Bani pentru cei care descoperă breșe de securitate în sistemele instituțiilor publice. Proiect de lege la Senat privind DNSC

Bani, lei românești/ Sursa foto: Agerpres / bani

Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege care îi permite Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC) să desfășoare programe prin care specialiști în securitate informatică să caute și să raporteze vulnerabilitățile din rețelele și sistemele informatice ale autorităților și instituțiilor publice. Cei care descoperă probleme reale, confirmate, vor fi răsplătiți cu bani.

"DNSC poate iniţia şi gestiona programe de identificare şi raportare a vulnerabilităţilor, cu acordarea de recompense băneşti pentru vulnerabilităţile validate, pentru reţelele şi sistemele informatice proprii, precum şi pentru cele deţinute, administrate sau utilizate de autorităţi şi instituţii publice de alte entităţi de drept public din spaţiul cibernetic naţional civil, cu respectarea domeniului de aplicare, a excluderilor şi a regimurilor speciale prevăzute (...), precum şi a competenţelor şi drepturilor titularilor reţelelor şi sistemelor informatice vizate", prevede proiectul adoptat.

Conform acestuia, includerea unei reţele sau a unui sistem informatic într-un astfel de program este condiţionată de acordul prealabil, expres şi scris al tuturor titularilor dreptului de a autoriza testarea asupra reţelei, sistemului informatic sau componentelor vizate. Acordul identifică reţeaua, sistemul informatic sau componentele asupra cărora se poate efectua testarea şi precizează limitele acesteia.

Ce activități vor fi interzise și ce riscă cei care le încalcă

În cadrul acestor programe sunt interzise:

a) accesarea, copierea, ştergerea sau modificarea neautorizată a datelor;

b) utilizarea atacurilor de tip brute-force, a tehnicilor de phishing a altor tehnici de inginerie socială;

c) utilizarea de programe de tip malware sau a altor tehnici care pot afecta disponibilitatea, integritatea sau funcţionarea reţelelor şi sistemelor informatice;

d) menţinerea accesului la reţelele şi sistemele informatice după încetarea autorizării sau extinderea accesului la alte reţele, sisteme, componente conturi care nu sunt incluse în program;

e) divulgarea publică a vulnerabilităţilor cu încălcarea condiţiilor legale aplicabile procesului de divulgare coordonată;

f) orice altă activitate care depăşeşte limitele autorizării sau contravine prevederilor legale aplicabile.

Nerespectarea condiţiilor programului sau depăşirea limitelor autorizării atrage încetarea autorizării pentru activităţile respective şi pierderea dreptului la recompensă pentru vulnerabilitatea în cauză, fără a aduce atingere răspunderii civile, contravenţionale sau penale, după caz. Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor fiind decizională, notează Agerpres.

Într-un interviu acordat DCNews, expertul DNSC, Cezar Bărbuceanu, a explicat modul în care a intervenit instituția în cazurile atacurilor de la ANCPI și MIPE, când a fost notificată în fiecare caz și de ce este prea devreme pentru a spune dacă cele două atacuri au o legătură. De asemenea expertul DNSC a spus cum pot fi prevenite atacurile cibernetice.

Cum pot fi prevenite atacurile cibernetice. Sfaturile DNSC



„Măsurile sunt simple. Avem legislație și avem tot felul de ghiduri, de campanii de conștientizare pe care DNSC le face zilnic - cu privire la actualizarea sistemelor informatice, utilizarea unor parole sofisticate, securizarea aplicațiilor mobile, utilizarea telefonului de serviciu în regim de telework, cum să previi astfel de atacuri sau astfel de tentative de înșelăciune. Noi facem zilnic aceste campanii de conștientizare. Regula ar fi fost să prevenim aceste lucruri luând setul cel mai optim de măsuri, ca să nu picăm în astfel de situații”, a mai punctat Cezar Bărbuceanu.