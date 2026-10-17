Ochelarii inteligenți Ray-Ban ar fi spionat utilizatorii în secret. Meta recunoaște defecțiunea: Problema a fost rezolvată

Ochelarii inteligenți Ray-Ban ar fi spionat utilizatorii în secret. Meta recunoaște defecțiunea: Problemă a fost rezolvată / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @pangkhanomwan

Eroare gravă de securitate la compania lui Mark Zuckerberg: ochelarii inteligenți Ray-Ban Meta au înregistrat conversațiile purtătorilor și le-au salvat pe servere fără comanda vocală obligatorie și fără acordul utilizatorilor.

Ochelarii inteligenți Ray-Ban Meta ar fi început să înregistreze discuțiile private ale oamenilor fără ca aceștia să rostească formula de activare „Hey, Meta” și fără acordul lor explicit, notează Arstechnica. Compania fondată de Mark Zuckerberg a transmis că a remediat problema printr-un patch.

Dar, discuțiile au explodat pe rețelele sociale după ce mai mulți posesori ai gadgetului au observat că aplicația Meta AI salva automat fișiere audio și transcrieri fidele ale unor conversații banale din viața de zi cu zi. Problema a fost expusă pe Reddit, de Kindly-Audience-137. Acesta a remarcat anomalia pe trei perechi diferite de ochelari, deși avea dezactivată opțiunea care permitea asistentului să răspundă fără comanda vocală obligatorie.

„Cred că această situație merită o investigație tehnică serioasă. Clienții nu ar trebui să se întrebe dacă discuțiile lor private ajung înregistrate fără să activeze intenționat asistentul cu inteligență artificială al ochelarilor”, a scris utilizatorul Reddit.

El a precizat că anomalia a apărut imediat după o actualizare de firmware.

„Această problemă a fost rezolvată. Oamenii pot gestiona, revizui și șterge jurnalele vocale ale interacțiunilor lor cu Meta AI din setări în orice moment”, au spus reprezentanții Meta, conform sursei citate.

Răspunsul companiei a confirmat existența erorii, dar a evitat să lămurească numărul total de dispozitive afectate sau cauza tehnică exactă care a declanșat interceptările neautorizate.

LED-ul de avertizare nu mai oferă nicio garanție: controverse tot mai mari pe tema spionajului

Pentru a calma temerile legate de supravegherea pe ascuns, Meta a promovat intens ledul luminos integrat pe ramă, martor vizual care se aprinde atunci când camera sau microfonul captează imagini și sunet. În plus, o actualizare din luna august forțează oprirea înregistrării dacă acel beculeț este acoperit.

Totuși, faptul că microfoanele s-au activat singure dovedește că erorile de soft pot anula aceste măsuri de precauție. Situația se adaugă unui dosar mai vechi de suspiciuni. Anterior, angajați ai companiei Sama din Kenya, partener contractual Meta pentru etichetarea datelor AI, au dezvăluit pentru o anchetă jurnalistică suedeză că au vizualizat materiale extrem de intime trimise din ochelari pe serverele gigantului tech, inclusiv imagini din băi sau dormitoare înregistrate fără știrea proprietarilor.

„Meta deține acest tip de conținut în bazele sale de date. Oamenii se pot înregistra greșit fără să știe măcar ce captează dispozitivul”, a spus un angajat al companiei.

Reacție în lanț: procese colective în SUA și interdicții cerute în Europa

Scandalul transcrierilor secrete amplifică presiunea judiciară asupra gigantului tech. În Statele Unite, dezvăluirile anterioare au stat la baza unui proces colectiv și au determinat deschiderea unei anchete oficiale de către Procurorul General din Texas, Ken Paxton.

În Europa, mai multe state cer măsuri drastice. Autoritățile din Norvegia analizează deja un proiect legislativ pentru o interdicție temporară a dispozitivelor de acest tip în locurile publice, din cauza riscului de filmare pe ascuns. Cât timp echipamentele capabile să capteze imagini și sunet rămân vulnerabile la erori de sistem, frica utilizatorilor că propria intimitate ajunge pe servere străine nu mai este o simplă teorie, e o realitate demonstrată tehnic.