Atac informatic asupra Binance: criptomonede de 6,3 miliarde de dolari, furate de hackeri nord-coreeni

Infractori cibernetici, foto Freepik ilustrativ

Gigantul criptomonedelor Binance a anunțat joi că active digitale în valoare de 6,3 miliarde de dolari (4,7 miliarde de lire sterline) au fost afectate de ceea ce este considerat a fi cel mai mare atac informatic din istoria criptomonedelor.

Cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor din lume a precizat că aproximativ jumătate dintre aceste active au fost înghețate, însă o mare parte se află în continuare în posesia hackerilor. Compania a adăugat că va „acoperi toate pierderile”.

Binance a declarat că, deși verificările inițiale au indicat că laptopul unui inginer ar fi fost compromis, ceea ce a permis unui atacator să efectueze retrageri neautorizate, „investigația noastră ulterioară a scos la iveală și alte puncte vulnerabile”.

Două firme specializate în analiza tranzacțiilor cu criptomonede au atribuit incidentul unei unități de hackeri nord-coreeni numite TraderTraitor.

Atacul depășește ca amploare precedentul record, stabilit în 2025

În 2025 platforma de tranzacționare Bybit a fost ținta unui atac informatic în urma căruia au fost furate criptomonede în valoare de 1,5 miliarde de dolari.

Compania de securitate cibernetică Check Point a precizat că gruparea este cunoscută în industrie și sub numele de Lazarus Group, fiind acuzată și de atacul din 2025.

Jayant Dave, directorul pentru securitatea informațiilor al Check Point, a declarat că pierderile estimate de Binance transformă incidentul în „cel mai mare furt de criptomonede înregistrat vreodată”.

Într-un raport, compania de investigații TRM Labs, care utilizează inteligența artificială, a precizat că mai multe elemente ale atacului asupra Binance seamănă cu cele observate în incidente anterioare atribuite hackerilor nord-coreeni, inclusiv atacul asupra platformei Bybit.

„Moment de cotitură”, fără precedent în industria criptomonedelor

Ari Redbord, directorul global pentru politici al TRM Labs, a declarat pentru BBC că atacul asupra Binance reprezintă un „moment de cotitură”, fără precedent în industria criptomonedelor.

Redbord a adăugat că atacatorii dețin în continuare o sumă uriașă din activele furate, ceea ce înseamnă că eforturile de identificare și recuperare a fondurilor sunt departe de a se fi încheiat.

Binance, companie fondată în China în 2017, le permite utilizatorilor să tranzacționeze active digitale și se estimează că are peste 300 de milioane de utilizatori înregistrați la nivel mondial. În 2024, compania a anunțat că deține în custodie active în valoare de peste 160 de miliarde de dolari.

Platforma de tranzacționare a fost supusă unor verificări și controale din partea autorităților de reglementare din întreaga lume.

Chainalysis, o altă firmă specializată în analiza tranzacțiilor cu criptomonede, a declarat, de asemenea, că are „un grad ridicat de certitudine” că gruparea nord-coreeană este implicată în atacul informatic.

În ultimii ani, hackeri asociați Coreei de Nord s-au concentrat asupra companiilor din domeniul criptomonedelor, vizând furturi de proporții de tokenuri digitale.

Agențiile de securitate occidentale au afirmat anterior că fondurile furate sunt folosite pentru finanțarea programelor Coreei de Nord de dezvoltare a armelor nucleare și a rachetelor.

Regimul de la Phenian a negat în trecut orice implicare în astfel de atacuri informatice

Eric Jardine, directorul departamentului de cercetare al Chainalysis, a îndemnat toate platformele de tranzacționare a criptomonedelor să rămână vigilente, întrucât acestea reprezintă ținte atractive pentru hackeri din cauza valorii foarte mari a activelor pe care le gestionează.

Binance nu a răspuns direct întrebărilor BBC referitoare la posibilele legături dintre incident și Coreea de Nord, însă a transmis: „Colaborăm îndeaproape cu partenerii noștri din cadrul instituțiilor de aplicare a legii pentru a confirma identitatea acestor infractori și a-i aduce în fața justiției”.

Incidentul vizează platforma Binance.com. În schimb, Binance.US, o platformă de tranzacționare a criptomonedelor mult mai mică, care oferă servicii exclusiv rezidenților americani, a anunțat că nu a fost afectată de această problemă.

Puncte suplimentare de acces neautorizat

Într-o actualizare publicată pe platforma X, compania a anunțat că o altă investigație a scos la iveală existența unor puncte suplimentare de acces neautorizat: „Continuăm să adunăm informații și vom comunica direct mai multe detalii pe măsură ce le vom avea”.

Dave, de la compania Check Point, a declarat că acest atac seamănă și cu cel asupra platformei de tranzacționare a criptomonedelor Bitget, din septembrie, în urma căruia s-au pierdut 388 de milioane de dolari (289 de milioane de lire sterline). „Acest lucru sugerează că atacatorii nu mai au nevoie de cheile seifurilor digitale. Ei vizează sistemele și persoanele care au autoritatea de a le utiliza”, a explicat acesta.

Într-o serie de mesaje publicate online, Yi He, co-director general al Binance, a mulțumit mai multor emitenți de criptomonede pentru blocarea activelor.

„Siguranța este pe primul loc: retragerile sunt momentan dezactivate, până când se confirmă că sistemul este securizat”, a declarat aceasta.

Tether și Circle, reacții după ce s-a întâmplat cu Binance

Alte două platforme importante din domeniul criptomonedelor, Tether și Circle, au anunțat că au blocat active în valoare totală de aproximativ 2,4 miliarde de dolari, ca reacție la posibilul atac informatic asupra Binance.

World Liberty Financial, o companie de criptomonede asociată cu președintele american Donald Trump și familia sa, a anunțat că a colaborat cu partenerii săi pentru a bloca fondurile furate.

Platforma de tranzacționare a criptomonedelor Coinbase a transmis că nu a fost afectată de incident și că monitorizează situația.

Bitcoin a scăzut cu peste 4% după apariția avertismentelor

Mai mulți observatori din industria criptomonedelor semnalaseră îngrijorări cu privire la un posibil atac informatic asupra Binance cu câteva ore înainte ca platforma să confirme problema de securitate. Bitcoin a scăzut cu peste 4% după apariția avertismentelor. Prețurile altor criptomonede importante, printre care Ethereum și Solana, au înregistrat, de asemenea, scăderi puternice, scrie BBC.