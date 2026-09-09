Prețurile pentru noile iPhone 18 Pro și pentru primul iPhone pliabil de la Apple

iPhone Duo

Mult așteptatul eveniment keynote al Apple din septembrie, în cadrul căruia compania anunță în fiecare an noua generație de iPhone, a avut loc.

Anul acesta a venit rândul noii familii iPhone 18, care sosește și cu o nouă culoare. Compania din Cupertino a prezentat în total trei versiuni: Mult așteptatul prim iPhone pliabil, iPhone Duo, iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, conform Apple.com.

Preț iPhone 18 Pro



iPhone 18 Pro, 256 GB: 1.199 de dolari (1.469 de euro)

iPhone 18 Pro, 512 GB: urmează să fie confirmat

iPhone 18 Pro, 1 TB: urmează să fie confirmat



Preț iPhone 18 Pro Max



iPhone 18 Pro Max, 256 GB: 1.299 de dolari (1.619 euro)

iPhone 18 Pro Max, 512 GB: urmează să fie confirmat

iPhone 18 Pro Max, 1 TB: urmează să fie confirmat

iPhone 18 Pro Max, 2 TB: urmează să fie confirmat



iPhone Duo



iPhone Duo, 256 GB: 1.999 de dolari, echivalentul a aproximativ 2.399 de euro.

iPhone 18 Pro este conceput special pentru a oferi performanțe fără precedent. iPhone 18 Pro Max oferă o autonomie cu până la 6 ore mai mare pentru redarea video, comparativ cu iPhone 17 Pro Max. Încărcarea prin cablu este mai rapidă, iar cipul A20 Pro, răcit cu ajutorul unei camere de vapori, poate gestiona chiar și cele mai solicitante sarcini de inteligență artificială.

Noua cameră principală Fusion de 48 MP, cu diafragmă variabilă, permite realizarea unor fotografii și videoclipuri de calitate mai bună în condiții de lumină slabă și oferă o profunzime de câmp mai mare.

Toate acestea sunt integrate într-o carcasă unibody rezistentă, cu protecție Ceramic Shield atât pe partea frontală, cât și pe cea din spate, tot ceea ce își poate dori un utilizator profesionist.

iPhone 18 Pro deschide noi perspective cu diafragma variabilă a camerei principale Fusion de 48 MP, oferind fotografii și videoclipuri de o calitate mai bună în condiții de lumină slabă, precum și detalii mai clare în întreaga imagine. Iar cu noile comenzi Pro și Photographic Styles 3, care permit ajustarea texturii și granulației, vei avea și mai multă libertate creativă.

iPhone 18 Pro îți permite să adaugi efectele modului Cinematic videoclipurilor obișnuite chiar și după ce le-ai filmat, astfel încât orice moment să poată căpăta un aspect cinematografic. Suportul pentru 60 fps asigură imagini fluide în modul slow-motion. Iar cu funcția Audio Mix, poți izola o interpretare muzicală de sunetele din jur, astfel încât fiecare notă să se audă clar.

Videoclipuri mai bune în condiții de lumină slabă



Sistemul de camere al iPhone 18 Pro îmbunătățește filmările realizate în condiții de lumină slabă, fie noaptea, fie în interior, prin ajustarea inteligentă a diafragmei și a ratei de cadre, pentru imagini mai luminoase și mai clare.