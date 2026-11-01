Criză în Polonia. Președintele Karol Nawroki a organizat consultări de urgență după conflictul de la Tribunalul Constituțional

Președintele polonez, Karol Nawrocki. Sursa foto: Agerpres

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a organizat consultări cu liderii partidelor parlamentare, în încercarea de a găsi o soluție la conflictul izbucnit în jurul Tribunalului Constituțional. Disputa dintre șeful statului și guvernul condus de Donald Tusk s-a intensificat după suspendarea conducerii instanței și intervenția lui Nawrocki, care s-a întors de urgență dintr-o vizită în Senegal. Premierul polonez a lansat acuzații dure la adresa președintelui, în timp ce acesta susține că ordinea constituțională a fost încălcată.

Tensiunile au izbucnit după ce, vineri, judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska a anunțat suspendarea președintelui Tribunalului Constituțional, Bogdan Swieczkowski, fost oficial numit în perioada guvernării partidului Lege și Justiție (PiS). Aceasta a preluat conducerea instanței, în timp ce disputa privind legalitatea numirilor și autoritatea conducerii Tribunalului s-a transformat într-o confruntare politică deschisă.

Nawrocki, apropiat de tabăra național-conservatoare PiS, a întrerupt o vizită oficială în Senegal și s-a întors în Polonia. În cursul nopții de vineri spre sâmbătă, președintele a ajuns la sediul Tribunalului Constituțional, unde a avut loc o confruntare surprinsă și în înregistrări video. Imaginile îl arată pe șeful statului încercând să treacă de persoanele aflate la intrarea în clădire.

Într-o declarație publicată de Cancelaria Prezidențială, Nawrocki a acuzat guvernul că a provocat o preluare forțată a unei instituții constituționale.

„În această noapte a avut loc o încălcare a ordinii constituționale a Republicii Polone și o preluare prin forță a unui organ constituțional al statului”, a transmis președintele.

Acesta a mai spus că a discutat cu prim-președintele Curții Supreme, Zbigniew Kapiński, care, potrivit lui Nawrocki, nu recunoaște legalitatea acțiunilor persoanelor care și-ar fi asumat nelegitim autoritatea în cadrul Tribunalului Constituțional.

„Fac apel la restabilirea ordinii juridice și la părăsirea incintei Tribunalului de către forțele de constrângere trimise la fața locului de guvern”, a mai transmis Karol Nawrocki.

Președintele a precizat și că i-a permis judecătorului Bartłomiej Sochański, vicepreședintele Tribunalului Constituțional, să intre în instituție, pe care îl consideră în continuare titularul legal al funcției.

Nawrocki a convocat consultări cu partidele parlamentare. Cine a participat

Președintele polonez a justificat convocarea întâlnirilor prin necesitatea de a evita o destabilizare a țării și de a restabili ordinea constituțională.

„Având în vedere amenințarea la adresa securității interne a Republicii Polone, convoc astăzi consultări urgente cu participarea reprezentanților formațiunilor parlamentare, în vederea stabilizării situației politice și restabilirii ordinii constituționale”, a transmis Nawrocki în comunicatul oficial.

La Palatul Prezidențial au venit, printre alții, vicepremierul și ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, liderul Partidului Popular Polonez (PSL) și Szymon Hołownia, liderul formațiunii Polonia 2050, ambele membre ale coaliției guvernamentale.

Au participat, de asemenea, liderul PiS, Jarosław Kaczynski, fostul premier Mateusz Morawiecki, reprezentanți ai partidului de dreapta Konfederacja, dar și ai altor grupări parlamentare.

În schimb, partidul Platforma Civică, condus de Donald Tusk, nu a trimis reprezentanți. Nici formațiunea Stânga (Lewica), parteneră în coaliția de guvernare, nu a dat curs invitației președintelui.

Nu a fost anunțat un rezultat concret al consultărilor, iar întâlnirile nu au dus la o soluție imediată pentru conflictul instituțional.

Donald Tusk îl atacă pe președinte: „Un bătăuș agresiv”

Premierul Donald Tusk a reacționat dur la intervenția președintelui și la evenimentele de la sediul Tribunalului Constituțional. Într-o declarație televizată, sâmbătă seara, acesta a susținut că judecătorii nu trebuie intimidați și că guvernul are obligația să asigure funcționarea instituției.

„Statul de drept se deosebește de legea junglei prin faptul că nu forța și obrăznicia sunt cele care stabilesc cine are dreptate”, a declarat Tusk.

Premierul a adăugat că judecătorii nu pot fi intimidați de un „bătăuș agresiv” care încearcă să pună presiune asupra lor.

Într-o altă intervenție, Tusk a dat asigurări că Tribunalul Constituțional va funcționa independent și în conformitate cu legea fundamentală, inclusiv fără intervenția sa directă.

„Sunt sigur că Tribunalul Constituțional va funcționa așa cum trebuie. De asemenea, independent de mine și în conformitate cu Constituția”, a afirmat șeful guvernului.