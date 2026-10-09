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Când a fost exclus USR din schema guvernării și de ce nu-i interesează? Dominic Fritz este preocupat să-și angajeze asistent

Roxana Neagu Autor: Roxana Neagu
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dominic fritz usr

În timp ce PSD face apel la PNL și UDMR să susțină guvernarea, USR este fără reacție. Mai mult, liderul partidului, Dominic Fritz, este preocupat să-și angajeze asistent.

Premierul desemnat Luca Niculescu a avut, în prima zi de discuții, consultări cu PSD, PNL și UDMR în vederea susținerii Guvernului în Parlament.

Împreună, cele trei partide nu ar oferi o majoritate atât de confortabilă pe cât s-ar părea, dar ar putea asigura una, cu 238 de voturi, cât au în Parlament. Minimul necesar este, așa cum bine știm, de 233 de voturi. Dar mai știm că-n PNL există o aripă de vreo 15 voturi, care nu este clar cât ar urma deciziile lui Ilie Bolojan. Ceea ce ar face ca această majoritate să devină, deodată, fragilă. Dar să spunem că, dacă se va ajunge în acest punct, mai avem și Minorități și neafiliați care ar completa lista și ar putea oferi majoritatea parlamentară, chiar și așa, fracționată. 

Și totuși, apare întrebarea: Cum și când a decis premierul desemnat Luca Niculescu să poarte primele discuții cu PSD, PNL și UDMR? De ce nu și cu USR? 

La ieșirea de la consultările cu PSD, Luca Niculescu a părut optimist. Imediat, au început să vină reacțiile din PNL, prin care au refuzat oferta lui Sorin Grindeanu: un guvern din care să facă parte PSD. Premierul desemnat, la ieșirea din sediul Partidului Național Liberal, a făcut mai puține declarații și nici nu a avut prea multe informații. Dacă PSD i-a propus un program de guvernare și Luca Niculescu chiar a vorbit despre o posibilitate nouă, de guvern hibrid, la ieșirea de la întâlnirea cu Sorin Grindeanu, la PNL nici nu a fost convins că va urma și Ilie Bolojan la declarații. 

Val de linii roșii. Luca Niculescu și-ar putea depune mandatul

Revenind la sediul PSD, Sorin Grindeanu a făcut și propunerea: un guvern susținut de PSD, PNL și UDMR, dar nu exclusiv tehnocrat. PNL ar susține un Guvern Niculescu, cu voturile PSD, dar fără politicienii social-democrați în Executiv. UDMR așteaptă să vadă ce decizii iau fie PNL, fie PSD. Luca Niculescu nu ar merge până la capăt, conform surselor. Dacă nu ar reușit să strângă majoritate, l-ar urma în gest pe Eugen Tomac, respectiv își va depune mandatul. 

Cine a exclus USR de la masa discuțiilor? 

Acum, USR nu e pe nicăieri în aceste calcule de-a dreptul amețitoare. Astăzi n-au loc discuții. La finalul concluziei de joi, Luca Niculescu a anunțat, totuși, că va discuta și cu USR și cu restul, dar luni. Sorin Grindeanu invită PNL și UDMR la un vot responsabil, dar nu și USR. Întrebat de ce exclude USR, afirmă, cumva, că s-au exclus singuri când au susținut atât de vehement alegerile anticipate, ”alături de AUR”: ”vrând anticipate, nu vrea să fie parte a unei soluții de guvernare”. 

Însă nu Sorin Grindeanu a exclus primul USR de la masa negocierilor, ci chiar premierul desemnat, când a ales, prioritar, să nu discute și cu partidul lui Dominic Friz, în ziua cheie a consultărilor. Deci, decizia nu a fost luată miercuri - sau joi, ci înainte, probabil la Palatul Cotroceni. 

Când a redevenit Ilie Bolojan bun

Nu este clar nici ce înseamnă mâna întinsă a lui Sorin Grindeanu, dacă au loc discuții sau doar apeluri publice, fiecare așteptând să fie sunat. 

Totodată, pe parcurs, a dispărut și linia roșie a PSD- ”cu PNL, dar fără Ilie Bolojan”. Ne amintim că-n aprilie - mai, problema nu era PNL, era conducerea partidului. Astăzi, linia roșie pare că a rămas doar USR. Și totuși, voturile PSD, PNL și USR ar fi însumat 265, mult peste varianta negociată joi, și ceva mai confortabil, având în vedere situația din PNL. 

Unde este USR? Angajează

Și mai rămâne o discuție. Renunță PNL la parteneriatul cu USR ca să voteze alături de PSD? Și, în tot acest context, și mai ciudat este că USR nu are, pur și simplu, nicio reacție. Pagina oficială de Facebook a partidului transmite acțiuni ale politicienilor săi, deplasări, acțiuni în teritoriu, iar Dominic Fritz pune anunțuri de angajare. 

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acest articol reprezintă o opinie
dominic fritz
psd
usr
udmr
guvernare
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Comentarii (7)

Doar un român !   •   10 Octombrie 2026   •   05:09

Multa manipulare ! psd se opune categoric oricărui demers al USR deoarece aceștia sunt singurii care vor sa-i demaște pentru toate mârșăviilor pe care le-au comis de peste 36 de ani ! psd a adus țara in situația dezastruoasa in care se află ! Străduiti-va oameni buni si priviti realitatea in față ! Orice individ din psd care a fost la cârma țării dacă se va reîntoarce asta înseamnă un dezastru ireparabil in economia țării ! Nu vă mai lăsați manipulati ! Toți cei care vă manipulează au beneficiat intr-un fel sau altul la resursele țării, de si in orice fel, fie el jurnalist/funcționar/ politician/ etc Construți-vă singuri binele pe care-l meritați ! Mai binele promis de psd este dușmanul binelui pe care-l puteți obtine singuri prin mintea si forțele proprii ! Psd isi urmărește doar propriile interese ! In psd nu găsești un singur individ altruist, fiecare vrea ceva doar pentru el, restul e deșertăciune ! Respectați-va mai mult !

X   •   09 Octombrie 2026   •   23:45

O să mai crească USR când am să întineresc eu !
Trebuie să_ți lipsească ceva la cap pentru a vota așa o nenorocire de partid. Ăștia sunt buni la circ.

VIOREL   •   09 Octombrie 2026   •   18:04

Fritz,ipocritule .....marș în Germania.

Stefan   •   09 Octombrie 2026   •   17:38

USR incet dar sigur va dispare , indiferent ce spun unii si altii, binenteles sustinatorii lui . Acest partid care se aseamana bine cu partidul comunist. Noi suntem cei mai destepti, cei mai frumosi, noi trebuie sa fim in toate functile , cine nu este cu noi la groapa. Din fericire si au aratat adevarata fata. Slabi pregatiti profesional, nu sunt nici frumosi, nici destepti , mincinosi, slugi si tot asa. Plus ca au un dar de a face matrapaslicuri , dar bine la ei este normal si corect la altii ar fi hotie si trebuie puscarie. Sunt bune si drogurile si alte nenoriciri. Asta este societatea lor. Dar sa plece nu i opreste nimeni, dar nimeni. Tot o dau cu pro-europenii si Europa , dar nu cu toate tarile din ci cu anumite tari. Dar nimeni de a colo nu i vrea sa isi formeze partid acolo. Ci iau trimis acasa sa faca ceva propaganda si le mai trimte ceva bani prin ONG. Mai iau si de aici de la statul roman, dar il injura desi pomana este buna. Sila

Petre   •   09 Octombrie 2026   •   16:38

Cine si cum a catalogat cineva USR extremist?
Cumva prostii care nu stiu ce insemna "neomarxism"?

John   •   09 Octombrie 2026   •   16:07

Usr sta si VA creste in opozitie alaturi de aur. ASTA e calculul cui oare si unde vom ajunge cu asa calcule?

Mihai1   •   09 Octombrie 2026   •   14:48

Dacă tot facem "cordon sanitar" atunci este normal sa izolăm atât AUR cât și USR, două partide extremiste, cu mijloace egal violente și radicale.

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