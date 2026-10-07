Calendar Creștin Ortodox. Sărbătoare 7 octombrie 2026 - Cruce Neagră

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În data de 7 octombrie, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții Serghie și Vah.

Sfinții Mucenici Serghie și Vah sunt prăznuiți în fiecare an pe data de 7 octombrie. Aceștia au trăit pe vremea împăratului Maximian (286-305) și, în ciuda tinereții lor, se bucurau de o mare trecere în fața suveranului, potrivit crestinortodox.ro.

Împăratul le oferise funcții înalte în așa-numita "Școală a Centiliilor": Serghie avea rangul de "primicer” (cel al cărui nume era înscris primul pe lista oficială a conducătorilor, fiind o persoană marcantă), iar Vah era "secundicer" (adică al doilea ca importanță în acea castă).

Această Școală a Centiliilor fusese înființată în timpul împăratului Dioclețian și reunea diviziunile de elită ale armatei romane. Soldații de aici îndeplineau direct ordinele împăratului și aveau inclusiv rolul de a instrui viitorii ofițeri. Mai târziu, aceste unități speciale au fost transformate în gardă imperială și detașament de onoare.

Au fost umiliți și batjocoriți public

Deși ocupau aceste poziții de vârf, Serghie și Vah erau creștini în ascuns, deoarece împăratul Maximian îi persecuta aspru pe cei care credeau în Hristos. La un moment dat, s-a aflat că cei doi se închinau Mântuitorului, așa că au fost pârâți împăratului, care le-a cerut imediat să aducă jertfe idolilor.

Pentru că au refuzat hotărât să se închine zeilor păgâni, au fost destituiți din armată și lipsiți de toate însemnele militare. Apoi, ca să fie umiliți și batjocoriți public, au fost îmbrăcați în haine femeiești și purtați prin toată cetatea.

"Pentru nevoința voastră veți lua cununile biruinței"

Pentru că nu au renunțat la credința lor în Hristos nici după această umilință, au fost trimiși în cetatea Varvalisa, unde urmau să fie torturați de către dregătorul Antioh.

Pe drumul spre această cetate, celor doi tineri le-a apărut un înger care le-a dat curaj, vestindu-le: "Pentru nevoința voastră veți lua cununile biruinței de la Domnul Iisus Hristos, Care va fi alături de voi in suferința voastră, dându-vă ajutorul Său până ce îl veți călca pe vrăjmașul diavol sub picioarele voastre”.

Sfârșit tragic

Odată ajunși în cetate, chinurile au început: Sfântul Vah și-a dat sufletul în urma torturilor cumplite la care a fost supus, iar Sfântul Serghie a sfârșit prin a fi decapitat.

Este important de menționat că Sfinții Serghie și Vah sunt considerați ocrotitorii spirituali ai Olteniei.

Capetele celor doi martiri au fost aduse pe pământ românesc de către domnitorul Neagoe Basarab și au fost așezate inițial la Mănăstirea Curtea de Argeș. Ulterior, prin hotărârea Sfântului Sinod, sfintele moaște au fost mutate la Craiova, în Catedrala Mitropolitană "Sfântul Dumitru".

Acest eveniment a avut loc pe 25 octombrie 1949, în timpul păstoririi Înaltpreasfințitului Firmilian, mitropolitul de la acea vreme al Olteniei.