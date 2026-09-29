Peste cinci milioane de roboți industriali lucrează deja în fabricile din întreaga lume. China domină piața

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Peste cinci milioane de roboți industriali sunt folosiți în fabrici, la nivel global, în momentul de față. Este cel mai mare număr înregistrat vreodată. China este liderul mondial, în Europa ritmul este mai lent.

Stocul global operațional de roboți industriali a crescut cu 9% în 2025 și a ajuns la aproape 5,08 milioane de unități, conform raportului anual „World Robotics” publicat de Federația Internațională de Robotică (IFR).

IFR este un ONG, cu sediul la Frankfurt, și monitorizează industria de aproximativ trei decenii, reprezentând peste 3.000 de organizații din întreaga lume.

S-a depășit, în premieră, pragul de 600.000 de roboți industriali

Potrivit raportului, numărul anual de instalări de roboți industriali a crescut cu 11%. A depășit pentru prima dată pragul de 600.000, ajungând la 603.000 de unități. „Automatizarea industrială avansează rapid”, a spus Jane Heffner, președintele IFR. El a menționat că „noul prag de cinci milioane de roboți operaționali în fabricile din întreaga lume reprezintă mai mult decât dublul cifrei înregistrate în urmă cu șapte ani. Cea mai puternică creștere are loc în Asia, urmată de regiunea Americilor. Europa avansează mai lent.”

Creștere lentă în Europa

Ritmul mai lent de creștere în Europa se vede clar în cifre. Stocul operațional din UE a depășit pragul de 700.000 de roboți în anul 2025. A ajuns la 712.000 de unități și reprezintă 84% din totalul roboților în funcțiune la nivelul Europei.

„Sectorul manufacturier din UE a investit semnificativ în automatizare”, a zis Heffner. Stocul a crescut cu peste 80% din 2015, când era 390.000 de unități.

Cu toate acestea, momentan, creșterea a stagnat. Noile instalări în UE s-au diminuat cu 11% în 2025, ajungând la 60.500 de unități. Instalările în alte regiuni s-au accelerat. Rata anuală compusă de creștere a UE pe o perioadă de cinci ani a fost de 3%, un nivel relativ modest.

Germania domină piața în Europa

Germania rămâne, de departe, cea mai mare piață europeană. Reprezintă 41% din totalul instalărilor din UE,dar numărul roboților instalați acolo a scăzut cu 8% și a coborât sub pragul de 25.000, pe măsură ce sectorul auto, care rămâne cel mai mare client individual, a continuat să se contracte.

Urmează Italia, Franța și Spania, fiecare adăugând între 4.300 și 7.800 de roboți. Toate trei țările au înregistrat scăderi procentuale de două cifre privind noile instalări.

China și-a consolidat poziția de lider



În același timp, China și-a consolidat poziția de lider. A instalat 354.000 de roboți. Este o creștere de 20%, și a ajuns să dețină o cotă de 59% din totalul instalărilor la nivel mondial.

Totodată, SUA au depășit Japonia, devenind a doua cea mai mare piață din lume, cu aproximativ 38.500 de unități instalate, în creștere cu 12%.

Roboții umanoizi încă încearcă să demonstreze că sunt capabili

Roboții umanoizi sunt în continuare o piață de nișă, în comparație cu roboții industriali consacrați.

În 2025, s-au vândut la nivel mondial doar aproximativ 7.000 de unități pentru uz industrial și profesional. Este o cifră comunicată de IFR într-un raport separat, fiind prima dată când organizația a monitorizat această categorie.

Multe dintre aceste unități au fost cumpărate pentru a genera date de antrenament destinate modelelor de inteligență artificială, și nu pentru a face sarcini de lucru propriu-zise. Mai mult, producătorii auto care testează acești roboți folosesc, de regulă, mai puțin de zece unități.

Cu toate acestea, Bank of America estimează livrări de 90.000 de roboți umanoizi în 2026 și de 1,2 milioane până în 2030.

Listarea la bursă, amânată de companii

Diferența dintre ambiție și realitate se vede și pe piețele financiare. Este puțin probabil ca Boston Dynamics, companie deținută de Hyundai, să aibă în vedere o listare la bursă în 2027, deoarece robotul său umanoid, Atlas, nu a fost încă implementat la scară largă. Compania rămâne neprofitabilă, a spus luna aceasta un oficial de rang înalt din cadrul Hyundai.

În China, autoritățile de reglementare ar fi recurs la directive informale, cu scopul de a frâna listările la bursă (IPO) ale companiilor producătoare de roboți umanoizi, după ce acțiunile producătorului Unitree au crescut de peste 5 ori la debutul pe bursa din Shanghai, pe 19 august 2026, pentru ca apoi să scadă cu 55% față de valoarea maximă atinsă.

Elon Musk a vorbit despre dificultățile întâmpinate cu Optimus de la Tesla

Chiar și Elon Musk a vorbit cu o sinceritate neobișnuită despre problemele întâmpinate în cadrul propriului program Optimus de la Tesla.

„Acesta va fi produsul cu cea mai dificilă scalare a producției pe care am realizat-o vreodată la Tesla, deoarece fiecare componentă a robotului este nouă”, le-a zis Musk investitorilor în timpul conferinței despre rezultatele financiare din al doilea trimestru. El a menționat că „nu există un lanț de aprovizionare”.

Un raport publicat anul acesta de Arthur D. Little, cea mai veche firmă de consultanță în management din lume, cu sediul la Bruxelles, afirmă același lucru.

„Roboții umanoizi vor atrage atenția; inteligența artificială (AI) fizică specializată va capta valoarea”, se arată în document, care folosește termenul de „AI fizică” ca fiind o categorie generală pentru mașinării, de la brațe robotice la vehicule autonome, capabile să perceapă mediul, să ia hotărâri și să acționeze în lumea reală. Luna trecută, China a prezentat roboţi umanoizi alergând şi boxând în cadrul unei olimpiade dedicate roboţilor.

Cât reprezintă roboții umanoizi

Raportul estimează valoarea actuală a acestei piețe extinse la aproape 18 miliarde de dolari (15,8 miliarde de euro), dintre care umanoizii sunt doar între 2 miliarde (1,75 miliarde de euro) și 3 miliarde de dolari (2,63 miliarde de euro). Se prognozează că aceasta va ajunge la o valoare cuprinsă între 60 de miliarde (52,7 miliarde de euro) și 100 de miliarde de dolari (87,9 miliarde de euro) până în 2030.

Avertisment despre multe demonstrații cu roboți umanoizi

Multe demonstrații cu roboți umanoizi „sunt false, generate de AI sau puternic regizate”, avertizează raportul. Demonstrațiile reale implică adesea secvențe preînregistrate sau operarea de la distanță de către oameni.

Mediile structurate, precum fabricile și depozitele, sunt domeniul ideal de aplicare, susține raportul. Aici, roboții pe roți și brațele robotice fixe vor fi primii care vor cunoaște o adopție la scară largă, fiind mai ieftini și mai ușor de adaptat pentru sarcini specifice, scrie Euronews.