Site-ul DNSC, atacat cibernetic. Număr mare de solicitări provenite simultan din surse multiple

Atac cibernetic/ foto Freepik ilustrativ

Site-ul Directoratului Naţional pentru Securitate Cibernetică a fost ţinta unui atac cibernetic.

"Site-ul http://www.dnsc.ro a înregistrat temporar dificultăți de accesare, pe fondul unui volum neobișnuit de mare de solicitări provenite simultan din surse multiple", transmite DNSC.

Atac de dip DDoS

Conform specialiştilor, atacul a fost unul de tip Distributed Denial of Service. Astfel, atacul a generat o creştere masivă a traficului pe site şi a afectat funcţionalitatea platformei.

"Analiza datelor tehnice disponibile indică posibilitatea unui atac de tip DDoS (Distributed Denial of Service), care a generat o creștere semnificativă a traficului și a afectat temporar disponibilitatea platformei.

Imediat după identificarea situației, au fost aplicate măsuri suplimentare de protecție și optimizare, în vederea limitării impactului și restabilirii funcționării normale a site-ului.

În urma intervențiilor tehnice, funcționarea site-ului dnsc.ro s-a stabilizat, iar echipele responsabile monitorizează în continuare infrastructura și evoluția traficului pentru a preveni și gestiona eventuale incidente similare.

Menținerea disponibilității online reprezintă o prioritate, fiind luate permanent măsurile tehnice necesare pentru asigurarea continuității acestora.

Vom comunica informații suplimentare în cazul în care evoluția situației o va impune", transmite DNSC într-un comunicat de presă.

Pe 8 septembrie, DNSC anunţa finalizarea SIEMBIOT

"Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Expertware, coordonatorul proiectului, anunță finalizarea perioadei de implementare a SIEMBIOT, proiect european de cercetare și inovare prin care a fost dezvoltată o platformă integrată de securitate cibernetică ce reunește capabilități de monitorizare și analiză a evenimentelor de securitate, detecție, Cyber Threat Intelligence, management al vulnerabilităților și răspuns la incidente cibernetice.

Dezvoltat în cadrul Digital Europe Programme, SIEMBIOT are un buget total de 3.358.195 de euro, din care 2.384.093,75 de euro reprezintă contribuția Uniunii Europene, iar aproximativ 974.000 de euro reprezintă cofinanțarea asigurată de consorțiul proiectului. Investiția a susținut activități de dezvoltare, integrare a componentelor tehnologice, testare și validare a soluției, precum și dezvoltare a instrumentelor și resurselor de instruire asociate platformei", transmitea DNSC.

Ce este SIEMBIOT

"SIEMBIOT răspunde unei provocări tot mai relevante pentru organizațiile publice și private: fragmentarea informațiilor și a capabilităților de securitate între sisteme, instrumente și procese diferite. Această fragmentare poate îngreuna identificarea riscurilor, corelarea evenimentelor, prioritizarea vulnerabilităților și luarea rapidă a deciziilor.

Platforma SIEMBIOT reunește, într-un cadru modular, cinci categorii de capabilități complementare: monitorizare și detecție a evenimentelor de securitate (Security Monitoring & Detection), cu funcționalități specifice zonei SIEM, pentru colectarea, corelarea și analiza evenimentelor relevante de securitate; informații despre amenințările cibernetice (Cyber Threat Intelligence – CTI), pentru integrarea și valorificarea informațiilor privind amenințările la nivel european și global; managementul vulnerabilităților (Vulnerability Management), pentru identificarea, analiza și gestionarea vulnerabilităților; evaluarea maturității în securitate cibernetică (Cybersecurity Maturity Assessment), pentru evaluarea nivelului de maturitate al organizației și identificarea direcțiilor de îmbunătățire; și cercetare și instruire (Research & Training), pentru analiză, cercetare, testare și dezvoltarea competențelor.

Arhitectura platformei permite integrarea acestor capabilități și valorificarea informațiilor provenite din surse difete (on-prem și cloud) într-un cadru comun de analiză. Pentru activitățile de cercetare și instruire, datele pot fi anonimizate și agregate.

Astfel, în loc ca o alertă de securitate, o vulnerabilitate identificată și o informație despre o amenințare activă să fie analizate separat, SIEMBIOT urmărește corelarea acestor date pentru a oferi organizațiilor o imagine mai coerentă asupra riscului și pentru a sprijini prioritizarea acțiunilor de securitate", se mai arată în comunicatul DNSC.