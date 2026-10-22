Cea mai mare amendă de până acum împotriva Meta: "Minciunile se extind și dincolo de practicile privind datelele utilizatorilor"

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Meta, compania din spatele Facebook, Instagram și WhatsApp, a primit cea mai mare amendă de până acum pentru practicile sale comerciale.

Miercuri, un judecător din New Mexico a dispus o amendă de 25 de miliarde de dolari pentru Meta, în urma unui proces de două săptămâni care a avut loc la începutul acestui an și în care s-a constatat că societatea a mințit publicul ani la rând cu privire la modul în care a gestionat datele utilizatorilor Facebook.

"Minciunile se extind și dincolo de practicile Meta privind datele", a declarat judecătorul, adăugând că acestea au vizat "esența practicilor comerciale de bază ale Facebook”, potrivit BBC.

Avocatul principal al Meta, CJ Mahoney, a declarat că hotărârea face "aproape imposibilă desfășurarea afacerilor în statul New Mexico". Compania intenționează să facă apel, demers care, potrivit lui Mahoney, va avea succes.

Cea mai mare amendă de până acum împotriva Meta

Amenda este cea mai mare de până acum împotriva Meta, care în acest an a fost fie amendată, fie a acceptat să soluționeze alte câteva procese, inclusiv un acord de 18 miliarde de dolari cu statul California privind siguranța copiilor.

Procesul din New Mexico a avut la bază rolul jucat de Meta (care la acea vreme își desfășura activitatea sub numele de Facebook) în ceea ce a devenit cunoscut sub numele de scandalul Cambridge Analytica.

Acea firmă a utilizat date și informații de la milioane de utilizatori Facebook în cadrul activității sale de consultanță politică, inclusiv pentru proiecte legate de alegerile prezidențiale din SUA din 2016, în urma cărora Donald Trump a fost ales președinte pentru prima dată.

De asemenea, statul New Mexico acuzase Meta că a indus în eroare publicul în mod intenționat cu privire la modul în care a beneficiat de pe urma conținutului care includea discursuri instigatoare la ură și la modul în care au fost aplicate regulile împotriva acestuia. Jurații au constatat că societatea a indus în eroare publicul în mod intenționat și în cazul acestor acuzații.

"O taxă pe liberul arbitru"

Meta a contestat aceste afirmații. "În esență, acest proces urmărește să impună o taxă pe liberul arbitru pentru a pune în aplicare noi reguli privind ceea ce oamenii pot spune online", a adăugat Mahoney.

Avocații statului New Mexico au dat în judecată compania din cauza numeroaselor declarații făcute de directorii Meta de-a lungul anilor, potrivit cărora datele utilizatorilor nu au fost niciodată partajate cu terțe părți sau accesate de acestea fără permisiunea utilizatorului, când în realitate lucrurile nu au stat așa.

Ei au susținut că întreaga populație a statului, de aproximativ două milioane de oameni, a fost afectată de lipsa de onestitate a Meta în ceea ce privește modul în care a controlat datele utilizatorilor. Un juriu a constatat că Meta a încălcat legile statului de peste 40 de milioane de ori.

"Nicio corporație nu este prea puternică pentru a nu fi trasă la răspundere"

"Prea mult timp, companii tehnologice puternice au funcționat ca și cum dimensiunea și influența lor le-ar fi plasat dincolo de incidența legii. Rezultatul de astăzi arată clar că nicio corporație nu este prea puternică pentru a nu fi trasă la răspundere", a declarat miercuri procurorul general din New Mexico, Raúl Torrez.

Avocații statului au cerut amenzi de până la 40 de miliarde de dolari împotriva Meta. Meta a argumentat că orice sumă care depășește 3,4 miliarde de dolari ar fi neconstituțională.

Judecătorul Francis Mathew a fost direct, miercuri, în decizia sa de a amenda Meta cu o sumă aproximativ egală cu profiturile sale din fiecare trimestru.

El a declarat că încălcările legii de către Meta și prezentarea eronată în fața publicului a modului în care datele lor de pe Facebook au fost utilizate și partajate au fost "deliberate" și s-au întins pe "mai bine de 11 ani", din 2010 până în 2021.

Amenda inițială: 219 miliarde de dolari

Deși suma totală a penalității împotriva Meta, calculată pe baza miilor de încălcări ale legii statului, a fost estimată la 219 miliarde de dolari, judecătorul Mathew a redus sancțiunea la amenda de 25 de miliarde de dolari.

Aceasta urmează unei amenzi de 5 miliarde de dolari impuse în 2019 de Comisia Federală pentru Comerț din SUA (FTC) împotriva companiei pentru practicile sale privind confidențialitatea datelor.

Meta a fost amendată cu 567 de milioane de dolari în cea mai importantă decizie privind siguranța copiilor împotriva unui gigant al rețelelor sociale

New Mexico a fost unul dintre cei mai notabili adversari ai Meta în instanță. Statul a amendat, de asemenea, Meta în acest an cu aproape 1 miliard de dolari pentru că a indus în eroare publicul cu privire la siguranța platformelor sale de socializare pentru copii.

Meta, comparată cu un "poluator"

Judecătorul care a prezidat acel proces a comparat în cele din urmă Meta cu un poluator industrial al aerului, forma sa de poluare fiind "dauna psihologică și exploatarea sexuală a copiilor".

Oricât de mari ar fi amenzile împotriva Meta, compania cheltuiește mult mai mult pe infrastructură, în timp ce încearcă să recupereze terenul în fața altor companii tehnologice în cursa inteligenței artificiale (IA).

Mark Zuckerberg a declarat în cadrul unei discuții cu analiștii financiari că instrumentul de IA al Meta orientat către consumatori, Muse, este deja utilizat de 10 milioane de oameni.

"Dezvoltarea Muse pentru a deservi miliarde de oameni reprezintă atât misiunea, cât și strategia noastră", a declarat Mark Zuckerberg.

Meta, cheltuieli mai mari decât încasările

În acest scop, Meta preconizează că va cheltui cel puțin 135 de miliarde de dolari în acest an, în principal pentru proiecte de IA, dar suma ar putea ajunge până la 145 de miliarde de dolari.

Compania cheltuiește atât de mult pe IA încât a raportat un flux de numerar negativ de peste 2 miliarde de dolari – o premieră evidentă pentru Meta de când a fost listată la bursa publică, în urmă cu 14 ani, potrivit unei analize a BBC asupra documentelor financiare anterioare ale companiei.

Fluxul de numerar reprezintă banii pe care o companie îi păstrează după ce plătește pentru operațiuni și investiții. Astfel, Meta cheltuiește acum mai mult decât încasează, chiar dacă obține mai mulți bani ca niciodată.

Veniturile Meta au crescut cu 26% în perioada iulie-septembrie comparativ cu anul trecut, ajungând la 64,5 miliarde de dolari. Profiturile sale s-au triplat, de asemenea, ajungând la 9,8 miliarde de dolari.

Cu toate acestea, compania intenționează să cheltuiască și mai mult pentru investițiile în IA. Directorul financiar al Meta, Susan Li, a anunțat în cadrul discuției o nouă divizare a acțiunilor (stock split), prin care acționarii existenți ai Meta vor primi o nouă acțiune fără drept de vot.

Li a declarat că noua clasă de acțiuni nu este încă destinată unei investiții specifice, dar a făcut aluzie la costurile continue legate de IA și a menționat că societatea ar putea avea nevoie de "mai multă flexibilitate de finanțare" anul viitor.