Cum poți plăti taxele și impozitele părinților sau bunicilor. Variantele disponibile în Sectorul 4

Bani, lei românești/ Sursa foto: Agerpres / bani

Taxele și impozitele părinților sau bunicilor pot fi achitate și de membrii familiei, fără ca titularul obligațiilor fiscale să se deplaseze la ghișeu.

Pentru contribuabilii din Sectorul 4, plata se poate face prin stațiile SelfPay sau online, prin Ghișeul.ro, cu respectarea condițiilor fiecărei metode.

Un împuternicit poate achita obligațiile fiscale ale unei rude (părinte, bunic etc.) prin următoarele metode

Prin stațiile SelfPay: Introduceți CNP-ul persoanei pentru care faceți plata. După verificarea sumelor, puteți plăti cu numerar, card bancar sau bon de rest SelfPay. Păstrați chitanța.



Online, prin Ghiseul.ro (cu autentificare): Dacă ruda are cont pe platformă, puteți achita obligațiile afișate folosind cardul dumneavoastră personal. Titularul cardului nu trebuie să fie același cu titularul obligației fiscale.



Online, prin Ghiseul.ro (fără autentificare): Opțiune valabilă doar dacă obligația reprezintă o amendă contravențională sau taxe specifice (taxe judiciare de timbru, chirii ANL/Sector 4, penalități). Trebuie să cunoașteți suma în prealabil și să introduceți datele beneficiarului, alături de CNP-ul dumneavoastră de plătitor.



Notă: Debitele altei persoane nu pot fi vizualizate sau achitate direct din contul dumneavoastră personal Ghiseul.ro.



Contact DGITL Sector 4: Pentru nelămuriri, apelați Call-Center la 021.9441 sau scrieți la office@taxeimpozite4.ro.