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DCNews Tehnologie Site-ul Apelor Române, atacat de hackeri. Update: DNSC a închis rowater.ro, după mesajul periculos afișat de infractorii cibernetici

Site-ul Apelor Române, atacat de hackeri. Update: DNSC a închis rowater.ro, după mesajul periculos afișat de infractorii cibernetici

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 14 Aug 2026
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Site-ul Apelor Române, atacat de hacker - Foto Facebook Alexandru Bajdechi
Site-ul Apelor Române, atacat de hacker - Foto Facebook Alexandru Bajdechi

Site-ul oficial al Apelor Române a fost, vineri seara, ținta hackerilor. Ulterior, a fost închis de DNSC, pentru a proteja cetățenii de o metodă tot mai des întâlnită.

Site-ul oficial al Administrației Naționale „Apele Române", rowater.ro, a afișat, vineri seara, o falsă verificare de securitate, ce imita sistemul Cloudflare.

Avocatul Alexandru Bajdechi a semnalat incidentul la Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), iar apoi site-ul a fost închis.

Ce era, de fapt, „mesajul Cloudflare" al atacatorilor cibernetici

În realitate, mesajul afișat de hackeri cerea internauților să execute comenzi care puteau instala programe malițioase pe calculator. 

„SITE-UL APELOR ROMÂNE, COMPROMIS", a scris avocatul Alexandru Bajdechi pe o rețea socială, postând și o captură foto, ce evidenția mecanismul utilizat: o fereastră pop-up, cu aspect la fel celor generate de obicei de Cloudflare, cu scopul de a verifica automat vizitatorii unui site, însă care cerea, în trei pași expliciți, deschiderea ferestrei „Run" din Windows, lipirea unui conținut din clipboard și apăsarea tastei Enter.

Avocatul Bajdechi a evidențiat că a aflat, din mărturii de pe Reddit, că parcurgerea acestor pași duce la infectarea calculatorului, fapt pentru care nu a urmat instrucțiunile.

Tehnica  „ClickFix" folosită de escrocii cibernetici

Mai multe relatări au apărut recent, cu privire la incidente asemănătoare, prin care internautul este păcălit să execute chiar el, manual, o comandă ce instalează un program malițios pe calculator, cu pretextul unei verificări de securitate aparent banale, de tipul celei apărute pe site-ul rowater.ro astăzi.

Diferența majoră pentru a nu cădea în plasa infractorilor cibernetici este următorul fapt: o verificare CAPTCHA autentică nu solicită niciodată deschiderea unor ferestre de sistem ori executarea de comenzi pe calculator.

VEZI ȘI - Metoda folosită des de escroci ca să-ți golească contul. Cum funcționează schema „vishing”, top sfaturi să nu devii victima lor

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