Guvernul Niculescu are o misiune imposibilă. Bogdan Chirieac: Situația economică este în catastrofă

Luca Niculescu. Inquam Photos / Octav Ganea

Analistul politic Bogdan Chirieac nu vede o ieșire din situația în care se află acum România. Situația economică a țării este catastrofală, subliniază analistul, în timp ce guvernanții nu dau nicio certitudine pentru 2027.

”Veniturile fiscale sunt, per total, intacte. Unele au mers mai bine, altele mai rău. N-am avut o discuție pe o țintă certă în 2027 și nu poți avea astfel de discuții până când nu ai bugetul în rețea. E foarte greu să vorbesc despre asta până când nu avem date certe” a spus ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, despre creșterea de pensii și salarii în 2027.

Dacă în ceea ce privește pensiile, de la Ministerul Muncii, se vehiculează un procent de aproximativ 7% pentru indexarea pensiilor în 2027, în ceea ce privește salariile, ministrul Florin Manole a declarat, recent, că patronatele se opun majorării.

În tot acest context social complicat, dublat de cel politic, în care PNL, USR și AUR așteaptă orice pas greșit al Guvernului Luca Niculescu, analistul politic Bogdan Chirieac vede ”o misiune imposibilă” pentru Executiv.

România dă mai mulți bani pe dobânzi decât pe educație

Analistul politic DCNews a invocat o declarație a lui Vasile Marica, liderul sindical Sed Lex: ”Aplicați, Dumnezeului, legea privind indexarea pensiilor, pentru că nu ați aplicat-o în ultimii doi ani”. În acest context, Bogdan Chirieac ridică ”o problemă fundamentală: de unde bani?”, subliniind: ”Gaura lăsată în urmă este uriașă. Citeam că, până la sfârșitul anului, România trebuie să împrumute 70 de miliarde de lei, aproape 14 miliarde de euro. De unde și cu ce dobânzi? Numai dobânda anuală plătită de România anul acesta a fost de 12 miliarde de euro. Numai dobânda! Mai mult decât bugetul Educației, pentru a înțelege despre ce vorbim. Situația economică este în catastrofă. Deja se vorbește despre noi majorări de impozite și taxe anul viitor. Nu știu cum vor face. Dânșii sunt foarte inteligenți - că sunt la guvernare - și sunt convins că vor găsi soluții”.

Luca Niculescu vede o singură direcție

Astăzi, la un eveniment cu antreprenorii din România, premierul Luca Niculescu a subliniat că vede o singură soluție: ”Trebuie ca economia să crească, nu vedem alternativă”. A adăugat: ”Eu sunt primul interesat să aflu care este agenda mediului de afaceri, care sunt progresele, care sunt piedicile de care vă loviți, că îmi închipui că sunt și acestea destule”.

Viața în România a ajuns o luptă pentru supraviețuire

Recent, într-o declarație pentru DCNews, economistul Adrian Negrescu sublinia: ”Ceea ce estimam acum doi ani - că, pentru mulți dintre români, vizita la supermarket urmează să devină un fel de vizită ca la muzeu - a devenit realitate. Mulți intră în hipermarket, văd produsele și nu și le pot permite, astfel că achizițiile se întâmplă, de cele mai multe ori, la suta de grame și, în special, pe produsele cele mai ieftine din magazine (...) Este o luptă pentru supraviețuire, mai ales în familiile cu mulți copii, în rândul celor cu salariul minim pe economie și al bătrânilor, cei care depind de pensia oferită de stat”.