Update: Românii din Spania, chemaţi să doneze sânge/ Accident de tren în Spania. MAE anunţă un român pe lista pasagerilor

Sursa foto: Agerpres

Un cetăţean român se afla pe lista pasagerilor în unul din trenurile implicate în accidentul feroviar din Spania, soldat cu cel puţin 68 de morţi.

UPDATE: FADERE face apel la românii din Spania să doneze sânge pentru victimele tragediei feroviare de la Urda

"Federația Asociațiilor de Români din Europa – FADERE își exprimă profunda durere și solidaritatea cu familiile victimelor gravului accident feroviar produs în apropierea localității Urda, provincia Toledo, și lansează un apel către comunitatea românească din Castilla-La Mancha și din zonele apropiate să se mobilizeze pentru donarea de sânge.

Potrivit informațiilor disponibile în acest moment, coliziunea dintre două trenuri de mare viteză s-a soldat cu cel puțin 69 de persoane decedate și aproximativ 80 de răniți, dintre care 15 se aflau în stare foarte gravă. La bordul trenului Iryo se aflau 147 de persoane, iar trenul Renfe transporta 397 de pasageri.

Accidentul s-a produs în dimineața zilei de 28 octombrie, în jurul orei 08:53. Conform informațiilor publicate până acum, sistemul de siguranță LZB a suferit anterior o defecțiune, iar circulația trenurilor a trecut temporar în regim manual. Circumstanțele exacte în care s-a permis reluarea circulației și succesiunea deciziilor luate în cele 17 minute dinaintea impactului fac în prezent obiectul investigațiilor autorităților spaniole.

FADERE este alături de familiile celor care și-au pierdut viața, de persoanele rănite și de toți cei afectați de această tragedie. În același timp, Îi mulțumim lui Dumnezeu că, până la această oră, nu există informații confirmate privind cetățeni români printre persoanele decedate și sperăm ca această situație să rămână neschimbată. Autoritățile consulare române continuă demersurile pentru verificarea oficială a cetățeniei victimelor.

Dincolo de orice analiză privind cauzele tragediei, prioritatea absolută trebuie să rămână salvarea vieților, sprijinirea răniților și solidaritatea cu familiile afectate.

Facem, prin urmare, un apel către toți românii eligibili pentru donare, aflați în provincia Toledo, în Castilla-La Mancha sau în localitățile apropiate:

Mergeți și donați sânge!

În astfel de momente, fiecare gest poate conta. O pungă de sânge donată astăzi poate însemna o șansă în plus la viață pentru un om aflat pe un pat de spital.

Serviciul de Sănătate din Castilla-La Mancha are programate mai multe colecte oficiale de sânge. Pentru 29 octombrie, este anunțată o colectă la:

Añover de Tajo – Centro Cívico

Program: 17:00–20:30

Pentru 30 octombrie sunt programate, de asemenea, colecte la Almorox – Consultorio Médico, 17:00–20:30, și la Talavera La Nueva – Centro Médico, 17:30–21:00.

FADERE transmite întreaga sa recunoștință personalului medical, pompierilor, echipelor de salvare, forțelor de ordine, voluntarilor și tuturor celor implicați în operațiunile de intervenție și sprijinire a victimelor. În fața unei tragedii nu există naționalitate. Există oameni care suferă și oameni care pot ajuta. Comunitatea românească din Spania a demonstrat de nenumărate ori că știe să fie solidară. Acum este din nou momentul să fim împreună", se arată într-un comunicat de presă.

-ştirea iniţială-

Ministerul Afacerilor Externe anunţă că a reuşit să ia legătura cu românul. Acesta a suferit doar răni uşoară şi nu a avut nevoie de internare.

"Ministerul Afacerilor Externe (MAE) subliniază că, în după-amiaza zilei de 28 octombrie 2026, consulul României la Ciudad Real și atașatul pentru afaceri interne din cadrul Ambasadei României la Madrid s-au deplasat, în regim de urgență, la locul accidentului, pentru a obține informații oficiale cu privire la cetățenia și identitatea persoanelor decedate și rănite.

De asemenea, MAE precizează că echipa oficiului consular de la Ciudad Real a fost suplimentată cu un consul din cadrul Consulatului General al României la Madrid, pentru sprijin în gestionarea activității pe perioada crizei generate de accidentul sus-menționat.

Totodată, ca urmare a demersurilor întreprinse de reprezentanții oficiului consular și pe baza informațiilor incluse în listele persoanelor care achiziționaseră bilete pe rutele operate de cele două trenuri implicate în accident, a fost identificat un pasager cetățean român. Oficiul consular a contactat cetățeanul, care a confirmat că a suferit răni în urma accidentului, a primit îngrijiri medicale, nu este internat, dar urmează să parcurgă investigații medicale suplimentare în cursul zilei de astăzi.

MAE subliniază că, până la acest moment, autoritățile spaniole nu au notificat Consulatul României la Ciudad Real cu privire la existența unor cetățeni români printre victime, iar la nivelul oficiului consular nu au fost primite solicitări de asistență consulară", a transmis biroul de presă al Ministerului Afacerilor Externe.

Reprezentanții Consulatului României la Ciudad Real și atașatul pentru afaceri interne din cadrul Ambasadei României la Madrid continuă dialogul permanent cu autoritățile locale și sunt pregătiți să acorde asistența necesară, conform competențelor, dacă situația o va impune.

Ministerul Afacerilor Externe va reveni cu precizări pe măsură ce vor fi disponibile informații suplimentare.

Cel puţin 68 de morţi

Peste 500 de pasageri se aflau în trenurile de mare viteză AVE și Iryo, care s-au ciocnit miercuri dimineață, pe linia Madrid - Sevilla, în apropiere de Toledo. Trenul AVE a lovit în plin, cu o viteză de peste 100 de kilometri pe oră, trenul Iryo staționat pe șine în urma unei defecțiuni a sistemului informatic. Coliziunea dintre cele două trenuri de mare viteză s-a soldat cu cel puțin 68 de morți și zeci de răniți.

În Spania au fost decretate trei zile de doliu naţional.

UE, pregătită să ofere sprijin Spaniei după accident

Uniunea Europeană a anunţat miercuri că este pregătită să furnizeze "întregul său sprijin" autorităţilor spaniole, după coliziunea a două trenuri în provincia spaniolă Toledo, la sud de Madrid, accident soldat cu cel puţin 31 de morţi şi 80 de răniţi, potrivit celui mai recent bilanţ, transmite AFP.

"Suntem pregătiţi să aducem întregul nostru ajutor autorităţilor spaniole", a declarat Paula Pinho, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene.

Ea a adăugat că este "prea devreme, mult prea devreme, pentru a trage concluzii" după această catastrofă, conform Agerpres.

Mărturii teribile ale pasagerilor care au supraviețuit accidentului din Spania

Pasagerii trenurilor care au intrat în coliziune miercuri dimineață povestesc momentele de groază prin care au trecut, mărturisind că nu știau dacă vor ieși vii sau morți din vagoane.

„Singurul lucru la care mă gândeam era că totul se va opri la un moment dat și, când se va opri, nu știu dacă voi fi viu sau mort”, a declarat Fernando Seco, vicepreședintele CESUR, care a supraviețuit accidentului. „M-am simțit ca și cum pluteam, iar obiecte cădeau peste mine. Mese și chiar o persoană au căzut peste mine”, a mai spus el.

„După ce am ajuns în siguranță, pentru că nu știam dacă venea un tren din față sau din spate, am putut să-i ajutăm pe alții să coboare pe terasament și am văzut că în fața noastră se afla un tren maro, distrus. Ne-am îndreptat spre el să vedem dacă puteam da o mână de ajutor și am găsit o situație foarte gravă, cu răniți și morți. Cred că destul de repede a ajuns o unitate de poliție locală, care probabil era dintr-un sat din apropiere, apoi a venit și un vehicul al Gărzii Civile”, a mai spus el.