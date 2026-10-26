Cinci puteri militare europene vor să preia mai multe responsabilități în NATO

NATO. Sursa Foto: FreePik

Cele cinci principale puteri militare europene din NATO vor să-și asume mai multe responsabilități pentru securitatea bătrânului continent.

Cele cinci principale puteri militare europene din NATO şi-au manifestat luni voinţa de a-şi asuma o "responsabilitate sporită" politică şi militară în cadrul Alianţei Nord-Atlantice, subliniind totodată caracterul indispensabil al sprijinului american, relatează France Presse.

"Noi, miniştrii apărării din Franţa, Germania, Italia, Polonia şi Regatul Unit (Grupul celor Cinci/E5), împărtăşim o convingere profundă: Europa trebuie să-şi asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru propria securitate", subliniază într-o declaraţie comună Catherine Vautrin, Boris Pistorius, Guido Crosetto, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz şi Wes Streeting, la finalul unei întâlniri la Paris.

Ministrul polonez a fost reprezentat de adjunctul său, Pawel Zalewski.

"Suntem hotărâţi să lucrăm în strânsă coordonare cu SUA şi toţi Aliaţii pentru a concretiza această ambiţie", au adăugat cei cinci miniştri ai apărării, în contextul în care Washingtonul exercită presiuni asupra Europei pentru a-şi asuma o responsabilitate mai mare pentru propria apărare.

"Această responsabilitate crescută trebuie să înceapă prin consolidarea rolului aliaţilor europeni în cadrul NATO", subliniază ei, insistând în acelaşi timp că SUA sunt şi vor rămâne "un aliat indispensabil".

"O Europă mai puternică în cadrul unui NATO consolidat"

Pentru a lucra la "o Europă mai puternică într-o Organizaţie a Atlanticului de Nord la rândul său mai puternică", "am decis să lucrăm împreună, concret, pentru a atinge acest obiectiv conform unei metode precise şi a unui calendar definit şi în deplină transparenţă cu SUA în ceea ce priveşte împărţirea sarcinii pe care trebuie să ne o asumăm", a indicat ministrul francez al apărării într-o conferinţă de presă comună, adăugând că viitoarea reuniune E5 va avea loc în luna martie a anului viitor la Roma.

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas - care a participat la reuniune - a făcut apel la "modernizarea forţelor şi capacităţilor noastre pentru a construi o Europă mai puternică în cadrul unui NATO consolidat".

Evocând voinţa SUA de a-şi reduce prezenţa militară în Europa, Pawel Zalewski s-a declarat convins că se va ajunge la un acord cu Washingtonul pentru ca "acest proces să fie coordonat, să se bazeze pe aranjamente pe care le vom defini împreună - americanii, europenii şi canadienii - pentru ca (...) să nu existe nicio lacună în materie de descurajare şi ca Alianţa să funcţioneze eficient, ca o maşinărie perfect unsă", conform Agerpres.

SUA notifică NATO că își schimbă contribuția în Alianța Nord Atlantică: Europa se va descurca singură în cazul unui atac convențional

SUA au anunțat în iunie că vor reduce semnificativ numărul de capabilități militare pe care le-ar pune la dispoziție în primele săptămâni ale unui conflict major sau al unui atac asupra unui stat european din NATO. De asemenea, americanii cer explicit statelor europene și Canadei să preia o parte din aceste misiuni de apărare, în special în domeniul aerian și naval.

Nu spune cu cât, nu spune ce unități, dar important e mesajul dat de americani, unul care se prefigurează deja de peste jumătate de an: Europa se va descurca singură în cazul unui atac convențional.

Oficialii Departamentului de Război au informat aliații că Statele Unite își vor redimensiona contribuțiile la Modelul de Forțe al NATO, în concordanță cu direcția privind împărțirea responsabilităților prevăzută în Strategia Națională de Apărare pentru 2026 și cu viziunea Departamentului pentru un „NATO 3.0”.

Informația a apărut pe Contul @US_EUCOM de pe X. Aparține United States European Command (USEUCOM) - Comandamentul European al Armatei SUA, una dintre cele mai importante structuri militare americane, responsabilă de operațiunile și cooperarea militară a SUA în Europa.

Subsecretarul pentru Politici al Departamentului de Război, Elbridge Colby, conduce această inițiativă pentru a se asigura că Europa își asumă responsabilitatea principală pentru propria apărare convențională în fața amenințărilor de securitate cu care se confruntă. Alexander Velez-Green, șef de cabinet și consilier principal al subsecretarului, a informat aliații în cadrul unei reuniuni a oficialilor responsabili de politicile de apărare la sediul NATO din Bruxelles, pe 22 mai.

„A existat o dependență reciprocă nesănătoasă în cadrul Modelului de Forțe al NATO față de forțele americane”, a declarat comandantul Comandamentului European al SUA (USEUCOM), generalul Forțelor Aeriene ale SUA Alexus G. Grynkewich.

Grynkewich a afirmat că această modificare va consolida planurile de apărare ale Alianței, făcându-le mai realiste și asigurând că NATO nu se bazează excesiv pe forțele americane, necesare pentru menținerea descurajării în alte regiuni și pentru reacția la eventuale crize globale. Schimbarea se bazează și pe faptul că aliații NATO, alții decât SUA, sunt din ce în ce mai capabili să furnizeze majoritatea forțelor necesare pentru apărarea Alianței.

Grynkewich, care deține și funcția de Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), a zis că această schimbare a fost coordonată timp de mai multe luni între cele două structuri pe care le conduce: USEUCOM și Cartierul General Suprem al Puterilor Aliate din Europa (SHAPE).

„Două domenii în care Canada și aliații europeni pot face un pas înainte chiar acum și pe termen scurt, pe măsură ce Statele Unite reduc forțele alocate Modelului de Forțe al NATO în Europa și le redirecționează către alte zone – sunt aviația, atât cu echipaj uman, cât și fără pilot, precum și forțele navale”, a spus acesta.