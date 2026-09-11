Olanda propune Comisiei Europene limitarea accesului minorilor la reţelele de socializare

Imagine cu un copil care stă pe telefon. Foto: Pixabay

Olanda urmează să prezinte Comisiei Europene mai multe propuneri care ar trebui să protejeze minorii pe reţelele de socializare. Printre altele, se numără şi includerea unei vârste minime pentru folosirea acestora.

"Întrucât reţelele de socializare nu protejează suficient copiii în faţa conţinuturilor dăunătoare şi care creează dependenţă, este necesară o vârstă minimă", a declarat secretarul de stat olandez pentru economie digitală şi suveranitate, Willemijn Aerdts.

Iniţiativa Ţărilor de Jos este susţinută şi de Spania. Limita de vârsta ar trebui să fie stabilită printr-o reglementare aplicabilă în întreaga Uniune Europeană, "astfel încât copiii să primească aceeaşi protecţie peste tot" şi cu cât mai puţine excepţii naţionale posibil.

Spania nu este la prima propunere de acest fel. Anterior, Guvernul de la Madrid a mai susţinut astfel de iniţiativa împreună cu Franţa, Italia sau Germania.

"Nici în lumea fizică nu acceptăm ca produsele destinate copiilor să fie nesigure. Aceeaşi regulă trebuie aplicată pe internet", a argumentat Willemijn Aerdts, deşi nu a precizat vârsta minimă sugerată de ţara sa pentru accesul minorilor la reţelele de socializare.

Propunerea include crearea unui cadru european independent pentru a determina dacă reţelele de socializare şi alte servicii digitale sunt suficient de sigure pentru minori.

Responsabilitatea demonstrării acestui lucru ar reveni platformelor online, iar numai acelea care dovedesc că aplică standardele de siguranţă ar putea fi exceptate de la regula vârstei minime de acces.

Reglementarea europeană evită situaţia în care ţările UE adoptă limite diferite

Sistemul ar putea lua ca referinţă Evaluarea de Impact asupra Drepturilor Copilului întocmită de Olanda şi normele cuprinse în Regulamentul european privind Serviciile Digitale (DSA), normativa care stabileşte obligaţii pentru platformele online ce operează în UE.

Guvernul olandez consideră că o reglementare europeană ar permite evitarea situaţiei în care fiecare ţară membră a UE adoptă limite diferite pentru serviciile care funcţionează dincolo de frontierele naţionale, ceea ce ar putea genera confuzie în rândul companiilor, autorităţilor, părinţilor şi minorilor.

Una dintre principalele provocări ale propunerii este cum va putea fi confirmată vârsta utilizatorilor fără a le încălca viaţa privată. Olanda şi Spania doresc ca orice mecanism să fie eficient, să respecte reglementările cu privire la datele personale şi orice măsură adoptată să fie necesară şi proporţională.

Guvernul olandez consideră că verificarea vârstei este cea mai bună opţiune în comparaţie cu alte sisteme, precum estimarea vârstei pe baza trăsăturilor fizice ale unei persoane sau considerarea a priori veridică a datei naşterii introduse de utilizator.

Conform propunerii, sistemul ar trebui să se limiteze la confirmarea faptului că o persoană are vârsta minimă impusă, fără a prelucra alte date cu caracter personal.

Planul olandez prevede şi impulsionarea în UE a unor servicii digitale alternative şi concepute în aşa fel încât să fie sigure pentru copii, întrucât obiectivul "nu este de a izola serviciile digitale", ci de a le face suficient de sigure pentru a putea fi utilizate de toţi, scrie Agerpres.