De ce repetă Donald Trump aceeași frază în postări. Explicația unui psiholog despre strategia din spatele mesajelor

Activitatea online a lui Donald Trump continuă să stârnească interes, nu doar prin conținutul mesajelor, ci și prin modul în care acestea sunt construite.

Pe platforma Truth Social, fostul lider american folosește frecvent o formulă de încheiere devenită deja recognoscibilă: „Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”. Repetată de sute de ori, expresia a devenit subiect de analiză pentru experți în comunicare și psihologie.

O formulă repetată de sute de ori

Potrivit unei analize publicate de The Washington Post, până la finalul anului 2025, Donald Trump utilizase această formulă de cel puțin 190 de ori în postările sale. Între timp, numărul a depășit pragul de 200, consolidând ideea unui tipar clar în comunicarea sa publică.

Această repetiție vine pe fondul unui stil deja consacrat: utilizarea frecventă a majusculelor, hiperbolelor și a unui ton categoric, menit să atragă atenția și să mobilizeze susținătorii.

Explicația psihologică: control și autoritate

Într-un interviu acordat HuffPost, psihoterapeuta Shenikka Moore-Clarke a explicat că această formulă nu este doar o simplă politețe.

„Din punct de vedere clinic, utilizarea repetată a expresiei poate indica mai mult decât o formalitate. Ea sugerează control și autoritate”, a afirmat specialistul.

Potrivit acesteia, limbajul devine un instrument prin care liderii își consolidează imaginea și transmit ideea că mesajul lor este final și nu lasă loc de interpretări.

„Este subtil, dar poate fi perceput ca o formă de control”, a adăugat Moore-Clarke.

O strategie de comunicare deliberată

Aceeași interpretare este susținută indirect și de echipa lui Trump. Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a declarat pentru presa americană că fostul președinte își redactează singur mesajele și folosește această formulă deoarece este „definitivă și convingătoare”.

În opinia specialiștilor, astfel de formule standardizate pot funcționa ca marcatori de autoritate, delimitând mesajele importante de restul conținutului online.

De la strategie la fenomen viral

Expresia nu a trecut neobservată nici în spațiul public. Susținătorii o reproduc, în timp ce criticii o ironizează. Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a folosit-o în mod ironic pe rețelele sociale, iar pe platforme precum Reddit, utilizatorii au transformat-o într-un subiect de glume și speculații.

Unii o consideră pasiv-agresivă, alții o văd ca pe un „cod” menit să sugereze urgență sau așteptarea unei reacții imediate.

Popularitatea expresiei a depășit chiar și sfera politică. Magazinul de produse asociat mișcării Make America Great Again a început să comercializeze șepci inscripționate cu această formulă, semn că mesajul a devenit parte din identitatea publică a fostului președinte.

Între strategie și percepție publică

Indiferent dacă este vorba despre o strategie calculată sau despre o preferință personală, repetarea acestei fraze demonstrează modul în care limbajul poate fi folosit ca instrument de influență.

Pentru experți, cazul lui Donald Trump rămâne un exemplu relevant despre cum detaliile aparent minore din comunicare pot transmite mesaje puternice despre autoritate, control și intenție.