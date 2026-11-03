20 de locuri la un eveniment național de business pentru tinerii din Galați

Consiliul Județean Galați, în parteneriat cu Business Days, oferă un număr de 20 de tineri din județ oportunitatea de a participa la Business Days București 2026.

"Este un eveniment de referință la nivel național, care reunește antreprenori, investitori, mentori și lideri ai mediului de afaceri.

O experiență de business 360°, cu aces la informații, conexiuni și oportunități reale de dezvoltare antreprenorială.

10 sesiuni de dezvoltare și inspirație, dedicate unor domenii esențiale pentru viitorul afacerilor: leadership, inteligență artificială, marketing, vânzări, strategie de business, customer experience și dezvoltare profesională.

Networking la nivel național - oportunitatea de a interacționa direct cu antreprenori de succes, investitori și liuderi de business, de a construi parteneriate și de a descoperi noi perspective de dezvoltare.

Pitching. Arena - de la idee la oportunitatea de finanțare! Tinerii care au o idee de afacere, un startup sau un proiect antreprenorial pot aplica pentru a-și prezenta inițiativele în fața unora dintre cei mai importanți investitori și reprezentanți ai fondurilor de investiții din România.

23 noiembrie 2026/ Radisson Blu Hotel, București



Consiliul Județean Galați va asigura accesul la eveniment și transportul dus-întors pentru cei 20 de tineri participanți.

Sunt disponibile doar 20 de locuri!

Înscrie-te aici: https://forms.gle/fegUS7DLEDYjoPpD7

Mai multe detalii despre eveniment:

https://content.businessdays.ro/Bucuresti2026

Prin acest parteneriat, Consiliul Județean Galați susține inițiativa și potențialul antreprenorial al tinerilor, facilitând accesul acestora la cunoștințe, experiențe, investitori și conexiuni care pot contribui la dezvoltarea unor afaceri de succes.

Investim în potențialul tinerilor din Galați. Susținem ideile care pot deveni afacerile de mîine!", precizat Costel Fotea.