Donald Trump cere iar Premiul Nobel pentru Pace: "Am rezolvat opt războaie și poate am împiedicat anihilarea totală a lumii"

Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump cere din nou Premiul Nobel pentru Pace și afirmă că dacă nu l-ar primi acesta „și-ar pierde din credibilitate”.

Președintele american Donald Trump a declarat că Premiul Nobel pentru Pace ar suferi o „mare discreditare” dacă nu i-ar fi acordat, mai ales după ce a „împiedicat anihilarea totală a lumii” împiedicând Iranul să dobândească arme nucleare. El a făcut aceste declarații în contextul în care premierul va fi acordat vineri, 9 octombrie.

Afrimațiile sale arată că președintele american nu este dispus să renunțe așa ușor la această aspirație a sa. După un an de campanie pentru Premiul Nobel pentru Pace din 2025, care a fost în cele din urmă acordat venezuelenei María Corina Machado, președintele SUA a precizat încă o dată că el este cel care l-ar merita.

Donald Trump este candidat la Premiul Nobel

„Nu știu care va fi decizia comitetului Nobel. Au reputația că probabil nu acordă premiul unor oameni ca mine”, a declarat el reporterilor de la Casa Albă miercuri, 7 octombrie, adăugând că „ar fi o mare rușine pentru ei” să nu-i acorde premiul. „Și nu spun asta din dispreț”, a mai zis Trump, scrie BFM TV.

Donald Trump este și în acest an candidat la Premiul Nobel. El a fost adăugat pe lista candidaților anul trecut de către prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și guvernul pakistanez după termenul limită de depunere a nominalizărilor pentru Premiul Nobel din 2025. Prin urmare, aceste nominalizări au fost valabile pentru premiul din 2026, scrie sursa citată.

Donald Trump: Am rezolvat opt ​​războaie

„Am rezolvat opt ​​războaie”, se justifică el, o cifră pe care o tot susține de peste un an pe scena internațională. „Și poate am împiedicat anihilarea totală a lumii, pentru că Iranul nu va deține niciodată arme nucleare, iar acesta este un lucru bun, un lucru foarte bun”, a mai spus Trump, încercând să argumenteze de ce ar merita Premiul Nobel pentru Pace.

Anul trecut, María Corina Machado i-a înmânat medalia de aur președintelui american, considerând că o merită, fără a primi însă în schimb sprijinul său politic.

"Persoana care a primit de fapt Premiul Nobel m-a sunat şi mi-a spus 'îl accept în onoarea ta, pentru că tu îl meritai cu adevărat'", declara Trump anul trecut, fără a menţiona numele liderei opoziţiei venezuelene.

Un an al tensiunilor în 2026

Anul 2026 a fost însă marcat de numeroase tensiuni, atât pe plan intern, cât și internațional. Politica externă a lui Trump a inclus un atac militar asupra Venezuelei și capturarea președintelui Nicolás Maduro, precum și declanșarea, alături de Israel, a războiului din Iran și Orientul Mijlociu. Bilanțul victimelor este greu de stabilit, dar este estimat la câteva mii de morți, în timp ce sute de mii de oameni au fost strămutați.

Ambițiile sale pentru Groenlanda, un teritoriu danez autonom, au creat, de asemenea, tensiuni cu Europa și NATO, iar relațiile cu Canada s-au deteriorat după ce Donald Trump și-a exprimat intenția de a anexa teritoriul vecin.

În Statele Unite, tensiunile au escaladat, cu o politică de imigrare dură și deportări în masă. Violența comisă de ICE (Immigration and Customs Enforcement - Serviciul de Imigrare și Control Vamal) a fost frecvent denunțată de public, care citează arestări șocante și uneori fatale. Slăbirea instituțiilor americane, din cauza diviziunilor politice profunde și a alegerilor provocatoare ale lui Donald Trump, a devenit, de asemenea, un subiect de discuție în ajunul alegerilor intermediare din SUA din noiembrie. Toate aceste exemple par să evidențieze dificultatea cu care se confruntă președintele american în a primi Premiul Nobel pentru Pace 2026, vinerea aceasta, mai scrie sursa citată.

Declarațiile lui Trump sunt cel puțin interesante deoarece în luna martie, în ziua când se împlineau 13 zile de la începutul războiului cu Iranul, spunea că nu este „interesat” de Premiul Nobel pentru Pace.