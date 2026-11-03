Milionarul Adam Robinson era în avionul prăbușit în Florida, alături de soție și cei doi copii mici. Cine se mai afla la bord

Imagine cu momentul în care avionul explodează. Sursa foto: Captură video CNBC

Familia unui antreprenor din tehnologie se afla la bordul avionului din Florida care s-a prăbușit duminică.

Identitățile celor nouă persoane care au pierit la bordul avionului prăbușit duminică într-o zonă rezidențială din statul american Florida au fost confirmate. Este vorba despre un antreprenor din tehnologie, care se afla în avion împreună cu familia sa, cu doi prieteni și doi piloți.

Cine sunt victimele care au pierit în tragedia aviatică din Florida

Adam Robinson, în vârstă de 44 de ani, fondatorul și directorul executiv al companiilor de software Retention.com și RB2B, a murit când avionul Learjet 60, în valoare de 2 milioane de dolari, s-a prăbușit în timp ce se îndrepta de la Austin, Texas, către Bahamas, au declarat surse apropiate familiei pentru TMZ. Aeronava a decolat de pe Aeroportul Internațional Austin-Bergstrom înainte de a cădea brusc în Florida.

Copiii cuplului aveau 2 și 4 ani

De asemenea, au murit soția sa, Helen Sharp, cei doi copii mici ai cuplului, bona lor, Anita Maria Apellido Cetina, și două prietene de familie, Charmi Fehr și Rachael Reed.

„Adam și Helen au fost părinți devotați, iar Emma, ​​în vârstă de 4 ani, și Charlie, în vârstă de 2 ani, au fost lumina vieții lor. Helen și Adam au fost o poveste de dragoste care va dura pentru totdeauna. Căldura, generozitatea și darul lor de a-i face pe oameni să se simtă bineveniți au atins atât de multe vieți. Charmi și Rachel au fost pline de bucurie și aventură. Iubeau oamenii cu înverșunare, pe deplin și fără ezitare. Din momentul în care s-au întâlnit, au fost complet împăcate una cu cealaltă și cu viața pe care o construiau. ... Anita Maria a avut grijă de Emma și Charlie cu tandrețe și devotament și a făcut cu adevărat parte din familie. Ne-a arătat o moștenire de iubire și devotament necondiționat”, au scris familiile Robinson, Fehr și Cetina într-o declarație comună postată pe Facebook de o rudă, Anthony Robinson, scrie The Independent.

Înainte de a-și fonda compania de software, Robinson a lucrat la Lehman Brothers și Barclays Capital, conform profilului său de LinkedIn. Soția sa era artist plastic, ceramist. Își posta adesea lucrările pe rețelele sociale, unde îi plăcea să vorbească și despre viața de familie.

Cine a pilotat avionul care s-a prăbușit

Aeronava a fost pilotată de Jeff Gregory, în vârstă de 55 de ani, un pilot experimentat din Pennsylvania. Copilotul a fost identificat ca fiind Nathalia Gadelha Filgueiras, în vârstă de 20 de ani, rezidentă în Florida, care și-a obținut licența de pilot în timpul liceului, conform New York Post.

Filgueiras acumulase peste 1.300 de ore de zbor după ce și-a obținut licența de pilot privat în ultimul an de liceu. Mama ei, Camila Corteleti, a mărturisit presei că ea învățase să piloteze un avion înainte de a învăța să conducă o mașină. „Iubea libertatea. Era complet diferit să vadă lumea de sus”, a spus Corteleti despre fiica ei.

Într-un interviu din 2023 acordat CBS12, Filgueiras spunea: „Îmi place să fiu diferită de toți ceilalți”.

Cum s-a prăbușit avionul

Duminică după-amiază, 1 noiembrie, avionul Learjet se deplasa spre est la o altitudine de 35.000 de picioare, când unul dintre piloți a anunțat prin radio controlorii de trafic că se confruntă cu turbulențe severe. O înregistrare audio a surprins cum unul dintre piloți făcea un apel de „ajutor” în timp ce avionul cobora cu 20.000 de picioare pe minut.

„Ne vom prăbuși de pământ”, a pilotul, adăugând ulterior: „Nu mai avem timp”.

Pe rețelele sociale au apărut ulterior imagini cu momentul în care avionul se izbește de sol și explodează, surprinse de camerele de bord al șoferilor aflați în acea zonă. Un crater uriaș s-a format în pământ.

???? ✈️ OTRO ÁNGULO DEL IMPACTANTE ACCIDENTE AÉREO EN FLORIDA. Un avión privado Learjet 60, con nueve personas a bordo, se estrelló este domingo en una zona residencial de Palm Beach, Florida, provocando una fuerte explosión. La aeronave había despegado de Austin, Texas, con destino a las Bahamas, cuando ocurrió la tragedia alrededor de las 12:50 de la tarde. ???? Reportes señalan que las nueve personas a bordo fallecieron. Las autoridades investigan las causas del accidente. ???? ¡Así se vivieron los momentos del desplome desde otro ángulo! #UltimaHora #Florida #AccidenteAereo #Noticias #JavierTorresSinFiltro — Dr Jose Cuauhtemoc Cervantes (@temotizox) November 2, 2026

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a descris impactul drept „cataclismic”, declarând reporterilor: „Arăta ca o rachetă care a căzut și a lăsat un crater mare pe marginea drumului”.

Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a confirmat că Administrația Federală a Aviației trimite o echipă pentru a asista la o anchetă condusă de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor.

Cauza accidentului

Până acum, autoritățile federale nu au confirmat oficial cauza accidentului. Totuși, tragedia aviatică a fost analizată de fostul pilot Cezar Osiceanu, în exclusivitate pentru DCNews. Acesta a spus că, cel mai probabil, avionul a pierdut stabilizatorul din coadă, ceea ce a produs picajul abrupt și necontrolat.