo ați văzut ce vrea să facă AUR. Nici pomeneală să voteze Guvernul Niculescu. Ei strâng semnături pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Păi, vă dați seama ce ar fi, că dacă ajunge la referendum, Nicușor Dan e demis fără doar și poate. Vă dați seama cum ar fi să ai o criză în care să n-ai președinte, să n-ai guvern, să n-ai Parlament, dacă sunt și alegeri parlamentare anticipate? Cin conduce România?", a conchis analistul politic.

Președintele Nicușor Dan a semnat, astăzi, decretul privind desemnarea lui Luca-Alexandru Niculescu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru.