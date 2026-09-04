Casa Albă a lansat 5 jocuri video inspirate din politicile lui Donald Trump: "Construiește zidul” / „Urmărește migranții”

Casa Albă a lansat jocuri video inspirate de politicile lui Donald Trump / Sursa foto https://www.whitehouse.gov/arcade/

Casa Albă a lansat cinci jocuri video în stil retro. "Arcade" recreează unele dintre politicile preşedintelui american Donald Trump.

În cele cinci jocuri utilizatorii vor putea construi un zid de frontieră ori să urmărească migranții care încearcă să treacă graniţa, potrivit secțiunii Arcade de pe site-ul Casei Albe.

"Build the Wall" (Construieşte zidul)

Site-ul Casei Albe, în secțiunea "Arcade" conține 5 jocuri, printre care: "Build the Wall" (Construieşte zidul - n.red.), o versiune inspirată de Tetris. Jucătorul trebuie să construiască un zid, cu scopul de a "proteja graniţa de hoarda care se apropie".

"Rio Run" este bazat pe mecanica jocului clasic "Snake". Jocul este despre a patrula frontiera de-a lungul Rio Grande, precum și oprirea persoanelor ce vor să o traverseze. Aceste persoane sunt considerate deportate la finalizarea jocului.

Joc despre politica alimentară (Să facem America din nou sănătoasă)

În "Supply Line" (Linia de aprovizionare - n.red.), inspirat de "Tapper", jucătorul trebuie să elimine alimentele dintr-un lanţ de aprovizionare ce nu îndeplinesc criteriile iniţiativei "Make America Healthy Again" (Să facem America din nou sănătoasă - n.red.). Expresia a fost lansată de administraţia Trump.

Un alt joc este "Flappy Bill", care adaptează mecanica jocului "Flappy Bird". Prezintă un vultur pleşuv zburând deasupra National Mall.

"Trump Savings Tycoon"

Jocul "Trump Savings Tycoon" invită jucătorii să colecteze bani, cu scopul de a umple "Trump Accounts" (Conturile lui Trump - n.red), programul de economii ce oferă o contribuţie de 1.000 de dolari pentru copiii născuţi în timpul celui de-al doilea mandat al actualului preşedinte.

Casa Albă a prezentat iniţiativa pe reţelele sociale cu animaţii ce parodiază ecranele de încărcare ale unor console precum PlayStation şi Nintendo. Sloganul afișat este "Can't stop winning" (Nu mă pot opri din câştigat - n.red.), urmat de referinţe la construirea zidului ori la deportarea migranţilor.

Într-una dintre animaţiile promoţionale, sigla acum desfiinţatei console japoneze Sega se transformă în "MAGA", care e acronimul pentru sloganul lui Trump "Make America Great Again" (Să redăm măreţia Americii - n.red.), repetată des de președintele american.

Explicațiile Casei Albe

Casa Albă a explicat pentru The Washington Examiner că iniţiativa îşi propune să "traducă agenda lui Trump într-un format interactiv" şi intenţionează să "spună povestea realizărilor sale" într-un fel care să rezoneze cu americanii. Totodată, site-ul anunţă, că un al şaselea joc "care va apărea în curând".