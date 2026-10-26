Trump atacă Norvegia, după ce nu a primit Premiul Nobel pentru Pace: ”O țară de rahat”

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Președintele american Donald Trump a lansat insulte către Norvegia, pe care a numit-o „țară de rahat”. Mai mult, a spus că imigranții norvegieni nu sunt bineveniți în Statele Unite ale Americii, deoarece Comitetul Nobel, cu sediul la Oslo, nu i-a oferit Premiul Nobel pentru Pace.

Donald Trump a făcut declarațiile în cadrul unui miting politic organizat în Port Huron, Michigan, înaintea de alegerile de la jumătatea mandatului, programate pentru săptămâna viitoare.

Premiul Nobel pentru Pace este acordat de un comitet compus din cinci membri numiți de Parlamentul de la Oslo.

Norvegia, Haiti, Libia, Somalia și Yemen - țintele președintelui Trump

Punând recentele tulburări și proteste din Franța pe seama imigrației, Donald Trump a spus că ar primi cu brațele deschise imigranți din unele țări, însă nu și din Norvegia, „pentru că nu am primit Premiul Nobel... Așa că nu vreau pe nimeni din Norvegia”. Nu a existat niciun indiciu că administrația Trump ar adopta o nouă politică oficială despre imigranții norvegieni.

„Norvegia a devenit, de fapt, o țară de rahat”, a spus Trump, utilizând o expresie pe care a mai aplicat-o anterior în cazul Haitiului, Libiei, Somaliei și Yemenului, scrie Reuters.

Norvegia este una dintre cele mai bogate țări din lume

Potrivit datelor Fondului Monetar Internațional, Norvegia se numără printre țările cu cele mai mari venituri pe cap de locuitor, măsurate prin PIB-ul pe cap de locuitor. Fondul suveran de investiții al Norvegiei a raportat un profit record de 1,75 trilioane de coroane norvegiene (184,3 miliarde de dolari) în prima jumătate a anului 2026. Fondul suveran de investiții al Norvegiei a raportat un profit record de 1.750 de miliarde de coroane norvegiene (184,3 miliarde de dolari) în prima jumătate din 2026.

O „pată de neșters” asupra Norvegiei

Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei și un reprezentant al Comitetului Nobel norvegian nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii, transmise în afara programului obișnuit de lucru.

La începutul acestei luni, Donald Trump a catalogat refuzul de a-i acorda Premiul Nobel pentru Pace ca fiind o „pată de neșters” asupra Norvegiei.

Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei și un reprezentant al Comitetului Nobel norvegian nu au răspuns imediat cererilor de comentarii, transmise în afara programului obișnuit de lucru.

La începutul lunii octombrie, Trump a descris refuzul de a-i acorda Premiul Nobel pentru Pace drept o „pată de neșters” asupra Norvegiei.

Context - Navanethem Navi Pillay, câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace pe 2026



Navanethem Navi Pillay, juristă şi apărătoare a drepturilor omului din Africa de Sud, în prezent judecător la Curtea Internaţională de Justiţie, a câştigat Premiul Nobel pentru Pace pe 2026, „pentru eforturile sale de a promova pacea şi dreptul internaţional”, a transmis Comitetul Nobel norvegian într-un comunicat de presă postat pe site-ul său.

„Angajamentul lui Navi Pillay faţă de principiile juridice universale şi busola sa morală fermă reprezintă constante ale unei îndelungate cariere. Un fir comun leagă activitatea sa de început – când i-a apărat pe Nelson Mandela şi pe alţi luptători împotriva apartheidului – de activitatea sa în calitate de judecător în unele dintre cele mai importante procese internaţionale ale epocii noastre”, conform Comitetului Nobel norvegian, transmite Agerpres.

Gluma făcută de Navanethem Navi Pillay, cu referire la Donald Trump

„Dacă aplaudaţi puţin mai tare, s-ar putea să împart premiul cu (preşedintele american Donald) Trump”, a glumit vineri jurista sud-africană Navanethem „Navi” Pillay, după ce a aflat, în aplauze furtunoase, că a câştigat Premiul Nobel pentru Pace, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Dar, ca avocat şi judecător, tot vreau să verific” că este adevărat, a menționat ea râzând, referindu-se că i s-a acordat premiul Nobel. Această reacţie a fost surprinsă de secretarul general al Amnesty International, Agnes Callamard, la Nurnberg, unde se organizează un summit de drept internaţional, şi a fost postată pe reţeaua X.

„Ultimul lucru pe care l-am făcut a fost să prezint raportul despre Gaza, în care descriu ceea ce se întâmplă acolo drept genocid”, a mai afirmat Navi Pillay. Jurista, în vârstă de 85 de ani, a prezidat comisia de anchetă independentă a ONU ce a acuzat Israelul de comiterea „unui genocid” în Fâşia Gaza.

De asemenea, în instanţele sud-africane, ea a apărat activişti antiapartheid şi a asigurat drepturi esențiale pentru deţinuţii politici, la Tribunalul Penal Internaţional pentru Rwanda şi la Curtea Penală Internaţională (CPI). Gluma făcută de Pillay vine în contextul în care este notorie dorinţa preşedintelui american de a obține acest premiu.

Trump a spus că el ar trebui să câştige Premiul Nobel pentru Pace

„Am rezolvat opt conflicte şi am prevenit, poate, distrugerea totală a lumii, pentru că Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară. Şi acesta este un lucru bun, un lucru foarte bun”, a declarat Donald Trump.