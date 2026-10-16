Proteste violente ale studenților în Albania: Ciocniri cu poliția, vitrine și magazine vandalizate

Proteste violente în Albania. Sursa foto: Agerpres

Mii de tineri albanezi au defilat prin Tirana, vineri, spărgând vitrine şi semafoare, în a patra zi de proteste antiguvernamentale tot mai violente în fruntea cărora se află studenţii.

Demonstranţii cer demisia premierului albanez Edi Rama, relatează Reuters, citat de Agerpres.

Joi, în capitală, a avut loc o revoltă violentă, în cursul căreia protestatarii au spart vitrine, au intrat în forţă într-o bancă şi s-au ciocnit cu forţele de ordine.

Students in Albania have taken to the streets over education costs, poor university conditions and bleak job prospects, with protests in the capital turning violent as police fire tear gas and water cannons. https://t.co/7MmZSR22lV — World Source News (@Worldsource24) October 14, 2026

Anterior, timp de câteva luni, demonstraţiile paşnice au fost ignorate de guvern, susţin studenţii.

”Ne împing la limită”, a declarat protestatarul Enea, în vârstă de 19 ani, care a refuzat să îşi spună numele de familie, temându-se ca ar putea fi arestat. El i-a transmis lui Rama ”să demisioneze cât mai repede, înainte să ia foc totul”.

De ce sunt nemulțumiți studenții

Studenţii acuză oficialităţile de corupţie şi neglijarea educaţiei şi îşi exprimă furia faţă de vânzarea unor zone sălbatice de pe litoral către un dezvoltator de staţiuni de lux susţinut de Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump.

Rama, care a obţinut anul trecut al patrulea mandat de şef al guvernului cu promisiunea de a integra Albania în Uniunea Europeană până în 2028, a afirmat pe Facebook că ”nu vom ceda la violenţe”.

Studenţii - mulţi cu măşti pe faţă - s-au confruntat cu rândurile de scutieri din faţa sediului ministerului Educaţiei. Unele firme mici şi-au tras obloanele şi au afişat mesaje cum ar fi ”Suntem cu voi. Nu ne stricaţi sediile din tot oraşul”.

În oraşul Lezha de pe litoral, poliţia s-a ciocnit cu protestatari care aruncau cu pietre. Manifestaţiile s-au extins şi la Elbasan, Skhodra şi Korca, unde, conform presei locale, demonstranţii au spart vitrine şi au dat foc la pubele.

”Am protestat paşnic de 140 de zile şi nu s-a auzit nimic. Aşa că asta este singura noastră şansă de a fi auziţi şi de a obţine drepturile pe care le merităm”, a explicat o tânără de 19 ani care s-a prezentat doar cu numele de Klea.

Demonstraţiile au fost declanşate de planul de construcţie a staţiunii, care a întâmpinat obstacole legale.

În iunie, mai mulţi săteni au declarat pentru Reuters că terenurile lor au fost vândute ilegale pentru dezvoltare. Agenţia a informat ulterior că bărbatul care vânduse pământul era dat în urmărire de procuratură pentru trafic de droguri, acuzaţie dezminţită de avocatul lui. Reuterns nu a găsit nicio dovadă că Kushner ar fi comis vreo ilegalitate; el nu este direct implicat în disputa cu sătenii.

Generaţiile tinere nu văd niciun viitor în Albania. ”Ei văd că toate resursele ţării, resursele politice, economice, totul este în mâinile unor oligarhi”, a spus analistul politic Afrim Krasniqi.

Scandalurile de corupţie au afectat imaginea Albaniei, iar unii analişti consideră că ţara este un focar de bande care încearcă să spele bani obţinuţi din traficul de droguri şi arme, ceea ce complică eforturile de aderare la UE.

Protestele elevilor și studenților se înmulțesc în Europa

Revoltele din Albania se înscriu într-un val de activism studenţesc în Europa, observă Reuters. În Franţa, elevii de liceu protestează de câteva săptămâni şi blochează şcoli, cerând mai mulţi profesori şi condiţii mai bune; ei susţin că clădirile deteriorate şi clasele supraaglomerate subminează procesul educativ.

Dar astfel de manifestații nu sunt deloc unice în Europa, mai ales în Balcani. În Serbia, studenții din Novi Sad au declanșat proteste de amploare împotriva corupției, după prăbușirea acoperișului gării din oraș, tragedie soldată cu 15 morți, manifestații care s-au extins ulterior în întreaga țară.