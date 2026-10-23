Melania Trump a obținut un armistițiu neașteptat între Rusia și Ucraina. Încetare a focului în orașul Oleșki

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Din articol Reprezentanți ai ambelor tabere vor vizita locuitorii din Oleșki

Melania Trump, soția președintelui Statelor Unite ale Americii, a reușit ce nu a putut să facă Donald Trump în ultimii aproape doi ani. Prima Doamnă a SUA a obținut un armistițiu între Federația Rusă și Ucraina în orașul Oleșki.

Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, a reușit să obțină un armistițiu între Rusia și Ucraina, limitat la orașul Oleșki, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Casei Albe.

Ambele națiuni au convenit să înceteze temporar orice acțiune militară în Oleșki, pentru a permite intrarea ajutoarelor umanitare și pentru a pregăti evacuarea civililor printr-un coridor de siguranță desemnat. Acest armistițiu localizat va intra în vigoare pe 29 octombrie 2026.

„Situația din Oleșki este critică. Oleșki este un oraș aflat pe linia frontului, în pragul unui dezastru. Populația rămasă în Oleșki este formată, în principal, din persoane în vârstă care au nevoie urgentă de îngrijiri medicale, medicamente, hrană și apă potabilă”, a declarat Melania Trump.

„Locuitorii din Oleșki au acces limitat la electricitate, trăiesc înconjurați de drumuri minate și sunt supuși constant unor atacuri militare. Era cât se poate de clar că, fără intervenția mea, ar fi fost imposibilă atât introducerea ajutoarelor umanitare în oraș, cât și evacuarea persoanelor în vârstă”, a adăugat ea.

Reprezentanți ai ambelor tabere vor vizita locuitorii din Oleșki

Melania Trump și reprezentantul său au colaborat direct cu liderii ruși și ucraineni pentru a stabili termenii acestui armistițiu localizat. În calitate oficială de „Intermediar Exclusiv”, Prima Doamnă a inițiat discuții cu ambele națiuni, reușind să armonizeze punctele de vedere ale părților cu privire la obiectivele acordului, procedurile tehnice, calendarul, etapele procesului și condițiile acestuia.

„Lideri civili, din afara sferei militare, din ambele țări vor colabora pentru a vizita locuitorii din Oleșki la domiciliile lor și pentru a evalua nivelul de asistență de care aceștia au nevoie. Locuitorii care doresc să fie evacuați vor beneficia de sprijin coordonat și de transport către destinația aleasă. Anticipez că unii vor dori să meargă în Rusia, iar alții în Ucraina”, a precizat Prima Doamnă Melania Trump.

„De asemenea, am asigurat participarea unei organizații media americane imparțiale, care va însoți echipele ruse și ucrainene pe teren pe parcursul întregului proces, documentând desfășurarea acestuia. Acest lucru va juca un rol esențial în garantarea faptului că dorințele fiecărei familii sunt respectate cu strictețe”, a adăugat Melania Trump.

Situația critică din Oleșki a intrat în atenția Melaniei Trump în timpul unei discuții private, desfășurate în cadrul evenimentului său „Fostering the Future Together” („Să clădim viitorul împreună”), organizat la New York cu prilejul celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Națiunilor Unite.

„Reprezentantul meu și cu mine am utilizat imediat canalul de comunicare stabilit cu Rusia și Ucraina în timpul celor șase reunificări anterioare, care au vizat 34 de copii. Ambele națiuni au desemnat prompt echipe pentru a coordona procedurile complexe implicate, inclusiv deminarea. De atunci, toate părțile au lucrat neîntrerupt, zi și noapte”, a explicat Melania Trump.

Orașul Oleșki este situat în sudul Ucrainei, pe malul opus al fluviului Nipru față de Herson. Înainte de război, în Oleșki locuiau aproximativ 24.000 de persoane. Astăzi, se estimează că au mai rămas între 1.700 și 2.000 de locuitori, în principal persoane în vârstă care nu au putut pleca, alături de aproximativ 50 de copii. Din 2022, nu a mai fost efectuată nicio numărătoare demografică oficială în Oleșki. De la începutul războiului, orașul a rămas pe linia frontului, o mare parte a populației fiind strămutată sau evacuată. În urma distrugerii barajului de la Kahovka, aproximativ 90% din teritoriul orașului a fost inundat.

Armistițiul obținut în Oleșki vine în timp ce Volodimir Zelenski s-a arătat disponibil să cedeze aproximativ 25% din teritoriul Ucrainei în schimbul unui acord de pace cu Rusia și primirii unor garanții de securitate. În plus, acum două zile, Vladimir Putin a fost de acord miercuri să reia luna viitoare negocierile trilaterale cu Washingtonul și Kievul.