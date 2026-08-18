”Dacă ați putea scrie astăzi regulile AI pentru România de mâine, ce ați scrie?” Andrei Baciu lansează Consultarea Națională privind AI, rezultatele vor fi trimise la ONU

Andrei Baciu / sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Deputatul PNL Andrei Baciu a lansat Consultarea Națională cu privire la Inteligența Artificială, prin care românii sunt invitați să își exprime opiniile despre utilizarea AI.

Totodată, Andrei Baciu spune că rezultatele vor fi publicate și transmise experților ONU, cu scopul de a contribui la viitoarele politici despre inteligența artificială.

”Dacă ați putea scrie astăzi regulile AI pentru România de mâine, ce ați scrie?”

”Dacă ați putea scrie astăzi regulile AI pentru România de mâine, ce ați scrie?

Este întrebarea de la care pornește Consultarea Națională privind Inteligența Artificială, pe care o lansez astăzi pentru a afla direct de la voi cum vedeți schimbările pe care AI le aduce deja în societate.



Pentru că eu cred că viitorul inteligenței artificiale nu trebuie decis doar în cercuri restrânse, de experți, companii sau instituții. Oamenii ale căror vieți și profesii sunt schimbate de această tehnologie trebuie să aibă un cuvânt de spus.

Consultarea poate fi completată aici:

https://forms.gle/5HSHgfBq7Sh6hQDd8

Întrebările de bază durează aproximativ 2 minute, iar restul secțiunilor sunt opționale. Dacă vreți să parcurgeți consultarea integral, completarea durează cel mult 5–7 minute.

Inteligența artificială schimbă deja felul în care muncim, învățăm, luăm decizii și ne raportăm la lumea din jur.



În ultimele luni, am discutat despre aceste lucruri la cel mai înalt nivel al Națiunilor Unite, la New York și la Geneva, unde a fost prezentat primul raport al Națiunilor Unite despre inteligența artificială, realizat de o echipă de 40 de experți internaționali.



Câteva dintre concluziile raportului arată cât de mare și cât de rapidă este această transformare: peste 60% dintre joburile din SUA din 2018 nu existau în 1945, iar performanța modelelor de AI a crescut de la 8% la 45% în doar 16 luni. Sunt doar două exemple clare care ne arată că nu mai vorbim despre un viitor îndepărtat.



Cred că este esențial ca discuția despre regulile de mâine să aibă loc profesionist, serios și cu rezultate concrete și în România”, a scris Andrei Baciu.

Întrebările adresate în Consultarea Națională privind Inteligența Artificială



”Prin această consultare vreau să aflu direct de la voi:

→ Ce oportunități vedeți în inteligența artificială, în viața voastră și în domeniul în care lucrați?

→ Ce riscuri vă preocupă?

→ Ce schimbări simțiți deja în felul în care munciți, învățați sau trăiți?

→ Ce așteptări aveți de la stat și de la Parlament?

→ Și, poate cel mai important, cum credeți că ar trebui să arate regulile prin care ne asigurăm că inteligența artificială este folosită în beneficiul oamenilor?



Răspunsurile voastre vor contribui la definirea temelor și priorităților pe care le voi aprofunda în activitatea parlamentară.



La finalul consultării, voi publica rezultatele și principalele concluzii, astfel încât să puteți vedea concret ce a rezultat din acest demers. Ulterior, le voi transmite către experții care au contribuit la raportul Națiunilor Unite, precum și către forurile naționale și internaționale relevante, astfel încât vocea oamenilor din România să ajungă și acolo unde se discută și se construiesc regulile pentru viitor.



Dacă vreți ca România să aibă un cuvânt de spus în felul în care va arăta viitorul AI, completați consultarea și, dacă vi se pare importantă, trimiteți-o mai departe!

P.S. Raportul ONU care a inspirat acest demers îl las în primul comentariu”, a scris Andrei Baciu, pe o rețea socială.