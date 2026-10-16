MAE, atenționare de călătorie în Franța, pe fondul protestelor: Posibile perturbări ale traficului rutier, aerian și feroviar

Protest al elevilor de liceu în Franța, octombrie 2026. Rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, vineri seară, o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța, pe fondul protestelor programate sâmbătă, 17 octombrie.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează, vineri seară, cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța asupra faptului că sâmbătă, 17 octombrie, sunt planificate numeroase manifestații și acțiuni de protest în mai multe orașe de pe teritoriul țării, se arată într-un comunicat al instituției.

Posibile blocaje în Franța, în timpul protestelor. Grevă în aviație, 17-21 octombrie

Mobilizările ar urma să includă manifestații în centrele urbane, precum și posibile blocaje sau acțiuni punctuale în intersecții rutiere, sensuri giratorii, stații de alimentare cu carburanți, noduri feroviare și depozite petroliere.

De asemenea, există un preaviz de grevă în aviație, programat în perioada 17 - 21 octombrie 2026.

Alertă privind traficul și transportul public

În acest context, sunt posibile perturbări ale transportului public în comun, traficului rutier, feroviar și aerian, în special în marile aglomerări urbane și în apropierea infrastructurilor vizate de aceste acțiuni.

Cetățenii români pot consulta aplicația SNCF Connect: https://www.sncf-connect.com/ pentru informații despre traficul feroviar, aplicația Bonjour RATP: https://www.bonjour-ratp.fr/info-trafic/ pentru transportul în comun în Paris și regiunea pariziană, precum și pagina oficială RATP: https://www.ratp.fr/infos-trafic. De asemenea, pentru a urmări eventualele modificări apărute în orarul de zbor și pentru a verifica informațiile oferite de companiile aeriene, cetățenii români pot consulta paginile de Internet ale aeroporturilor din Paris (Charles de Gaulle și Orly): https://www.parisaeroport.fr/passagers/les-vols sau ale aeroporturilor din localitatea de destinație/plecare.

MAE informează că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33147052966 și +33147052755, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție următoarele telefoane de urgență, în funcție de circumscripția consulară de reședință, astfel:

* Consulatul General al României la Paris: +33680713729;

* Consulatul General al României la Marsilia: +33610027164;

* Consulatul General al României la Lyon: +33643627736;

* Consulatul General al României la Strasbourg: +33627050022.

MAE recomandă consultarea paginilor de internet:http://paris.mae.ro, https://cgparis.mae.ro/, http://lyon.mae.ro, http://marsilia.mae.ro, http://strasbourg.mae.ro, www.mae.ro, și reamintește faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicaţia „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/detailsid=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Elevii au intrat în a patra săptămână de proteste în Franța, aproximativ 480.000 de persoane manifestând în țară, marţi, potrivit estimărilor intersindicalei organizaţiilor de studenţi şi liceeni.

Manifestațiile antiguvernamentale ale tinerilor au luat amploare, în ultimele patru zile, și în Albania.