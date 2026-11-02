Black Friday 2026 la eMAG: De la abonamentele Genius, la sute de mașini, zeci de kilograme de aur și argint și peste o sută de tone carne de porc

Tudor Manea, CEO Grup eMAG și Răzvan Acsente, CMO eMAG România, Bulgaria și Ungaria

eMAG dă startul, pe 6 noiembrie, celei de-a 16-a ediție de Black Friday, ziua cu cele mai multe reduceri din an.

Black Friday 2026: eMAG a pregătit peste 1,8 milioane de produse la cel mai mic preț din an

1 din 2 români a planificat cumpărături de Black Friday și un buget de aproape 3.600 de lei, cu peste 300 de lei mai mult decât anul trecut

Interes în creștere pentru televizoare, electrocasnice, laptopuri, frigidere

Premiere de Black Friday: mystery box-uri, zboruri cu avion privat și servicii medicale veterinare

Premii de peste 2 milioane de lei prin „Agită și câștigă” și eMAG Points pentru pregătirea cumpărăturilor și comenzile de Black Friday

De Black Friday eMAG lansează în premieră Hubul personalizat de oferte, cu surprize și provocări din oră în oră în contul fiecărui client

Genius Elite, lansat direct la preț de Black Friday, 499,99 lei pe an, cu beneficii în valoare de până la 1.500 de lei, inclusiv abonamente la Apple TV și HBO MAX

Black Friday 2026: Clienții vor avea la dispoziție peste 1,8 milioane de produse la cel mai mic preț din an, alături de oferte speciale la servicii, experiențe și produse din afara categoriilor tradiționale.

Black Friday 2026: Livrările comenzilor de Black Friday vor începe chiar din 6 noiembrie, când peste 500.000 de produse vor pleca din depozitele eMAG în primele 24 de ore, iar toate comenzile vor ajunge la clienți până pe 21 noiembrie.

Black Friday 2026: Pentru ediția din acest an, eMAG estimează vânzări de 1,04 miliarde de lei, cu aproximativ 50 de milioane de lei peste rezultatul din 2025. Potrivit unui studiu Kantar, peste 90% dintre români sunt familiari cu Black Friday și peste 56% dintre aceștia intenționează să cumpere ceva în această ediție, și au planificat un buget mediu de aproape 3.600 de lei, față de aproximativ 3.300 de lei anul trecut.

Black Friday 2026: „Black Friday rămâne cel mai așteptat moment de shopping, cu atât mai mult într-un an în care bugetele românilor au fost sub presiune. Am văzut în studii că bucuria este sentimentul cel mai puternic asociat cu achizițiile de Black Friday, iar noi am pregătit o ofertă pe măsura așteptărilor clienților, cu peste 1,8 milioane de produse la cel mai mic preț din an, surprize și premii. În același timp, prin eMAG Wallet, clienții eligibili pot cumpăra produsele de care au nevoie și pot eșalona plata în 12 rate fără dobândă, fără costuri suplimentare, și se pot bucura de ofertele de Black Friday fără presiune pe bugetul personal”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

Black Friday 2026: De Black Friday, clienții eligibili pot utiliza eMAG Wallet pentru cumpărături în limita unui buget de până la 10.000 de lei, cu posibilitatea de a plăti în 12 rate fără dobândă. În plus, prin cardurile de credit ale băncilor partenere, clienții pot achita cumpărăturile în până la 36 de rate fără dobândă, în funcție de condițiile aplicabile.

Genius Elite, abonamentul cu beneficii de până la 1.500 de lei/an, lansat direct la preț de Black Friday

Abonamentele Genius la prețuri speciale

Black Friday 2026: De Black Friday, clienții noi pot achiziționa abonamentele Genius la prețuri speciale, disponibile nu doar pe 6 noiembrie, ci timp de două săptămâni:

Genius Light: 34,99 lei pe an, în loc de 69,99 lei

Genius Premium: 119,99 lei pe an, în loc de 199,99 lei

Genius Elite: 499,99 lei pe an, în loc de 699,99 lei

Black Friday 2026: Genius Elite, lansat oficial luni, 2 noiembrie,, include beneficii în valoare de peste 1.500 de lei pe an, printre care livrări gratuite nelimitate pentru comenzile eligibile, abonamente Apple TV și HBO Max, livrări nelimitate prin Glovo și acces la două cărți pe lună în Voxa. Pentru cei care nu încă un abonament Genius, dar vor să îl testeze, Genius Light este disponibil la prețul de 0,99 lei pentru prima lună.

Ofertă de Black Friday la eMAG mai bogată, premii și surprize

Pe 6 noiembrie, eMAG și partenerii din Marketplace au pregătit oferte în toate categoriile:

-100.000 de televizoare;

-700.000 de electrocasnice mici;

-2 milioane de articole fashion;

-4 milioane de produse cosmetice;

-400.000 de smartphone-uri și gadgeturi;

-150.000 de laptopuri și echipamente IT;

-100.000 de frigidere și mașini de spălat;

-1 milion de produse pentru casă și bricolaj.

Produse speciale și premiere de Black Friday

Oferta de Black Friday include și anul acesta produse și servicii speciale, de la mașini și aur până la servicii medicale, festivaluri și vacanțe:

-Peste 100.000 de vouchere de cumpărături la Freshful, Auchan, Profi și Hambar, cu reduceri de până la 98%, și peste 12.000 de vouchere Domino’s Pizza;

-Peste 500 de mașini de la 19 mărci, cu reduceri de până la 30.000 de euro;

-Peste 139.000 de abonamente și servicii medicale;

-Peste 50.000 de bilete la festivaluri;

-Peste 47.000 de nopți de cazare, cu reduceri de până la 55%;

-Peste 24.000 de abonamente la platforme de streaming;

-Peste 17.000 de vouchere pentru bilete de avion;

-Peste 150 de kilograme de aur și argint;

-Peste 117 tone de carne de porc și mezeluri;

-Peste 7.500 de experiențe de relaxare la Therme și Dino Park;

-4.000 de vouchere la WorldClass;

-5000 de bilete la Teatrul National „Radu Stanca” Sibiu, inclusiv la teatru online cu până la 50% reducere;

-Mii de echipamente oficiale de la Rapid, Dinamo și FCSB.

Black Friday 2026: În premieră, eMAG introduce de Black Friday mystery box-uri, în ofertă fiind incluse mii de cutii-surpriză al căror conținut are o valoare mai mare decât prețul plătit, dar și 100 de pachete de zbor cu avion privat și peste 24.000 de pachete de servicii medicale veterinare, cu reduceri de până la 67%.

Black Friday 2026: În plus, de Black Friday, eMAG oferă premii în valoare totală de peste 2 milioane de lei prin „Agită și câștigă”, un joc interactiv disponibil în aplicație, prin care clienții pot câștiga televizoare, laptopuri, frigidere și multe alte premii.

Black Friday 2026: Nu în ultimul rând, clienții sunt răsplătiți cu eMAG Points pentru pregătirea cumpărăturilor, prin parcurgerea pașilor din Ghidul de Black Friday, în perioada 2-5 noiembrie. Pe 6 noiembrie, eMAG lansează în premieră Hubul personalizat de oferte: pe parcursul zilei, fiecare client primește vouchere și eMAG Points alese pentru el, în funcție de provocările pe care le alege, iar punctele se transformă ulterior în vouchere.

Despre eMAG

Înființată în 2001, eMAG este un pionier al sectorului de comerţ online care s-a dezvoltat în România, Ungaria și Bulgaria cu obiectivul de a ajuta clienții din întreaga regiune să economisească timp și bani. Cu o gamă de produse în continuă creștere pe care le pune la dispoziția clienților împreună cu partenerii din Marketplace, eMAG este locul unde oricine poate căuta și comanda orice, oricând și oriunde. Clienții din România ai platformei beneficiază de servicii cu valoare adăugată, cum ar fi aplicația mobilă, livrare rapidă la easybox, 30 de zile timp de retur, rambursare rapidă prin Instant Money Back, servicii flexibile de plată din contul eMAG Wallet, și abonamentul cu livrare gratuită Genius peste un anumit prag în cinci aplicații de comerț electronic (eMAG, Fashion Days, Freshful, Glovo și Flip). Cu ajutorul eMAG Marketplace, antreprenorii români care vând pe platformă au la dispoziție o serie de programe și instrumente care îi ajută să își scaleze business-ul în Europa Centrală și de Est: Fulfilment by eMAG, Genius easybox, eMAG Ads sau campaniile desfășurate pe platformă sunt doar câteva dintre acestea. Pentru mai multe informații despre eMAG, accesați about.emag.ro.