Viitorul prevăzut de Mark Zuckerberg. Mai multe companii cu mai puţini angajaţi, datorită AI

Inteligența Artificială - foto AI

Mark Zuckerberg, fondatorul META, companie care reuneşte Facebook şi Instagram, printre altele, vede un viitor în care Inteligenţa Artificială nu va elimina locuri de muncă, ci va duce la crearea mai multor companii, dar cu un număr mai mic de angajaţi.

Mark Zuckerberg a explicat totul într-o postare pe blogul său, numită "Viitorul este pentru toată lumea". Mark Zuckerberg vorbeşte despre dezvoltarea responsabilă, dar şi despre democratizarea inteligenţei artificiale, şi spune că viitorul AI trebuie să se bazeze pe echilibrul de putere şi pe împuternicirea individuală. În plus, fondatorul META este de părere că Inteligenţa Artificială nu trebuie centralizată în mâna câtorva guverne, ci trebuie să fie un instrument de inovaţie şi independenţă, disponibil tuturor.

"Suntem norocoși să trăim într-un moment incredibil al istoriei. În următorii câțiva ani, oamenii vor putea folosi o superinteligență care depășește capacitatea umană pentru a crea și descoperi lucruri extraordinare, pentru a construi noi afaceri, a exprima idei noi, a învăța concepte noi și pentru a ne îmbunătăți sănătatea și calitatea vieții. Pe măsură ce ne apropiem de acest moment, este important să dezvoltăm o filozofie despre modul în care putem folosi cel mai bine superinteligența pentru a ne asigura că aceasta îmbunătățește viața, munca, comunitățile, libertatea și siguranța tuturor.

Întrebările definitorii ale epocii noastre sunt cine va avea acces la superinteligență și spre ce o vom orienta. Va fi ea centralizată și restricționată la doar câteva instituții, sau va fi un instrument care îi va împuternici pe toți?

Propunem o filozofie bazată pe împuternicirea individuală ca sursă de prosperitate, pe invenție ca scop primar al superinteligenței și pe echilibrul de putere ca temelie a siguranței.

Toate tehnologiile noi creează oportunități și provocări. Superinteligența va fi printre cele mai importante tehnologii din istorie, astfel încât oportunitățile și provocările sale vor fi probabil mai mari decât orice am văzut în timpul vieții noastre. Ar trebui să luăm acest lucru foarte în serios", a scris Mark Zuckerberg.

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Adevăratul rol al AI-ului

Zuckerberg spune că rolul suprem al inteligenţei artificială nu trebuie să fie doar să automatizeze munca, aşa cum este ea percepută acum, ci să contribuie la descoperiri noi, fie că vorbim despre medicamente, tehnologii sau alte lucruri, dar să şi stimuleze creativitatea.

"Este surprinzător că discursul multora dintre cei care dezvoltă IA este atât de plin de apocalipsă și sumbre previziuni. Nu înțeleg de ce cineva care crede că IA va elimina majoritatea locurilor de muncă și o mare parte din relevanța umanității s-ar grăbi să construiască acel viitor. Noțiunea că IA este atât de periculoasă încât singura cale sigură este o concentrare extremă a puterii pare în mod inerent problematică. Istoric vorbind, speranța că o putere absolută va purta de grijă umanității în mod binevoitor, dacă este suficient de iluminată, nu a dus la rezultate sigure sau pozitive.

Umanitatea a fost martora multor progrese transformative. De fiecare dată a existat teama că oamenii vor fi lăsați în urmă. Dar de fiecare dată umanitatea a ieșit din aceste schimbări cu mai mulți oameni care se bucură de o prosperitate, o sănătate și o libertate mai mari. Credem că acest lucru va fi valabil și în cazul IA, iar abundența viitorului va putea fi împărtășită de toată lumea. De asemenea, credem că valorile care ne-au adus în acest punct — cum ar fi libertatea, libera cercetare, libera inițiativă și egalitatea de șanse — sunt, de asemenea, valorile corecte pentru a construi un viitor pozitiv.

Punerea puterii în mâinile oamenilor pentru ca aceștia să-și urmeze propriile aspirații este modul în care umanitatea a făcut cele mai mari progrese. Ideile inovatoare și pașii importanți înainte au apărut rareori doar din partea instituțiilor consacrate. Ele au venit de la frații dintr-un atelier de biciclete care au crezut că oamenii pot zbura, de la ucenicul de legător de cărți fără studii care a înțeles cum să genereze electricitate și de la puștiul dintr-un garaj care s-a gândit că calculatoarele personale ar putea fi pentru toată lumea. Credem că acest lucru va continua să fie valabil. Pe măsură ce fiecare persoană obține instrumente mai puternice, fiecare va deveni mai capabil să modeleze viitorul, nu mai puțin.

Invenția, nu automatizarea, va fi cea mai mare contribuție a superinteligenței. IA timpurie putea răspunde la întrebări și putea efectua munci de rutină. În curând, va ajuta din ce în ce mai mult la descoperirea de noi cunoștințe — de la descoperirea de noi medicamente pentru a vindeca boala unui membru al familiei până la găsirea de noi modalități de a-ți îmbunătăți afacerea. În timp ce numărul de întrebări pe care o persoană le poate pune într-o zi este limitat, numărul de lucruri valoroase pe care superinteligența le poate inventa pentru a te ajuta să-ți atingi obiectivele este nelimitat", a mai arătat acesta.

AI-ul disponibil pentru toţi, nu doar pentru unii

Mark Zuckerberg argumentează ideea conform căreia toată lumea ar trebui să aibă acces egal la inteligenţa artificială prin câteva exemple duse la extrem. Totuşi, spune acesta, dacă accesul este restricţionat, egalitatea de şanse ar fi diminuată considerabil.

"Ca un experiment, imaginați-vă că o singură persoană ar avea un avocat superinteligent. Aceasta ar avea un avantaj incorect în instanță, chiar dacă nu ar avea dreptate pe fond. Acest lucru ar duce la o societate mai rea. Dar acum imaginați-vă că toată lumea are un avocat superinteligent. În acest caz, justiția s-ar înfăptui mult mai echitabil și mai eficient decât astăzi, când există adesea un dezechilibru de competențe și resurse în litigii.

În mod similar, dacă o singură persoană ar deține o superinteligență pentru securitate cibernetică, ar putea probabil să spargă aproape orice sistem tehnic, iar lumea ar fi mult mai puțin sigură decât astăzi. Dar dacă toată lumea are acces la o superinteligență cibernetică, atunci toate sistemele noastre tehnice ar deveni mai sigure decât astăzi, deoarece superinteligența pe scară largă ar ajuta la consolidarea și actualizarea fiecărui sistem.

Dacă o singură afacere ar deține superinteligență, acea afacere le-ar depăși pe toate celelalte și ar duce la o piață mai puțin dinamică și mai puțin prosperă la nivel general decât avem astăzi. Dar dacă toată lumea are acces la superinteligență, atunci fiecare va avea instrumentele necesare pentru a crea lucruri noi dincolo de ce este posibil astăzi, iar economia va fi mai dinamică și va genera o prosperitate mai larg distribuită.

Când oamenii sunt împuterniciți, ei se concurează și se controlează reciproc în mod natural din punct de vedere economic, social, politic și în toate celelalte planuri ale interacțiunii umane. De asemenea, oamenii controlează și echilibrează puterea instituțiilor, inclusiv a companiilor și guvernelor.

Dar dacă puterea superinteligenței este deținută de un număr mic de indivizi, afaceri, guverne sau de IA însăși, atunci acest lucru va duce în mod natural la rezultate mai puțin favorabile pentru toți ceilalți. Acesta nu este un principiu tehnologic. Este vorba despre echilibrul de putere. Nu există o superinteligență singulară binevoitoare.

Prin urmare, cheia unui viitor pozitiv pentru toată lumea este obținerea unui echilibru de putere care să favorizeze indivizii. Soluția este să ne asigurăm că superinteligența este distribuită pe scară largă pentru a împuternici oamenii", a mai scris Mark Zuckerberg.

Mai multe locuri de muncă, cu ajutorul AI?

Poate cea mai bună veste din viitorul prevăzut de Mark Zuckerberg este creşterea numărului de locuri de muncă. Un mesaj complet împotriva credinţei populare, care transmite adesea că AI-ul va înlocui oamenii.

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"Fiecare persoană va avea instrumente puternice pentru a crea noi afaceri, iar economia va deveni mai antreprenorială. Oamenii încep să poată concretiza idei ei înșiși, fără a fi nevoie să strângă fonduri sau să construiască echipe mari. Multe idei care ar fi fost prea grele sau scumpe de încercat înainte vor fi acum posibile. Aceasta înseamnă că vom vedea mult mai multe idei și afaceri. Prevăd că acest lucru va duce nu numai la o creștere economică mult mai mare, ci și la mai multe locuri de muncă în timp, nu la mai puține.

Oamenii se tem că automatizarea va depăși creșterea capacităților individuale, ducând la pierderea locurilor de muncă, urmată de o perioadă dificilă în care oamenii învață noi profesii. Dar nu există nicio regulă care să spună că IA trebuie să sporească automatizarea mai rapid decât crește capacitățile indivizilor sau cererea de noi competențe. Statisticile recente sugerează că este mai probabil ca dezvoltarea capacităților individuale să egalizeze sau să depășească automatizarea, caz în care oamenii vor obține abilitatea de a face multe lucruri noi înainte ca locurile lor de muncă actuale să se schimbe. Acest lucru ar duce la un echilibru sănătos și potențial chiar la o creștere a numărului de locuri de muncă.

Există mai multe motive să fim optimiști că va exista o abundență de locuri de muncă în viitor. Indiferent cât de inteligentă devine IA, va exista întotdeauna o cantitate finită de putere de calcul și, prin urmare, un cost de oportunitate pentru modul în care o folosim. Dacă oamenii pot folosi IA pentru a inventa lucruri noi extrem de valoroase, va avea mai mult sens să o alocăm pentru asta decât pentru automatizarea locurilor de muncă existente. Cu cât superinteligența servește mai mult ca instrument de invenție, cu atât este mai probabil ca abilitățile individuale să depășească automatizarea, iar viitorul să fie mai bun pentru oameni.

De asemenea, oamenii vin în mod continuu cu idei noi pentru a ne face viața mai bună și cu noi locuri de muncă pentru a aduce aceste idei la viață. Cu o generație în urmă nu existau dezvoltatori de aplicații, creatori de conținut pe rețelele sociale, tehnicieni pentru vehicule electrice sau operatori de centre de date. În viitorul apropiat, vor exista noi locuri de muncă care nu sunt comune astăzi, cum ar fi studiouri de produse formate dintr-o singură persoană care proiectează jucării, mobilă sau haine personalizate; creatori de lumi virtuale și designeri de experiențe care creează jocuri, povești și aventuri; biologi personali care folosesc superinteligența pentru a formula tratamente personalizate; și multe altele pe care nu le putem concepe încă", a mai arătat Mark Zuckerberg. .