Ucraina și Republica Moldova, blocate din nou în drumul lor spre UE. Peter Magyar păstrează veto-ul Ungariei

Peter Magyar, premierul Ungariei și liderul Tisza - Agerpres

Ungaria continuă să blocheze negocierile de aderare la UE ale Ucrainei și Republicii Moldova, după ce guvernul lui Peter Magyar a menținut veto-ul impus anterior de Viktor Orban.

Ungaria a împiedicat din nou avansarea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, refuzând să valideze rezultatele evaluării pentru clusterele 4 și 5. Cele două capitole nu au fost încă deschise, iar blocajul ar putea influența și parcursul european al Republicii Moldova, întrucât statele membre nu au susținut până acum separarea proceselor de aderare ale celor două țări, relatează Euromaidan Press, citând European Pravda.

Decizia a fost luată pe 27 octombrie, în cadrul unei reuniuni a grupului de lucru pentru extindere al Consiliului UE, organizate la Bruxelles. Este al doilea refuz al Budapestei într-un interval de o săptămână, după ce Ungaria s-a opus inițiativei și pe 20 octombrie.

"Poziția Ungariei nu s-a schimbat"

Ucraina încearcă să atingă integrarea europeană în timp ce continuă să se apere împotriva invaziei rusești la scară largă. În ultimii ani, procesul său de aderare a fost afectat de opoziția repetată a Ungariei, condusă anterior de Viktor Orban. După ce Orban a pierdut puterea în aprilie, Peter Magyar a preluat conducerea și a promis să apropie din nou țara de Europa. Cu toate acestea, guvernul său este cel care blochează în prezent deschiderea ultimelor două clustere de negociere.

Un diplomat a declarat că „poziția Ungariei nu s-a schimbat”. Irlanda, țara care asigură președinția rotativă a Consiliului UE, anticipase că Budapesta își va menține opoziția, dar a decis totuși să includă subiectul pe agenda reuniunii. Potrivit unui alt diplomat, repetarea votului a reprezentat o manevră politică menită să intensifice presiunile asupra Ungariei, fără perspective reale de a obține aprobarea acesteia.

La reuniunea din 20 octombrie, când Budapesta lui Magyar a blocat pentru prima dată demersul, argumentele sale nu au fost făcute publice. Clusterele vizate includ domenii importante pentru pregătirea aderării. Clusterul 4 cuprinde transporturile, energia, rețelele transeuropene, mediul și clima, în timp ce clusterul 5 se referă la agricultură, pescuit, politica regională și regulile bugetare.

Kievul a făcut pași pentru drepturile minorităților

Între timp, Kievul a făcut pași pentru a răspunde solicitărilor privind drepturile minorităților. La începutul lunii, parlamentul ucrainean a adoptat legea referitoare la școlarizarea în limbile minorităților, o măsură cerută de Budapesta. Ulterior, pe 13 octombrie, Uniunea Europeană a deschis clusterele 2 și 3. Guvernul condus de Magyar și-a condiționat sprijinul de îndeplinirea de către Ucraina a 11 cerințe referitoare la drepturile minorității maghiare.

Disputa privind drepturile minorităților, care durează de mai mulți ani, a afectat relațiile dintre Budapesta și Kiev și a complicat sprijinul Ungariei pentru dorinţa Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană.

"Proiectul de lege consolidează garanţiile juridice privind educaţia în limba maghiară, precum şi reţeaua de instituţii de învăţământ", a scris Peter Magyar pe Facebook.

Premierul ungar a adoptat în declarații o atitudine mai puţin conflictuală faţă de Kiev comparativ cu fostul șef al guvernului, Viktor Orban, dar a spus că progresele în consolidarea drepturilor celor aproximativ 100.000 de etnici maghiari din Ucraina reprezintă o condiţie prealabilă pentru susţinerea de către Budapesta a aderării Ucrainei la UE.

Iniţiativa vine după ce, în luna iunie, Peter Magyar a făcut un anunţ în care spunea că Ungaria şi Ucraina au ajuns la un acord cu privire la drepturile lingvistice, culturale şi la educaţie ale minorităţii maghiare din Ucraina.

Atunci, premierul ungar a declarat că, după ce Ucraina va transpune în legislaţie prevederile acelui acord, precum şi planul de acţiune pentru negocierile de aderare la UE, Ungaria va sprijini negocierile pentru aderare.

Pe 16 octombrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit pentru prima dată bilateral cu Peter Magyar, la Bruxelles. Cu această ocazie, Zelenski i-a mulțumit pentru deschiderea celor două clustere și a transmis că se depun eforturi pentru ca și celelalte două să fie deschise până la sfârșitul anului, potrivit biroului său.

Zece zile mai târziu, liderul ucrainean a subliniat importanța respectării acestui calendar pentru continuarea negocierilor.

„Este foarte important ca ultimele două clustere de negociere pentru Ucraina să fie deschise până la sfârșitul acestui an și ca, în timpul președinției lituaniene, să putem deja închide capitole de negociere”, a scris el.

Ungaria a propus ca Republica Moldova să avanseze în negocieri fără Ucraina

Lituania urmează să preia președinția Consiliului UE în ianuarie.

Poziția pe care Budapesta o va adopta în continuare ar putea avea consecințe și asupra Republicii Moldova, în condițiile în care cele două state au avansat până acum împreună în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a abordat subiectul deschiderii ultimelor două clustere de negociere ale țării sale în cadrul unei vizite efectuate săptămâna trecută la Budapesta, unde a discutat cu Peter Magyar. Ungaria propusese încă din iulie ca Republica Moldova să poată avansa separat în negocierile de aderare, având în vedere ritmul alert de reforme, fără ca parcursul său să fie legat de cel al Ucrainei.