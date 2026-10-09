Nobel 2026: Jurista sud-africană Navanethem Navi Pillay, câștigătoarea  Nobelului pentru Pace

Foto: Nobel Prize/Facebook.com

Navanethem Navi Pillay, juristă și apărătoare a drepturilor omului din Africa de Sud, a câștigat vineri Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2026.

Navanethem Navi Pillay a fost recompensată 'pentru eforturile sale de a promova pacea și dreptul internațional', a anunțat Comitetul Nobel norvegian pe site-ul său.

'Angajamentul lui Navi Pillay față de principiile juridice universale și busola sa morală fermă reprezintă constante ale unei îndelungate cariere. Un fir comun leagă activitatea sa de început - când i-a apărat pe Nelson Mandela și pe alți luptători împotriva apartheidului - de activitatea sa în calitate de judecător în unele dintre cele mai importante procese internaționale ale epocii noastre', potrivit Comitetului Nobel norvegian.

Navi Pillay a tras la răspundere state și lideri naționali și a adus speranță victimelor violenței și conflictelor. În toate funcțiile pe care le-a deținut, ea a subliniat responsabilitatea indivizilor și a statelor de a respecta statul de drept, a mai declarat Comitetul Nobel norvegian, care a descris-o pe Pillay drept 'o persoană care, cu un curaj și o integritate excepționale, a deschis calea către o ordine juridică globală mai exhaustivă. Laureata din acest an a jucat un rol esențial în asigurarea urmăririi penale pentru crime de război, crime împotriva umanității și genocid'.

Jurista sud-africană a extins semnificativ sfera de aplicare și impactul dreptului internațional. Ea a activat ca judecător în cadrul Înaltei Curți din Africa de Sud, al Tribunalului Penal Internațional pentru Rwanda și al Curții Penale Internaționale. A deținut funcția de Înalt Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și, până recent, a prezidat Comisia Internațională Independentă de Anchetă a ONU privind Teritoriul Palestinian Ocupat. În prezent, Navi Pillay este judecător la Curtea Internațională de Justiție, în dosarul în care Myanmar este acuzat de genocid.

Contribuție la consolidarea instituțiilor dreptului internațional

Prin implicarea sa în cauze istorice judecate de instanțe internaționale, ea a demonstrat că măsurile juridice pot contribui la prevenirea actelor de război și de violență. De asemenea, Navi Pillay a contribuit la consolidarea instituțiilor dreptului internațional. Independența, expertiza și fermitatea sa au transformat-o într-una dintre cele mai respectate juriste internaționale ale vremurilor noastre, scrie Comitetul Nobel norvegian.

Primul Premiu Nobel pentru Pace a fost decernat în urmă cu 125 de ani. Încă de atunci, Comitetul Nobel norvegian a subliniat importanța soluționării conflictelor prin intermediul dreptului internațional - o temă care a rămas centrală de-a lungul istoriei acestui premiu. Sfera dreptului internațional s-a extins după cel de-al Doilea Război Mondial, în special odată cu înființarea instituțiilor ONU. Ideea fundamentală a fost aceea că o pace durabilă trebuie să se bazeze pe principii juridice, nu pe voința celor puternici sau pe un echilibru fragil al puterii. În deceniile postbelice au fost introduse mecanisme juridice suplimentare, iar acest proces a căpătat un nou avânt după încheierea Războiului Rece.

Cu toate acestea, ordinea internațională bazată pe reguli nu a fost niciodată perfectă. Marile puteri s-au sustras adesea responsabilității. În practică, dosarele instrumentate în baza dreptului internațional au avut rezultate diferite, în funcție de cine este agresorul și cine este victima, remarcă Comitetul Nobel norvegian.

Totuși, am constatat că tot mai multe conflicte sunt soluționate prin diplomație, tratate și mecanisme juridice, și nu prin amenințări, violență sau război. Atât liderii, cât și populațiile au ajuns la aceeași concluzie: dreptul internațional constituie fundamentul unei lumi mai pașnice.

Într-o perioadă marcată de provocări existențiale - inclusiv un număr de războaie și conflicte mai mare decât a cunoscut lumea în ultima vreme - dreptul internațional nu mai este doar un element complementar păcii și securității. El a devenit o necesitate absolută, subliniază Comitetul Nobel norvegian.

Cu toate acestea, sistemul dreptului internațional se află sub o presiune imensă, iar instituțiile sale sunt supuse unor atacuri. Asistăm la o deplasare către o politică a forței, în detrimentul cadrelor juridice și al respectului global față de lege și justiție. Ori de câte ori forța prevalează asupra dreptului, stabilitatea, încrederea și coexistența pașnică sunt subminate, avertizează Comitetul Nobel norvegian.

Comitetul Nobel: Statul de drept stă la baza sistemului pe care l-am creat pentru a asigura pacea

Prin acordarea Premiului Nobel pentru Pace din acest an, Comitetul Nobel norvegian dorește să reamintească lumii că statul de drept - deopotrivă la nivel național și internațional - stă la baza sistemului pe care l-am creat pentru a asigura pacea și a soluționa conflictele pe cale non-violentă. Pacea necesită justiție.

'Istoria a demonstrat că o lume care funcționează în absența statului de drept este injustă, lipsită de înțelepciune și inumană. Prin urmare, judecătorii - cei care veghează asupra liniei fragile dintre ordine și haos - merită din plin aprecierea noastră. Însă astăzi, când aceiași judecători sunt sancționați, iar instituțiile pe care le reprezintă sunt atacate, avem nevoie de oameni curajoși, vizionari și hotărâți - calități pe care Navi Pillay le demonstrează în activitatea sa de magistrat', menționează Comitetul Nobel norvegian în comunicatul său de presă.

Navi Pillay a tras la răspundere state și lideri naționali, oferind totodată speranță victimelor violenței și conflictelor. În toate funcțiile deținute, ea a subliniat responsabilitatea indivizilor și a statelor de a respecta statul de drept. De asemenea, ea a contribuit la definirea normelor și principiilor juridice relevante. Influența sa a fost hotărâtoare atunci când Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda a stabilit că violul și violența sexuală pot constitui crime împotriva umanității - precum și acte de genocid. În același caz, Pillay a jucat un rol esențial într-o altă premieră juridică: pentru prima dată, un inculpat a fost acuzat de incitare la comiterea genocidului exclusiv pe baza propagandei pe care a răspândit-o.

Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2026 își are originea directă în testamentul lui Alfred Nobel. Navi Pillay consolidează fraternitatea dintre națiuni și - prin promovarea sistematică a utilizării tribunalelor în slujba păcii și justiției - oferă substanță, direcție și motivație conferințelor de pace în forma lor modernă.

Navi Pillay se numără printre marii apărători ai principiilor juridice internaționale din epoca noastră. Cariera sa remarcabilă ne reamintește necesitatea de a susține, consolida și extinde statul de drept la nivel global. Angajamentul lui Navi Pillay față de justiție și demnitatea umană reprezintă o sursă de speranță și inspirație pentru toți cei care aspiră la o lume mai pașnică, a mai afirmat Comitetul Nobel norvegian în comunicatul său de presă de vineri. (Agerpres)