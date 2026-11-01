O clădire a fost avariată şi o persoană a fost rănită, după un atac cu drone la Cernăuţi

O fotografie cu o dronă în aer. Rol ilustrativ. Sursa foto: Pixabay

Din articol Atacuri anterioare cu drone în Cernăuți

O clădire a fost avariată şi o persoană a fost rănită, ca urmare a unui atac cu drone ce a avut loc, duminică, în oraşul Cernăuţi din Ucraina.

Guvernatorul regiunii, Ruslan Osipenko, a anunțat că mai multe drone ruseşti au fost detectate deasupra regiunii Cernăuţi. Două dintre ele au lovit o clădire.

"O clădire administrativă civilă a fost avariată în urma atacului cu două drone din Cernăuţi. Un bărbat în vârstă de 67 de ani a suferit răni provocate de şrapnel. I s-a acordat primul ajutor şi a fost spitalizat", a transmis pe Facebook Ruslan Osipeko.

De asemenea, căderea unei drone a provocat şi un incendiu. În zona în care au căzut dronele se află atât aeroportul din Cernăuţi, cât şi centrala termică a oraşului, scrie Agerpres.

Atacuri anterioare cu drone în Cernăuți

Pe 27 octombrie 2026 au fost raportate atacuri cu drone în regiunea Cernăuți, iar pe

26 octombrie 2026 un atac rusesc cu drone a vizat infrastructura energetică din regiune.

Pe data de 25 ianuarie 2026 apărarea antiaeriană ucraineană a doborât două drone rusești deasupra Cernăuțiului, iar fragmentele căzute au avariat o clădire nerezidențială. Nu au fost raportate victime.

Pe 12 iulie 2025 a avut loc unul dintre cele mai grave atacuri asupra orașului Cernăuți. Rusia a lansat drone și o rachetă asupra regiunii. În Cernăuți, doi oameni au murit, iar alți 26 au fost răniți. Au fost avariate locuințe, magazine, clădiri administrative și autoturisme.

Pe 23 mai 2025 drone rusești au atacat regiunea Cernăuți, cauzând avarii unei gări ca urmare a căderii fragmentelor.

Pe 25 mai 2023 apărarea antiaeriană ucraineană a doborât o dronă în regiunea Cernăuți. Căderea fragmentelor a provocat un incendiu.