Zile libere legale 2027. După minivacanța din 2026, urmează 17 zile legale în 2027, din care 9 în timpul săptămânii

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Anul 2027 vine cu 17 zile libere legale, din care nouă vor pica în timpul săptămânii.

Zile libere legale 2026, urmează o minivacanță

Anul 2026 mai are patru zile libere legale:

30 noiembrie , cu ocazia Sfântului Andrei și 1 decembrie , de Ziua Națională a României, care vor fi în zilele de luni și marți, ceea ce va asigura angajaților o minivacanță de patru zile.

, cu ocazia Sfântului Andrei și , de Ziua Națională a României, care vor fi în zilele de luni și marți, ceea ce va asigura angajaților o minivacanță de patru zile. 25 decembrie, Crăciunul, va fi într-o zi de vineri, astfel că weekendul va începe mai devreme. A doua zi de Crăciun va fi sâmbătă.

Zile libere legale 2027. Nouă vor pica în timpul săptămânii

Cu pași repezi, ne apropiem de anul 2027, care va avea 17 zile libere legale, după cum urmează:

1, 2 ianuarie în zilele de vineri și sâmbătă, pentru Anul Nou.

6, 7 ianuarie, Boboteaza și Sfântul Ioan, vor fi zile libere legale, ce vor pica miercuri și joi.

25 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române, va fi într-o zi de duminică.

30 aprilie și 3 mai vor reprezenta Vinerea Mare și a doua zi de Paști, care fi luni.

1 mai, Ziua Muncii, va pica într-o zi de sâmbătă.

1 iunie, Ziua Copilului, va fi marți.

Rusaliile vor fi în 20 - 21 iunie, în zilele de duminică și luni.

În 15 august sărbătorim Adormirea Maicii Domnului, într-o zi de duminică.

30 de noiembrie - Sfântul Andrei- și Ziua Națională, 1 decembrie, vor fi în zilele de marți și miercuri.

Crăciunul va fi sâmbătă și duminică, în 25 și 26 decembrie.

Zile libere legale: Cum se compensează dacă se lucrează

În zilele de sărbătoare legală nu se lucrează. Acordarea acestor zile libere este obligatorie pentru angajator. Dacă un angajat este nevoit să lucreze într-o zi de sărbătoare legală, el are dreptul prin lege la măsuri compensatorii specifice:

compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile calendaristice.

compensare la salariu care nu poate fi mai mic de 100%.

România, țara cu cele mai multe zile libere legale, doar teoretic

Și dacă adesea auziți că România are cele mai multe zile libere legale, acest lucru este doar teoretic. Deși avem 17 zile libere legale, aparent, de fapt, mult mai puține sunt în cursul săptămânii. Alte state nu raportează zilele legale din weekend ca fiind zile libere legale. Mai mult, state precum Belgia sau Cipru mută automat sărbătoarea legală în prima zi de luni dacă aceasta pică sâmbăta sau duminica, având astfel mai multe zile libere efective de-a lungul unui an. Și Cipru, de exemplu, are 15 zile libere legale, iar, având în vedere legislația, toate sunt în cursul săptămânii.