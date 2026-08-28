Cum se vor schimba Facebook și Instagram pentru copii după acordul Meta de 18 miliarde de dolari privind dependența de rețele sociale

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Zilele trecute, Meta a ajuns la o înțelegere cu zeci de state americane pentru încheierea procesului în care este acuzată că a încurajat dependența minorilor de Facebook și Instagram și a acceptat să plătească până la 18 miliarde de dolari. În plus, gigantul social media va introduce modificări importante pentru protejarea utilizatorilor tineri.

Meta a fost de acord cu o înțelegere istorică de 18 miliarde de dolari într-un proces federal major din SUA, în care este acuzată de punerea în pericol a copiilor, ai cărei termeni vor obliga gigantul rețelelor sociale să introducă noi caracteristici de siguranță pe platforme precum Instagram și Facebook.

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Acordul Meta ar putea avea un efect de domino la nivel global

Meta s-a confruntat cu o avalanșă de procese împotriva sa în acest an, majoritatea argumentând că și-a conceput în mod deliberat platformele pentru a crea dependență și că acestea au dăunat copiilor. A pierdut deja două dintre acestea și a fost obligată să plătească daune. Concret, Meta a fost de acord, miercuri, 26 august, să plătească până la 17 miliarde de dolari și să restricționeze accesul adolescenților la Instagram și Facebook în aproximativ 50 de state și teritorii americane, după ce a ajuns la un acord cu procurorii generali ai acestora. Înțelegerea este comparabilă cu acordul istoric impus companiilor de tutun în 1998. Ulterior, Texasul a anunțat propriul acord cu Meta, în valoare de peste un miliard de dolari și care prevede restricții similare. Astfel, valoarea totală a acordurilor depășește 18 miliarde de dolari, potrivit Reuters.

Conform acordului, utilizatorii minori sub 18 ani vor vedea o serie de modificări la conturile lor de Facebook și Instagram, de la restricții nocturne până la limite de utilizare de două ore, pe care Meta trebuie să le implementeze ca parte a înțelegerii la care s-a ajuns miercuri.

Acordul ar putea avea un efect de domino la nivel global, deoarece mai multe țări din întreaga lume iau deja măsuri de reglementare împotriva Meta și a altor companii de social media.

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Despre ce era vorba în procesele intentate împotriva Meta

Douăzeci și nouă de state americane au dat în judecată Meta, acuzând-o că își proiectează platformele în moduri care „încurajează comportamentul adictiv, nu verifică vârsta utilizatorilor, încurajează adolescenții să ocolească controalele parentale și nu protejează în mod adecvat împotriva conținutului dăunător și/sau amplifică intenționat conținutul dăunător și exploatator”, conform documentelor depuse la Curtea de Apel din California.

Primele patru state care au intentat inițial procesul federal împotriva Meta în 2023 – California, Kentucky, Colorado și New Jersey – și-au început procesele într-un proces federal în California săptămâna trecută.

Procurorii generali care au intentat cazul au solicitat, de asemenea, instanței să dispună modificări ale platformelor Meta pentru a proteja tinerii utilizatori de rețele sociale. În special, au cerut ca Meta să introducă un proces de verificare parentală pentru utilizatorii adolescenți; să își modifice algoritmii de „manipulare a dopaminei”; să elimine filtrele de imagine pentru imaginile personale ale utilizatorilor; să interzică crearea mai multor conturi; și să pună capăt mesajelor și postărilor care „dispar”.

Procesul a susținut, de asemenea, că Meta a încălcat Legea privind protecția vieții private a copiilor online prin colectarea, păstrarea și utilizarea datelor cu caracter personal de la copii sub 13 ani fără consimțământul părinților.

În februarie anul acesta, Meta a pierdut un proces de milioane de dolari intentat pe motive similare de o tânără din Los Angeles, cunoscută sub numele de KGM, din cauza caracteristicilor platformei legate de dependența utilizatorilor mai tineri.

În plus, în martie, un juriu american a ordonat companiei Meta să plătească 375 de milioane de dolari pentru punerea în pericol a copiilor într-un caz intentat de statul New Mexico. Luna trecută, un judecător din New Mexico a ordonat, de asemenea, companiei Meta, proprietarul Facebook și Instagram, să plătească încă 567 de milioane de dolari într-o a doua fază a procesului.

ONU a cerut reguli pentru toate platformele sociale după acordul Meta de miliarde de dolari

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, a solicitat, joi, 27 august, introducerea unor reguli care să protejeze copiii pe toate platformele sociale, în urma acordului încheiat în această săptămână de Meta în Statele Unite.

„Copiii nu ar trebui să fie nevoiți să aștepte luarea unor măsuri legale pentru a putea naviga în siguranță online”, a scris Volker Turk pe rețeaua X, potrivit Agerpres.

Înaltul Comisar al ONU a subliniat că noile măsuri adoptate de Meta în statele și teritoriile americane vizate „sunt în acord” cu cerințele sale. Însă „trebuie aplicată o abordare axată pe siguranță în întregul sector”, a îndemnat el.

„Guvernele trebuie să preia inițiativa, în loc să aștepte ca instanțele și companiile să acționeze”, a adăugat Volker Turk.

Pe 29 mai, Volker Turk declarase că garantarea siguranței online a copiilor este o prioritate urgentă. El a susținut că o concentrare exclusivă pe restricțiile de vârstă nu va schimba designul și algoritmii care au făcut ca aceste platforme să fie periculoase.

Giganții tehnologici trebuie să integreze siguranța „prin proiectare, în loc să plaseze această responsabilitate pe seama părinților și copiilor”, a afirmat el la momentul respectiv.

Biroul său a publicat zece linii directoare pentru siguranța online a copiilor. Acestea includ asigurarea implicită a protecției maxime a datelor copiilor și prevăd că „micro-targetarea” minorilor în scopuri comerciale „nu ar trebui permisă”.

Meta, vizată de anchete și în Uniunea Europeană

Acordul încheiat de Meta în Statele Unite rezolvă doar unul dintre aspectele, cel mai grav, ale amplei bătălii juridice în care toate platformele sociale sunt acuzate că au contribuit la declanșarea unei crize de sănătate mintală în rândul tinerilor americani.

În Uniunea Europeană, Meta face, de asemenea, obiectul unor investigații ale Comisiei Europene din motive similare. Pe 10 iulie, Comisia Europeană a ordonat gigantului tehnologic american să modifice interfețele Facebook și Instagram, considerate prea susceptibile să creeze dependență, sub amenințarea unei amenzi foarte mari.

Și Bruxelles-ul critică grupul lui Mark Zuckerberg pentru că nu a evaluat corect și nu a atenuat în mod corespunzător riscurile ca utilizatorii celor două platforme să dezvolte dependențe, în special minorii și adulții vulnerabili, din cauza funcțiilor concepute pentru a le menține atenția cât mai mult timp posibil.

Ce a fost de acord să facă Meta?

În timpul procesului din SUA, Meta a negat orice abatere, dar a fost de acord să ajungă la o înțelegere după ce au fost audiate dovezi conform cărora gigantul rețelelor sociale știa că produsele sale dăunează sănătății mintale a copiilor.

Suma totală de 18 miliarde de dolari – care va fi plătită pe parcursul a 10 ani – reprezintă doar o mică parte din veniturile Meta din 2025, de 201 miliarde de dolari. Compania, care a fost fondată inițial ca Facebook în 2004 de Mark Zuckerberg, a fost de acord să efectueze plăți maxime în valoare totală de 16,7 miliarde de dolari către 47 de state americane, precum și către Washington, DC; Puerto Rico; Samoa Americană; și Insulele Mariane de Nord.

Printre acestea, California ar putea primi o plată de 2,2 miliarde de dolari, în timp ce New York ar putea primi 1,1 miliarde de dolari. Texas a ajuns la o înțelegere separată în valoare de peste 1 miliard de dolari. Unele state vor depune fondurile pe care le primesc în conturi generale, în timp ce altele vor aloca o parte din bani pentru a acoperi serviciile de sănătate mintală pentru copii.

Acordul nu obligă Meta să întrerupă recomandările personalizate sau publicitatea direcționată.

De asemenea, nu abordează anumite tipuri de conținut pe care cercetătorii le-au considerat deosebit de problematice, inclusiv postările care i-au făcut pe utilizatorii de Instagram să se simtă inconfortabil cu imaginea lor corporală.

„Asigurarea unei experiențe sigure și productive pentru adolescenți pe platformele noastre este un imperativ absolut pentru Meta. Vrem să facem acest lucru corect pentru părinți și adolescenți”, a spus Meta într-o postare.

Ce schimbări vor fi observate pe Instagram și Facebook?

Conform acordului, copiii sub 18 ani care utilizează platformele Meta vor fi restricționați la două ore de utilizare pe zi, cu o restricție de utilizare nocturnă de la miezul nopții la 6 dimineața. Meta va limita funcțiile de „comparare socială” prin ascunderea aprecierilor și a reacțiilor la conturile copiilor și va interzice „filtrele de proceduri cosmetice” care modifică aspectul imaginii unui utilizator, ca setare implicită, scrie Al Jazeera. Aceste setări vor putea fi anulate doar cu acordul părinților.

De asemenea, compania a fost de acord să dezactiveze majoritatea notificărilor push de pe platforme în timpul orelor de școală - între orele 8 dimineața și 15:00 - pentru utilizatorii adolescenți.

Părinții și tutorii vor putea primi informații despre timpul petrecut pe aplicațiile platformei, numele de utilizator și conturile care trimit mesaje copiilor.

Părinții supraveghetori vor primi, de asemenea, notificări zilnice de la Meta de fiecare dată când contul adolescentului trimite mesaje unui cont de adult pentru prima dată, precum și un link către contul respectiv. Conturile parentale vor fi, de asemenea, notificate de fiecare dată când contul adolescentului caută cuvinte cheie legate de sinucidere, autovătămare sau tulburări de alimentație.

Meta a fost de acord, de asemenea, să îmbunătățească tehnologia utilizată pentru verificarea vârstei copiilor, utilizând instrumente proprii, precum și instrumente terțe, cu audituri externe regulate privind modul în care funcționează această monitorizare. Această măsură este deosebit de importantă deoarece Australia a interzis persoanelor sub 16 ani utilizarea platformelor sociale în decembrie anul trecut. Cu toate acestea, organismul australian de supraveghere a internetului, eSafety, a constatat în august anul acesta că mai mult de opt din 10 adolescenți și preadolescenți australieni continuă să le utilizeze - în mare parte pentru că procedurile de verificare a vârstei sunt ineficiente.

Meta refuză să plătească toți banii dacă Snapchat, TikTok și YouTube nu adoptă măsuri similare

Până în prezent, Meta a fost de acord să plătească doar 70% din suma totală de 18 miliarde, sau aproximativ 12,7 miliarde de dolari, în următorii 10 ani. Va plăti suma rămasă, aproximativ 5 miliarde de dolari, doar dacă rivalii săi - inclusiv Snapchat, TikTok și YouTube, deținut de Alphabet - adoptă măsuri similare și sunt de acord să plătească aceeași sumă. De asemenea, Meta a declarat că va reduce restricțiile de timp la o oră pe zi dacă alte platforme fac același lucru.

Aceste modificări ar urma să fie implementate treptat în timp. Odată ce instanța aprobă înțelegerea, fluxurile nepersonalizate ar urma să fie introduse în termen de patru luni; măsuri de conformitate mai ample în termen de șase luni; și cerințe majore de asigurare a vârstei în termen de un an.

Aceste modificări se vor aplica inițial utilizatorilor din SUA și nu este clar deocamdată dacă Meta intenționează să le introducă la nivel mondial.