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Hackerii nu mai testează inteligența artificială doar experimental, ei o integrează deja în atacurile de zi cu zi.

Un sistem automatizat a reușit recent să fure mii de credențiale de acces în doar șase ore. El a operat complet autonom pe o infrastructură compromisă, arată datele publicate în raportul GTIG AI Threat Tracker Q3 2026. Documentul, întocmit de divizia Google Threat Intelligence pe baza investigațiilor făcute de Mandiant, confirmă trecerea de la simple comenzi date asistenților virtuali la operațiuni agentice complexe.

Grupările de spionaj cibernetic asociate Chinei conduc plutonul. Actorul cunoscut sub indicativul BASIN CASTLE utilizează modele de limbaj de la faza de documentare a țintelor până la depanarea erorilor apărute în cod în plină operațiune. O altă grupare a încercat să transforme asistentul Gemini într-un instrument automatizat capabil să execute singur primele etape ale unei spargeri.

Boți care induc în eroare programatorii și malware ascuns în librării software

Schimbarea de paradigmă vizează însă și infrastructura din spatele noilor tehnologii. Hackerii au început să atace dezvoltatorii software și asistenții digitali folosiți la scrierea codului sursă.

Grupul TeamPCP a introdus portițe de acces (backdoor-uri) în instrumentele pe care le folosesc acești asistenți și a alterat metadatele unor pachete open-source. În acest fel, instrumentele AI ajung să le recomande programatorilor dependențe malițioase sau bucăți de cod infectate, prin care atacatorii pot executa comenzi pe ascuns. Practica amintește de modul în care atacatorii cibernetici au exploatat vulnerabilitățile din lanțul de aprovizionare software în marile campanii din anii trecuți.

Deturnarea serverelor cloud pentru modele locale și costuri pe spatele victimelor

Dincolo de furtul de date, atacatorii vizează puterea de calcul necesară rulării acestor sisteme. În aprilie 2026, specialiștii Mandiant au descoperit un caz în care hackerii au preluat mediile cloud ale unei organizații doar pentru a activa instanțe GPU de mare putere, pe cheltuiala victimei, pentru a susține procese AI neautorizate.

În paralel, gruparea de spionaj UNC6508, care a atacat mai multe spitale din SUA, a ales să instaleze un model AI local direct pe calculatoarele compromise. Metoda le permite atacatorilor să scape de filtrele de securitate și monitorizarea impuse de furnizorii comerciali de tehnologie.

Problema nu se oprește la spionaj. Lucrători IT afiliați regimului din Coreea de Nord au creat conturi fictive la scară largă pentru a accesa ilegal interfețele de programare (API) ale modelelor mari de limbaj, iar mai multe companii din sănătate, media și tehnologie din Europa și America de Nord au primit amenințări cu publicarea unor modele AI proprietare dacă nu plătesc răscumpărare.

„În acest moment, putem presupune că toți actorii malițioși folosesc AI într-o anumită măsură și că operațiunile lor au avut de câștigat de pe urma acestui lucru. La fel ca toți ceilalți, suntem preocupați de problema vulnerabilităților, însă AI este aplicată în multe alte zone, iar lucrurile vor deveni cu atât mai dificile pe măsură ce este utilizată în mod agentic, creând adversari mai rapizi și capabili să opereze la scară. Infractorii, precum cei care au desfășurat o campanie de exploatare în masă în doar șase ore, se vor orienta către atacuri care evoluează mai repede decât capacitatea noastră de reacție.

Pentru a se putea extinde și pentru a obține acces la resurse AI, actorii malițioși le vor fura. Chiar și actorii de spionaj cibernetic precum UNC6508 sunt dispuși să utilizeze sisteme compromise. Acest actor a folosit inclusiv un model local, ceea ce i-a permis să evite monitorizarea furnizorilor comerciali.

Există o nouă generație de actori malițioși, precum TeamPCP, care va viza sistemele AI pe măsură ce le integrăm în infrastructura noastră tehnologică. Pentru moment, principalul lor punct de interes este lanțul de aprovizionare, însă este clar că vor căuta și alte oportunități”, a spus John Hultquist, analist-șef în cadrul Google Threat Intelligence Group, într-un comunicat remis DC News.