România și Marea Britanie își intensifică cooperarea în IT, centre de date și infrastructură cibernetică

Imagine cu oameni de afaceri. Foto: Pixabay

România și Marea Britanie pregătesc noi proiecte comune.

România şi Marea Britanie vor să intensifice cooperarea în domenii precum tehnologia informaţiei, centrele de date şi infrastructura cibernetică, iar pe 12 noiembrie va fi organizat, în acest sens, un eveniment la sediul Consulatului General al României la Birmingham, a anunţat miercuri Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB).

Preşedintele CCIB, Iuliu Stocklosa, a primit vizita consulului general al României la Birmingham, Mihaela Savu, întâlnirea fiind dedicată identificării unor noi oportunităţi pentru dezvoltarea relaţiilor economice şi comerciale dintre România şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. La discuţii au participat Gabriela Iftene, director executiv al CCIB, şi reprezentanţi ai Departamentului Relaţii Internaţionale al Camerei.

Potrivit comunicatului transmis de CCIB, ambele părţi au subliniat importanţa consolidării dialogului instituţional şi a cooperării directe dintre mediul de afaceri românesc şi cel britanic, în condiţiile în care Birmingham şi regiunea West Midlands se numără printre principalii poli economici, tehnologici şi investiţionali ai Regatului Unit.

Tehnologia informaţiei, centrele de date şi infrastructura cibernetică

În acest context, a fost evidenţiat rolul Biroului de Reprezentare al CCIB la Londra, condus de Liviu Manole, ca instrument de conectare a companiilor româneşti cu partenerii britanici. Biroul sprijină identificarea de parteneri de afaceri, facilitează schimbul de informaţii privind oportunităţile comerciale şi investiţionale şi contribuie la iniţierea unor contacte directe între companiile din cele două ţări.

Potrivit sursei citate, discuţiile s-au axat în special pe domenii cu potenţial ridicat de cooperare bilaterală, precum tehnologia informaţiei, centrele de date şi infrastructura cibernetică. Participanţii au analizat modalităţi de stimulare a contactelor dintre companiile specializate din cele două pieţe, inclusiv prin organizarea unor evenimente dedicate mediului de afaceri.

În acest sens, Mihaela Savu a anunţat organizarea, pe 12 noiembrie 2026, a unui eveniment la sediul Consulatului General al României la Birmingham, la care vor participa reprezentanţi ai instituţiilor relevante, stakeholderi şi companii româneşti şi britanice active în domeniile de interes. Evenimentul îşi propune să creeze un cadru concret pentru dialog, schimb de experienţă şi identificarea unor proiecte comune, conform Agerpres.

Aprofundarea relaţiilor economice şi instituţionale dintre cele două părţi

De asemenea, a fost discutată posibilitatea organizării, în primăvara anului 2027, a unei delegaţii britanice în România, condusă de Lordul Primar al Birminghamului, Zaker Choudhry. Vizita ar putea contribui la aprofundarea relaţiilor economice şi instituţionale dintre cele două părţi şi le-ar putea oferi reprezentanţilor mediului de afaceri din Birmingham o imagine directă asupra oportunităţilor oferite de piaţa românească.

Reprezentanţii CCIB au apreciat deschiderea manifestată de consulul general Mihaela Savu faţă de dezvoltarea unor iniţiative concrete în sprijinul comunităţii de afaceri şi al consolidării legăturilor dintre mediile economice românesc şi britanic, conform Agerpres.

Afaceriști britanici, interesați de construcții modulare și centre de date în România

O delegație din Regatul Unit al Marii Britanii, compusă din oameni de afaceri, a fost în vizită la Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) chiar de la începutul acestui an, unde au analizat principalele oportunități de afaceri oferite de România. Totodată, afaceriștii britanici și-au prezentat dorința de a înființa o unitate de producție modulară în țara noastră.

Din delegație au făcut parte reprezentanți ai unor companii active în domeniul construcțiilor, al sectorului imobiliar și al dezvoltării centrelor de date.

Precizările Camerei de Comerț

"La data de 21 ianuarie 2026, Iuliu Stocklosa, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), din inițiativa domnului Liviu Manole, Șeful Biroului de Reprezentare CCIB la Londra, a primit vizita delegației oamenilor de afaceri britanici. Delegația a fost însoțită de domnul Bogdan Mihăilescu, consilier economic al Biroului de Promovare Comercial-Economică (BPCE) Londra, din cadrul Ambasadei României în Regatul Unit al Marii Britanii și a reunit reprezentanți ai unor companii active în domeniul construcțiilor, al sectorului imobiliar și al dezvoltării centrelor de date. La întâlnire au participat Gabriela Iftene, director executiv al CCIB și reprezentanți ai Biroului de Relații Internaționale al CCIB.

Cu acest prilej, Iuliu Stocklosa a prezentat pe scurt activitatea Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București, precum și principalele oportunități de afaceri oferite de România, care pot prezenta interes pentru partenerii britanici, punctând totodată direcții concrete de cooperare reciproc avantajoasă.

Cu ce propuneri și idei au venit afaceriștii britanici în România

În cadrul discuțiilor, membrii delegației din Marea Britanie au prezentat proiecte de construcții tipizate realizate pe sisteme modulare, precum și inițiative privind dezvoltarea centrelor de date din Regatul Unit, evidențiind avantajele acestor soluții avansate din perspectiva eficienței, sustenabilității și rapidității de implementare. A fost exprimat interesul pentru valorificarea experienței britanice și pentru analizarea posibilităților de integrare a acestor sisteme moderne pe piața din România, precum și dorința de a înființa o unitate de producție modulară în țară.

În încheiere, președintele CCIB a subliniat rolul strategic al Birourilor de Reprezentare CCIB deschise în diverse țări, în sprijinirea companiilor românești interesate de accesarea piețelor externe, prin facilitarea contactului direct cu mediul de afaceri străin și prin promovarea capacităților economice ale României.

"România, sold pozitiv al balanței comerciale bilaterale cu Marea Britanie"

Pe fondul unei creșteri susținute și echilibrate a volumului exporturilor și importurilor, România înregistrează un sold pozitiv al balanței comerciale bilaterale cu Marea Britanie. Cifrele arată că, în primele zece luni ale anului 2025, schimburile comerciale dintre cele două țări au depășit 3.488 milioane EUR, în creștere cu 1,75% față de perioada similară a anului precedent, exporturile României atingând 2.491 milioane EUR. În acest context, excedentul comercial își menține trendul ascendent, situându-se la aproximativ 1.493 milioane EUR, confirmând soliditatea relațiilor economice bilaterale", se arată într-un comunicat de presă al Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB).

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