Data actualizării: 11:33 11 Oct 2025 | Data publicării: 08:57 11 Oct 2025

Trump anunţă că laureata Premiului Nobel pentru Pace l-a sunat. Ce i-a transmis
Autor: Elena Aurel

donald trump Sursa foto: Agerpres
 

Preşedintele american Donald Trump a declarat că a primit vineri un telefon de la laureata Premiului Nobel pentru Pace pentru anul 2025, lidera opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado, informează dpa, citată de Agerpres.

"Persoana care a primit de fapt Premiul Nobel m-a sunat astăzi (vineri - n.r.), m-a sunat şi mi-a spus 'îl accept în onoarea ta, pentru că tu îl meritai cu adevărat'", le-a declarat Trump reporterilor din Biroul Oval, fără a menţiona numele liderei opoziţiei venezuelene.

"A făcut un lucru foarte frumos. Nu i-am spus 'atunci dă-mi-l mie', dar cred că ar fi făcut-o", a adăugat preşedintele american, care nu şi-a ascuns dorinţa de a primi acest premiu.

Comitetul Norvegian pentru Nobel a anunţat vineri la amiază că Machado a primit premiul pentru "munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice pentru poporul Venezuelei".

În reacţia sa iniţială, Machado a declarat că dedică premiul "poporului suferind din Venezuela" şi lui Trump "pentru sprijinul său decisiv" la adresa cauzei lor.

Trump a declarat vineri că "a ajutat-o pe parcurs". "Are nevoie de mult ajutor. În Venezuela este un dezastru", a mai afirmat preşedintele american.

Machado, în vârstă de 58 de ani, este considerată o forţă unificatoare în opoziţia venezueleană şi o adversară fermă a preşedintelui autoritar Nicolas Maduro, care este la putere din 2013. Ea a candidat la preşedinţie în 2023, dar a fost exclusă din alegeri anul următor din cauza unor presupuse nereguli.

