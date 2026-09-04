ChatGPT, Claude, Gemini şi Grok au picat la nivel mondial

Sursa: Freepik / ChatGPT

Cele mai importante platforme de inteligenţă artificială, ChatGPT, Claude, Gemini şi Grok au picat, joi, la nivel mondial.

Platformele de inteligenţă artificială (AI) ChatGPT (dezvoltată de OpenAI), Gemini (Google), Claude (Anthropic) şi Grok (SpaceXAI) au picat joi la nivel mondial, potrivit portalului specializat DownDetector, citat de EFE.

Mii de utilizatori au raportat, joi dimineaţă, întreruperi ale serviciilor de chatbot în mai mult de 70 de ţări.

Cea mai afectată platformă a fost ChatGPT. Conform DownDetector, aproximativ 38.000 de utilizatori din SUA au raportat probleme la ora locală 11:00. Acelaşi site arată că 80% dintre problemele raportate fac referire direct la chatbot, în timp ce 8% sunt pentru erori de funcţionare ale sistemului de inteligenţă artificială OpenAI specializat în programare şi generare de cod. Doar 7% dintre raportări indică probleme în aplicaţie.

La rândul său, pagina oficială de stare a sistemului OpenAI afişa o notificare care indica faptul că în prezent "întâmpină probleme" şi că există "erori grave în ChatGPT şi Codex".

"Am aplicat măsuri corective şi monitorizăm recuperarea", se notează în mesajul de pe site.

Între timp, site-ul de stare a sistemului lui Claude indică "erori mari pe mai multe modele".

"A fost implementată o soluţie pentru Claude Mythos 5.1, Claude Fable 5.1 şi Claude Opus 5 şi monitorizăm recuperarea acestora. Singurele modele afectate momentan sunt Opus 4.8 şi Opus 5", se menţionează în mesaj.

În ceea ce priveşte acest site, potrivit DownDetector, vârful incidentelor a avut loc la ora locală 10:56, când 1.417 utilizatori au raportat probleme în Statele Unite.

Cât despre Grok, cele mai mari probleme au apărut la 9:45, cu 1.400 de raportări pe DownDetector.

În fine, Gemeni a înregistrat un vârf de incidente la ora locală 11:03, cu 435 de sesizări, potrivit portalului de specialitate, scrie Agerpres.

Giganţii din tehnologie vor o reacţie globală la atacurile cibernetice amplificate cu AI

Peste 100 de companii, în principal americane, inclusiv creatorii principalelor modele de inteligenţă artificială (AI), precum OpenAI, Anthropic şi Google, au cerut joi "o reacţie globală" pentru protejarea spitalelor, a reţelelor de alimentare cu apă şi a altor servicii esenţiale împotriva atacurilor cibernetice amplificate de AI, informează AFP.

"Dispunem de o fereastră de timp limitată pentru a consolida apărările cibernetice", avertizează această scrisoare deschisă, semnată de majoritatea giganţilor americani din sectorul noilor tehnologii, al securităţii cibernetice şi al finanţelor, care prevăd atacuri "mult mai extinse şi mai sofisticate" în "lunile viitoare".

"Companiile şi serviciile publice de care depind populaţiile noastre, de la spitale şi staţii de tratare a apei şi până la infrastructura care asigură funcţionarea internetului, sunt ameninţate", au scris semnatarii scrisorii.

Însă AI "le oferă deja celor care asigură apărarea noi modalităţi de a remedia vulnerabilităţile acumulate de-a lungul anilor", au adăugat dezvoltatorii acestei tehnologii.

Textul, publicat pe site-ul companiei OpenAI, care a creat ChatGPT, a cerut fiecărei organizaţii să facă din apărarea cibernetică "o prioritate imediată" a directorilor săi, guvernelor să finanţeze protecţia serviciilor esenţiale "care nu au nici personal, nici buget pentru a acţiona" şi companiilor AI să îşi deschidă modelele pentru specialiştii în apărare cibernetică, prin cursuri de pregătire şi finanţare.

Scrisoarea publică nu conţine însă niciun angajament ferm, nu fixează niciun calendar de implementare şi nu solicită adoptarea niciunei legi.

Ea le cere statelor să coordoneze apărarea cibernetică "la nivelurile local, naţional şi internaţional" şi "să-i pedepsească pe atacatori", fără a comenta reglementările aflate în prezent în lucru: Legea europeană privind inteligenţa artificială (AI Act) care, începând cu 2 august, le conferă autorităţilor de reglementare competenţe de supraveghere asupra modelelor lingvistice mari (LLM), sau un proiect de lege introdus la Washington la sfârşitul lunii iulie, care vizează impunerea unui mecanism de oprire de urgenţă ("kill switch").

Scrisoarea asociază caracterul urgent al situaţiei cu evoluţia modelelor AI la nivel mondial, fără a menţiona însă instrumentele chinezeşti, lansate adeseori în regim de acces deschis, ceea ce înseamnă că pot fi utilizate şi modificate fără a respecta măsurile de siguranţă impuse de creatorii lor.

Nicio mare companie chineză din domeniul AI nu a semnat scrisoarea, iar doi actori americani lipsesc: Meta şi xAI, laboratorul lui Elon Musk.

Semnatarii sunt de părere că "nicio companie nu ar trebui să controleze viitorul". Mark Zuckerberg a declarat aproape acelaşi lucru pe 10 august, însă pentru a apăra modelele AI disponibile pentru descărcare liberă, spre deosebire de OpenAI şi Anthropic, care îşi limitează cele mai puternice instrumente la un grup restrâns de companii.