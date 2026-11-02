Cod galben în București și Ilfov: Zeci de copaci doborâți și 30 de mașini avariate / ISU, recomandări pentru români

Se răcește vremea în toată țara, cu furtuni și ploi. Sursa foto: Agerpres

În contextul fenomenelor meteorologice caracterizate de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență vine cu recomandări pentru români.

Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, în data de 02.11.2026, intervalul orar 10:00 - 18:00, pompierii ISU B-IF au gestionat în total 57 de intervenții în București și Ilfov, astfel:

50 de cazuri în București, după cum urmează:

43 pentru copaci căzuți;

6 pentru elemente de construcție desprinse;

o intervenție pentru un panou publicitar desprins.

În urma acestora au fost avariate în total 30 de autoturisme.

7 cazuri în Ilfov pentru copaci căzuți.

Pentru siguranța dumneavoastră și a celor dragi, vă rugăm să respectați următoarele recomandări pe durata manifestării fenomenelor meteorologice:

Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;

Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;

Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații;

În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora.

Prognoza meteo pentru marți, 3 noiembrie, în țară

În cea mai mare parte a țării vremea va fi rece pentru această dată, iar în regiunile sudice și sud-estice în continuare închisă cu ploi în cea mai mare parte a intervalului. În Oltenia, Muntenia și Dobrogea vor fi cantități însemnate de apă, de 10...15 l/mp, iar mai ales în partea sudică a acestor regiuni, izolat se vor acumula și peste 20....30 l/mp. Cerul va fi noros și în Moldova și Banat, unde va ploua local (1...5 l/mp), iar în Crișana, Transilvania și Maramureș, înnorările vor fi temporare și ploile izolate. În Carpații Meridionali și Orientali, cu precădere la peste 1700 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și pe alocuri se va depune strat de zăpadă de 2...5 cm. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul și estul Munteniei, în Dobrogea și sudul Moldovei și în zona montană înaltă, cu rafale în general de 45...65 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 15 grade, cu cele mai ridicate valori în vest și în extremitatea de sud-est a teritoriului, iar cele minime între 2 și 10 grade. Dimineața și noaptea pe arii restrânse se va forma ceață, cu o probabilitate mai mare în vest și centru.

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