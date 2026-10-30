Guvernul elimină taxa de 25 de lei pentru coletele din afara UE. Ce taxă o înlocuiește

Taxa românească de 25 de lei dispare. Sursa foto: Agerpres

Guvernul elimină taxa logistică de 25 de lei pentru coletele cu valoare sub 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene, începând cu 1 noiembrie, taxă înlocuită cu o nouă măsură europeană.

Taxa a fost introdusă la 1 ianuarie 2026, pentru a descuraja livrările coletelor mici din afara Uniunii Europene dar, între timp, la nivel blocului comunitar a intrat în vigoare o taxă de 3 euro de la 1 iulie, iar peste două zile, de la 1 noiembrie, intră în vigoare o nouă taxă de 2 euro, aplicată pe articol.

Astfel, Guvernul a abrogat, odată cu aprobarea unui proiect de Orgonanță de Urgență propus de Ministerul Finanțelor, începând cu 1 noiembrie, taxa logisticã instituitã pentru coletele cu valoare declaratã sub 150 de euro, cu locul de începere a livrãrii în afara Uniunii Europene.

„(...) eliminăm, de la 1 noiembrie, taxa logistică pentru colete - odată cu intrarea în vigoare a noilor taxe europene, menținerea unei taxe naționale paralele ar fi însemnat o dublă impunere pe aceleași fluxuri, iar sumele încasate după această dată se restituie integral. Gestionăm cu rigoare fiecare leu, dar rigoarea înseamnă și ca banii să ajungă la timp acolo unde statul îi datorează“, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, potrivit unui comunicat al Ministerului.

Eliminarea taxei logistice pentru colete, de la 1 noiembrie

„Proiectul abrogă, începând cu 1 noiembrie 2026, taxa logistică instituită prin art.XXII din Legea nr.239/2025 pentru coletele cu valoare declarată sub 150 de euro, cu locul de începere a livrării în afara Uniunii Europene. Măsura asigură coerența cadrului național cu noile mecanisme europene aplicabile acelorași colete - taxa vamală de 3 euro per articol și taxa de procesare de 2 euro per articol - și evită suprapunerea unor obligații fiscale asupra acelorași fluxuri de bunuri.

Pentru coletele predate destinatarilor până la 31 octombrie 2026 inclusiv, regulile privind stabilirea, colectarea, declararea și virarea taxei, păstrarea evidențelor, controlul și sancțiunile rămân aplicabile. Pentru coletele predate începând cu 1 noiembrie 2026, taxa nu se datorează, iar sumele încasate cu acest titlu de furnizorii de servicii poștale nu se virează la bugetul de stat și se restituie plătitorilor în termen de 30 de zile de la data predării coletului”, precizează Ministerul de Finanțe.

Taxa de 2 euro europeană, în vigoare de la 1 noiembrie

Taxa de 2 euro de la începutul lunii viitoare se aplică tuturor coletelor care sosesc în Uniunea Europeană dintr-o ţară terţă, efectuate prin vânzări la distanţă, indiferent de valoarea articolelor comandate.

Taxa de procesare se percepe pentru fiecare categorie de articole conţinute în acelaşi colet.

De exemplu, dacă o livrare conţine douăzeci de şepci (indiferent de marcă sau model), taxa este de doi euro. În schimb, dacă un colet conţine trei şepci, patru tricouri şi două curele, taxa totală este de şase euro.

Modul de calcul al taxelor de procesare este legat de modul în care mărfurile sunt declarate la vamă. Legislaţia europeană specifică faptul că platformele, vânzătorii sau intermediarii acestora sunt cei care trebuie să plătească aceste taxe, chiar dacă acestea pot fi percepute consumatorilor atunci când aceştia îşi plătesc comanda.